LIVE Snowboardcross, Chiesa in DIRETTA: Michela Moioli in finale! Sommariva in semifinale

14.24 Eva Samkova dominante nella seconda semifinale, la francese Pereira vola in big final. Eliminata Sofia Belinghieri, quarta.

14.23 Passa il turno Michela Moioli, si giocherà il podio! Seconda piazza per la statunitense Gulini, terza invece Raffaella Brutto che sarà in small final.

14.18 Ora le semifinali al femminile: nella prima Michela Moioli e Raffaella Brutto.

14.15 CLAMOROSO! Eliminato Haemmerle, detentore della sfera di cristallo. Nell’ultimo quarto passano l’olandese De Blois e l’americano Kearney.

14.13 Avanzano nel terzo quarto di finale Berg e Pickl.

14.10 Nella seconda batteria passano Dusek e Vedder.

14.07 Sommariva c’è! L’azzurro trova la seconda piazza nella propria batteria alle spalle del canadese Grondin e vola in semifinale.

14.05 Ora i quarti maschili: c’è Lorenzo Sommariva come unico rappresentante italiano, subito nella prima batteria.

14.03 Conclusi i quarti al femminile: in semifinale tre azzurre, Moioli, Brutto e Belinghieri.

14.02 Niente da fare per Francesca Gallina nell’ultima batteria dominata da Eva Samkova.

14.00 Terza azzurra in semifinale: Sofia Belinghieri è seconda dietro alla francese Petit Lenoir.

13.58 Passaggio del turno anche per Michela Moioli: la lombarda è seconda dietro a Gulini. Quarta ed eliminata Caterina Carpano.

13.55 Avanza Raffaella Brutto! Seconda piazza per l’azzurra nella prima batteria alle spalle dell’austriaca Zerkhold.

13.51 Ora il momento dei quarti di finale al femminile: qui il Bel Paese può giocarsela meglio.

13.48 Ottavi di finale deludenti per l’Italia: l’unico a superare il turno è Lorenzo Sommariva.

13.47 Ora l’ultima batteria.

13.46 Niente da fare anche per Filippo Ferrari. Nessun problema per il detentore della Coppa Alessandro Haemmerle.

13.43 Avanzano Berg (Germania) e Pickl (Austria) nella sesta batteria.

13.41 Eliminato Omar Visintin: brutto errore già in partenza, poi caduta in rimonta per l’altoatesino.

13.38 Dalla quarta batteria avanzano lo statunitense Vedder ed il teutonico Noerl.

13.36 Ci ha provato il giovane azzurro Devin Castello, ma è quarto nella propria heat. Avanzano Dusek e Bozzolo.

13.33 Seconda batteria senza italiani: avanzano il giapponese Takahara e l’iberico Eguibar.

13.31 Avanzano il canadese Grondin e Lorenzo Sommariva. Terzo ed eliminato Godino.

13.30 Prima batteria che vede subito impegnati Lorenzo Sommariva e Michele Godino.

13.29 Si partirà, come di consueto, con gli ottavi di finale al maschile: run da quattro boarder.

13.27 Anche dagli uomini ci si aspettano risultati importanti: su tutti da Omar Visintin e Lorenzo Sommariva.

13.24 Ieri esaltante prestazione soprattutto a livello femminile nelle qualificazioni: tre azzurre tra le prime sei, con Raffaella Brutto in testa.

13.20 Torna in gara uno dei fenomeni assoluti italiani per gli sport invernali: la campionessa olimpica Michela Moioli, detentrice della sfera di cristallo.

13.17 Prima di due gare in quel di Chiesa in Valmalenco: inizia ora la stagione, che fino ad ora è stata caratterizzata solamente da rinvii e cancellazioni.

13.15 Buongiorno e ben trovati con la Coppa del Mondo di snowboardcross che prende il via oggi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross. Inizia in terra italiana un massimo circuito internazionale fino ad ora condizionato da rinvii e cancellazioni: oggi la prima gara, con le fasi finali maschili e femminili in quel di Chiesa in Valmalenco.

C’era tantissima attesa nel rivedere sulla neve la nostra Michela Moioli. La campionessa olimpica e detentrice della sfera di cristallo vorrà esaltarsi ovviamente sul pendio di casa e riprendere da dove aveva lasciato. Occhio in campo femminile anche ad una Raffaella Brutto scatenata e prima nelle qualifiche.

L’Italia ci prova anche al maschile: due le carte importanti da giocarsi, quelle di Omar Visintin e Lorenzo Sommariva. Il favorito numero uno però è il pluri detentore del titolo, l’austriaco Alessandro Haemmerle.

Appuntamento alle 13.30 per non perdervi neanche un minuto delle gare.

