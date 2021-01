Tenerife-Dinamo Sassari oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket 2021

La Dinamo Sassari scenderà in campo oggi alle 20.30 contro gli spagnoli dell’Iberostar Tenerife. Il match in questione, valido per la fase a gironi della Basketball Champions League 2020-2021, potrebbe regalare agli isolani il passaggio al turno successivo. I sardi, infatti, sono primi nel gruppo A, con tre vittorie e una sola sconfitta, e in caso di trionfo sarebbero certi dell’approdo agli ottavi di finale.

Sassari è reduce da tre successi consecutivi, ma con Tenerife, nonostante l’ottimo momento di forma, deve comunque stare molto attenta. Il sodalizio spagnolo, infatti, ha una rosa di assoluta qualità e al momento occupa addirittura il terzo posto in Liga ACB. Sarà possibile vedere questa sfida in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi nemmeno un canestro.

IL PROGRAMMA DI TENERIFE-DINAMO SASSARI

Orario: 20.30

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo