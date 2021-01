LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 115-85, Champions League basket in DIRETTA: i sardi crollano nella ripresa, per la qualificazione tutto da rifare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Tenerife-Dinamo Sassari

Vince, dunque, Tenerife contro Sassari nel match valido per la quinta giornata della Champions League di basket. Per i sardi qualificazione alla seconda fase rimandata.

115-85 Schiacciata di Guerra

113-85 Uno su due ai liberi per Tillman

113-84 Tripla di Rodriguez

110-84 Canestro di Bendzius

110-82 Due su due ai liberi per Butterfield

108-82 Due su due ai liberi per Fitipaldo

106-82 Due su due ai liberi per Bilan

106-80 Fallo antisportivo a Burnell e due su due per Rodriguez

104-80 Fallo tecnico di Burnell e libero per Cavanaugh

103-80 Canestro di Fitipaldo

101-80 A segno il libero addizionale

101-79 Canestro di Spissu

101-77 Canestro di Huertas

99-77 Canestro di Tillman

99-75 Tripla di Huertas

96-75 Canestro di Tillman

96-73 Canestro di Kruslin

96-71 Canestro più libero aggiuntivo per Shermadini

93-71 Canestro di Salin

91-71 Canestro di Burnell

91-69 Due su due ai liberi per Shermadini, Sassari sembra aver alzato bandiera bianca

89-69 Tripla di Salin e +20 Tenerife!

86-69 Canestro di Huertas

84-69 Canestro di Shermadini

82-69 Canestro di Tillman a inizio quarto quarto

82-67 La tripla di Salin chiude un terzo quarto dove Tenerife ha fatto male dalla distanza

79-67 Due su due ai liberi per Bilan

79-65 Canestro di Shermadini

77-65 Doornekamp sbaglia i primi liberi per Tenerife!

77-65 Due su due ai liberi per Bilan

77-63 Canestro di Shermadini

75-63 Canestro di Bilan

75-61 Due su due ai liberi per Huertas

73-61 Tripla di Spissu

73-58 Canestro di Cavanaugh

71-58 Libero per Cavanaugh

70-58 Uno su due ai liberi per Bilan. Sassari ha lasciato sulla lunetta ben 7 punti, contro il 17/17 di Tenerife

70-57 Canestro di Huertas e Tenerife che riallunga e Pozzecco chiama subito timeout

68-57 Canestro di Shermadini

66-57 Uno su due ai liberi per Burnell

66-56 Tripla di Cavanaugh. Tenerife sta facendo male da oltre l’arco in questo terzo quarto

63-56 Due su due ai liberi per Burnell

63-54 Canestro di Fitipaldo

61-54 Canestro di Bilan

61-52 Terza tripla consecutiva degli spagnoli con Fitipaldo

58-52 Canestro di Gentile

58-50 Tripla di Rodriguez e Tenerife che torna a +8

55-50 Canestro di Burnell

55-48 Tripla di Fitipaldo

52-48 Gentile mette anche il libero aggiuntivo

52-47 Canestro di Gentile

52-45 Due su due ai liberi per Gentile

52-43 Canestro di Fitipaldo a inizio ripresa

50-43 Canestro di Bilan

50-41 Tre su tre ai liberi per Cavanaugh dopo il fallo subito e il tecnico alla panchina di Sassari

47-41 Due su due per Bilan

47-39 Due su due per Guerra

45-39 Due su due ai liberi per Cavanaugh e Tenerife che respira e torna a +6

43-39 Uno su due ai liberi per Bilan, la lunetta sta tradendo Sassari in questi minuti

43-38 Due su due, invece, per Huertas

41-38 Zero su due ai liberi per Burnell

41-38 Due su due ai liberi per Bilan

41-36 Si sblocca Tenerife con Guerra

39-36 Due su due ai liberi per Kruslin e Sassari a -3!

39-34 A segno anche il libero aggiuntivo di Tillman

39-33 Canestro di Tillman

39-31 Tripla di Treier e Sassari a -8!

