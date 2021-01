LIVE Sport Invernali, DIRETTA: Stoch ipoteca i 4 Trampolini, Vlhova vince lo slalom di Zagabria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.00 SCI ALPINO – Petra Vlhova vince con pieno merito lo slalom di Zagabria per appena 5 centesimi sulla austriaca Katharina Liensberger, mentre ompleta il podio la svizzera Michelle Gisin che non sbaglia un colpo in questa annata e si ferma a 22 centesimi dalla vetta. Ai piedi del podio troviamo Mikaela Shiffrin quarta a 27 centesimi, in una gara nella quale ha badato al sodo. Quinto posto per la canadese Erin Mielzynski, a 1.40 dalla vetta, sesto per la svizzera Wendy Holdener a 1.46, settimo per la norvegese Kristin Lysdahl a 1.74, mentre è ottava la tedesca Lena Duerr a 1.91. Nona l’austriaca Chiara Mair a 2.42, infine è decima la norvegese Mina Fuerst Holtmann a 2.56. La prima delle italiane è Irene Curtoni, sedicesima a 2.83, con una seconda manche davvero da dimenticare. Marta Rossetti chiude ventiduesima a 3.56, mentre Martina Peterlini è ventiquattresima con un distacco di 3.74.

15.57 SCI DI FONDO – Tutta americana la 10 km a tecnica libera a inseguimento valida per la terza tappa del Tour de Ski. A vincere è infatti Jessie Diggins, che torna al successo dopo un anno e mezzo in generale e quasi due in gare distance. 26’54″1 il suo tempo, davanti alla connazionale Rosie Brennan (+5″6) e alla svedese Frida Karlsson (+10″7). Per Diggins c’è anche la leadership nella classifica generale del Tour de Ski, strappata all’altra svedese Linn Svahn, qui giunta sesta a 1’12″9. Capitolo italiane: 20a Anna Comarella a 3’05″1, 26a Francesca Franchi a 3’45″3, 34a Lucia Scardoni a 4’25″7, 43a Martina Di Centa a 5’41”, 44a Ilaria Debertolis a 5’48″7, 49a Elisa Brocard a 6’17″5.

15.30 SALTO CON GLI SCI – Kamil Stoch domina la seconda serie di gara, vince ad Innsbruck ed ipoteca il successo finale nella Tournée dei 4 Trampolini 2021 grazie ad una prova di forza davvero impressionante. Salgono sul podio di tappa anche lo sloveno Anze Lanisek ed il polacco Dawid Kubacki, che paga però adesso 15 punti dal compagno di squadra in vista del gran finale di Bischofshofen. 15° il norvegese Halvor Egner Granerud e 16° il tedesco Karl Geiger, che rimontano 14 posizioni ma non recuperano terreno su Stoch in ottica Tournée.

14.30 SALTO CON GLI SCI – Colpo di scena clamoroso in quel di Innsbruck al termine della prima serie di gara valevole come terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2021. Il polacco Kamil Stoch guida la classifica con 131.7 punti davanti allo sloveno Anze Lanisek (131.0) e al giapponese Ryoyu Kobayashi (128.3), ma c’è da registrare il netto distacco accumulato in ottica Tournée da parte del norvegese Halvor Egner Granerud (29° a -20 dalla vetta) e del tedesco Karl Geiger (30° a 22 punti dalla testa), rispettivamente primo e secondo della generale dopo la tappa di Garmisch.

14.00 SCI ALPINO – Tre le azzurre qualificate a Zagabria: decima Irene Curtoni a 1″87, 19ma Marta Rossetti a 2″80, 29ma Martina Peterlini a 3″56. Non qualificate Anita Gulli e Carlotta Saracco, rispettivamente 52ma e 53ma. Fuori Lara Della Mea, che stava disputando una buona prova.

13.29 SLITTINO – Si chiude il week-end di Coppa del Mondo in quel di Koenigssee. Ad imporsi nel team relay è l’Austria con Egle, Gleirscher, Steu/Koller. Battuta a sorpresa la Germania padrona di casa, mentre terza è la Russia. Quarta la Lettonia che precede di pochi millesimi l’Italia, quinta con Voetter, Dominik Fischnaller e Rieder/Rastner.

