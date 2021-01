LIVE Tour de Ski 2021, Cermis in DIRETTA: la massacrante salita finale, De Fabiani difende la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La classifica maschile del Tour de Ski dopo la settima tappa – La classifica femminile del Tour de Ski dopo la sesta tappa – Il video della vittoria di Federico Pellegrino nella sprint in Val Mustair – La cronaca della sprint femminile di Val di Fiemme – La cronaca della sprint maschile di Val di Fiemme – Programma, orari, tv e streaming della ottava tappa del Tour de Ski – La presentazione delle tre gare femminili in Val di Fiemme – La presentazione delle tre gare maschili in Val di Fiemme

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava e ultima tappa del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa come da tradizione sull’Alpe del Cermis: oggi, domenica 10 gennaio 2021, è in programma la 10 km mass start a tecnica libera maschile e femminile che si conclude con la scalata del Cermis. Gara femminile al via alle 12.45, maschile alle 15.35.

In campo maschile la vittoria del Tour è già in tasca del russo Alexander Bolshunov che ha un vantaggio di 3’22” sul francese Manificat e di 3’27” sui compagni di squadra Yakimushkin e Maltsev e parte favorito anche oggi sulla salita che lo ha già visto trionfare lo scorso anno. Tutte da giocare, invece, le altre posizioni sul podio con Manificat, Yakimushkin e Maltsev che partono rinchiusi in 5″ ma si devono guardare dallo specialista della tecnica libera Spitsov (3’50”). bella battaglia anche per le altre posizioni della top ten per ora occupate da Belov, Cologna, Melnichenko, Parisse e dall’azzurro De Fabiani.

Proprio su Francesco De Fabiani, che ha esaltato con il secondo posto in Val di Fiemme venerdì, si concentrano le attenzioni dei tifosi azzurri che sperano di avere un loro beniamino nei primi dieci della generale. De Fabiani, ieri sfortunato nella sprint dove poteva quantomeno aspirare alla semifinale, proverà a non farsi superare da chi lo insegue: Lapalus a 5″, Semikov a 23″, Svensson a 32″ e proverà a mettere nel mirino Parisse che parte con 18″ di vantaggio. Pellegrino, 14mo nella generale, deciderà solo oggi in riscaldamento se prendere il via oppure ritirarsi.

In campo femminile Diggins è sola al comando ma dovrà soffrire fino alla fine per portare nella prima volta negli Usa il trofeo del Tour de Ski. La statunitense, che non disdegna questo tipo di gare, parte con 54″ di vantaggio sulla russa Stupak e si preannuncia dunque una battaglia a due per la vittoria. Il terzo posto sul podio se lo contenderanno Parmakoski (1’51”), Nepryaeva, già sul secondo gradino del podio anche lo scorso anno e in grande crescita di condizione (1’58”), Sorina (2’03”), Andersson (2’10”), Brennan (2’19”), Hennig (2’27”). Per l’italia Comarella 20ma e Scardoni 28ma cercheranno di guadagnare qualche posizione nella generale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della ottava e ultima tappadel Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa come da tradizione sull’Alpe del Cermis: oggi, domenica 10 gennaio 2021, è in programma la 10 km mass start a tecnica libera maschile e femminile che si conclude con la scalata del Cermis. Gara femminile al via alle 12.45, maschile alle 15.35. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto Lapresse