LIVE Tenerife-Dinamo Sassari, Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Il programma di Tenerife-Dinamo Sassari

Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Champions League 2020-2021 di basket tra l’Iberostar Tenerife e il Banco di Sardegna Sassari, valevole per la quinta giornata del torneo continentale.

Le due squadre sono perfettamente appaiate in vetta al gruppo A con tre vittorie e una sconfitta a testa, anche se i ragazzi di Pozzecco arrivano all’appuntamento proprio dopo il primo ko continentale subito contro i danesi Bakken Bears per 71-93. L’unico ko degli iberici, invece, è arrivato al secondo turno proprio a Sassari, quando Spissu e compagni si sono imposti con un netto 92-72.

Con due turni ancora da disputare prima della seconda fase, dunque, a entrambe le squadre manca una vittoria per ottenere matematicamente la qualificazione ai playoff e, dunque, quella di Tenerife sarà una sfida fondamentale per Sassari. Un match, però, non facile per la compagine sarda, visto che Tenerife fino a ora ha avuto statistiche migliori sia in attacco (89,8 punti a partita vs 86,8 di Sassari) sia in difesa (81,5 vs 83,2). Servirà dunque una prestazione perfetta per staccare il biglietto per la seconda fase.

La sfida tra Iberostar Tenerife e Banco di Sardegna Sassari inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credits: Ciamillo