13.19 SCI ALPINO – Petra Vlhova è in testa dopo la prima manche dello slalom di Zagabria. La slovacca conduce con 32 centesimi di vantaggio sull’austriaca Katharina Liensberger e 38 sulla svizzera Michelle Gisin. Mikaela Shiffrin è quarta a 42 centesimi di ritardo dalla vetta. Buon decimo posto per Irene Curtoni (+1.82). Più indietro le altre azzurre: Marta Rossetti (+2.80) e Martina Peterlini (+3.56).

12.15 SCI DI FONDO – Tour de Ski: per gli uomini si è conclusa la prima tappa in Svizzera, a Val Müstair, con la 15 km pursuit in tecnica libera. Nuovo assolo del russo Alexander Bolshunov, che ha chiuso in 32’11″1, con un vantaggio di 53″7 sul primo degli inseguitori, il connazionale Artem Maltsev. Terza piazza per il transalpino Maurice Manificat, staccato di 1’07″0. In casa Italia Federico Pellegrino chiude ottavo a 2’08″3, mentre Francesco De Fabiani è 16° a 2’54″2. Fuori dai 30 gli altri azzurri: 33° Giandomenico Salvadori a 4’06″1, 35° Paolo Ventura a 4’09″5, 42° Mirco Bertolina a 4’49″2, 50° Davide Graz a 5’52″4.

11.39 SLITTINO – In quel di Koenigssee è doppietta tedesca nel singolo femminile. Julia Taubitz si impone davanti alla compagna/rivale Natalie Geisenberger e recupera punti importanti in chiave Coppa del Mondo. La veterana si arrende per oltre tre decimi. Terza piazza per l’austriaca Madelaine Eigle. Buona top-10 per Andrea Voetter che è ottava ad un secondo dalla vetta. Le altre italiane: 18ma Marion Oberhofer, 21ma Verena Hofer, 24ma Nina Zoeggeler.

10.30 SLITTINO – Dominio tedesco nella prima manche del singolo femminile a Koenigssee, pista dove si svolgeranno i Mondiali a fine gennaio. Julia Taubitz è al comando davanti alla connazionale Natalie Geisenberger. Terza l’austriaca Madeleine Egle. Le azzurre: bene Andrea Voetter, settima; 17ma Marion Oberhofer, 18ma Verena Hofer, 22ma Nina Zoeggeler, figlia del Cannibale.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali di oggi (domenica 3 gennaio). Si preannuncia una giornata estremamente ricca per tutti gli appassionati delle discipline sulla neve. Prima gara del nuovo anno solare per lo sci alpino, la Coppa del Mondo sbarca a Zagabria per il tradizionale slalom femminile. Petra Vlhova è la grande favorita per la vittoria e punta al riscatto dopo la sconfitta di Semmering, la slovacca cercherà un nuovo allungo in classifica generale, ma dovrà stare molto attenta alla svizzera Michelle Gisin e alla statunitense Mikaela Shiffrin. L’Italia si affiderà a Irene Curtoni e Marta Rossetti per un buon risultato, assenti Federica Brignone e Marta Bassino.

Spettacolo da non perdere a Innsbruck, dove va in scena la terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini. In Austria sarà sfida apertissima, con tantissimi big del salto con gli sci pronti a darsi battaglia per avvicinarsi alla conquista della prestigiosa Aquila d’Oro. Halvor Egner Granerud sembra essere il favorito, ma la concorrenza non manca. Prosegue il Tour de Ski per quanto riguarda lo sci di fondo, si resta in Val Mustair per 15 km e 10 km a inseguimento in tecnica libera: Francesco De Fabiani dovà assolutamente riscattarsi dopo l’opaca prova di ieri, Alexander Bolshunov e Linn Svahn puntano a confermarsi al comando della classifica generale.

Spazio anche alla Coppa del Mondo di slittino a Koenigssee con individuale femminile e staffetta a squadre, dove l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali di oggi (domenica 3 gennaio): cronaca in tempo reale di tutti gli eventi. Buon divertimento a tutti.