39-28 Canestro di Katic

39-26 Canestro di Salin

37-26 Un libero per Salin

36-26 Canestro di Bilan e miniparziale per Sassari anche se non va a segno il libero aggiuntivo

36-24 Tripla di Kruslin

36-21 Tripla di Salin e Tenerife che torna subito a +15

33-21 Due su due ai liberi per Bilan

33-19 Canestro di Huertas

31-19 Canestro di Kruslin

31-17 Risponde subito Tenerife con Shermadini

29-17 Canestro di Tillman a inizio secondo quarto

29-15 Canestro di Rodriguez che chiude un primo quarto da incubo per Sassari

27-15 Canestro di Kruslin che segna anche il libero addizionale

27-12 Continua il monologo di Tenerife, a segno con Shermadini

25-12 Non reagisce Sassari e gli spagnoli allungano ancora con Doornekamp

23-12 Tripla di Butterfield e Tenerife va in doppia cifra!

20-12 Canestro di Shermadini

18-12 Uno su due ai liberi per Burnell

18-11 Canestro di Fitipaldo e +7 Tenerife

16-11 Tripla di Guerra!

13-11 Canestro di Burnell

13-9 Schiacciata di Cavanaugh e parziale che sale a 13-2

11-9 Troppo fallosa Sassari e Guerra fa ancora due su due dalla lunetta

9-9 Finalmente a segno gli ospiti, con Bilan

9-7 Canestro di Cavanaugh e Sassari che non reagisce

7-7 Due su due per Butterfield e parziale di 7-0 per gli spagnoli

5-7 Sassari ha già consumato il bonus falli dopo neanche 4 minuti di gioco

5-7 A segno Guerra con il libero addizionale e Tenerife che torna a -2

4-7 Canestro di Guerra, mentre Gentile si ritrova in pochi secondi con due falli all’attivo

2-7 Due su due alla lunetta per Guerra e primi punti per i padroni di casa

0-7 Canestro di Gentile e primi 2 minuti targati Sassari

0-5 Tripla di Burnell!

0-2 Canestro di Burnell per i primi punti del match

20.27 Tutto pronto alla Santiago Martin Arena per la palla a due.

20.25 Tra gli iberici da tenere d’occhio Sasu Salin, miglior marcatore e con un 56% da tre punti, Giorgi Shermadini, letale ai liberi, e Bruno Fitipaldo, autore di 24 punti all’andata.

20.20 Nel match d’andata dello scorso 4 novembre Sassari si è imposta su Tenerife per 92-72 con 21 punti di Justin Tillman e sei giocatori sugli otto scesi in campo che hanno chiuso in doppia cifra.

20.15 I ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno bisogno di una vittoria nelle prossime due partite per garantirsi matematicamente l’accesso alla seconda fase.

20.10 Buonasera a tutti per la diretta live di Tenerife-Sassari, valido per la quinta giornata della Champions League di Basket.

Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Champions League 2020-2021 di basket tra l’Iberostar Tenerife e il Banco di Sardegna Sassari, valevole per la quinta giornata del torneo continentale.

Le due squadre sono perfettamente appaiate in vetta al gruppo A con tre vittorie e una sconfitta a testa, anche se i ragazzi di Pozzecco arrivano all’appuntamento proprio dopo il primo ko continentale subito contro i danesi Bakken Bears per 71-93. L’unico ko degli iberici, invece, è arrivato al secondo turno proprio a Sassari, quando Spissu e compagni si sono imposti con un netto 92-72.

Con due turni ancora da disputare prima della seconda fase, dunque, a entrambe le squadre manca una vittoria per ottenere matematicamente la qualificazione ai playoff e, dunque, quella di Tenerife sarà una sfida fondamentale per Sassari. Un match, però, non facile per la compagine sarda, visto che Tenerife fino a ora ha avuto statistiche migliori sia in attacco (89,8 punti a partita vs 86,8 di Sassari) sia in difesa (81,5 vs 83,2). Servirà dunque una prestazione perfetta per staccare il biglietto per la seconda fase.

La sfida tra Iberostar Tenerife e Banco di Sardegna Sassari inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

