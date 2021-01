CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Adesso Musetti affronterà il vincente del match tra lo sloveno Rola ed il francese Bonzi.

Primo successo nel 2021 per il tennista toscano. Una bella vittoria che cancella in parte la delusione per la sconfitta nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open.

HA VINTO LORENZO MUSETTI! 6-4 7-6 al serbo Petrovic.

8-6 ACE DI MUSETTI!

7-6 Sbaglia Petrovic! Ancora match point!

6-6 Petrovic annulla con una bella volèe.

6-5 MATCH POINT!

5-5 Ace di Musetti.

4-5 Petrovic stecca di rovescio e Musetti recupera il mini-break.

3-5 Dritto vincente del serbo.

3-4 Splendido dritto di Musetti.

2-4 In corridoio il recupero del serbo.

1-4 Lunga la risposta di Musetti.

1-3 Splendida volèe di Petrovic.

1-2 Petrovic sbaglia un comodo dritto.

0-2 Risposta vincente del serbo.

0-1 Primo punto per Petrovic.

6-6 Palla corta maldestra di Petrovic che non passa la rete, tie-break.

A-40 Risposta in rete di Petrovic su una buona prima esterna di Musetti.

40-40 Stecca di dritto Musetti dopo un paio di scambi a ritmo sostenutissimo.

A-40 Contropiede di dritto di Musetti dopo il servizio, palla per il tie-break.

40-40 MUSETTI SERVE DA SOTTO: inganna Petrovic, che corre verso la rete, ne nasce uno scambio da quelle parti e lo vince l’italiano per annullare il secondo set point!

30-40 Prima esterna di Musetti, non trova il campo Petrovic.

15-40 Non coglie la chance di venire avanti Musetti a inizio scambio e poi sbaglia di rovescio, ci sono due set point per Petrovic.

15-30 Sbaglia la risposta di rovescio Petrovic.

0-30 Abbassa troppo il rovescio Musetti, ancora situazione critica.

0-15 Parte male, con un errore, il game di Musetti.

5-6 Decimo ace di Petrovic, che si assicura almeno il tie-break.

40-30 Palla corta di Petrovic, ci arriva Musetti, si allunga il serbo portando a casa il punto.

30-30 Sbaglia in spinta Petrovic.

30-15 Non trova che la rete con la risposta Musetti.

15-15 Esce di poco il dritto dal centro di Petrovic.

15-0 Prima vincente di Petrovic.

5-5 Musetti chiama a rete Petrovic, che tenta la smorzata, ma la palla non esce dalla racchetta e rimane in rete.

40-30 Molto bello questo punto di Musetti, che fa muovere l’avversario di rovescio e piazza infine il dritto lungolinea vincente.

30-30 Palla corta malaccorta di Petrovic, Musetti lo passa di rovescio.

15-30 Prova a spingere con il dritto Petrovic, ma è appena lungo.

0-30 Perde il controllo del dritto Musetti. Situazione pericolosa per il toscano.

0-15 Appena sotto il nastro il rovescio di Musetti.

4-5 Petrovic stampa il nono ace, Musetti servirà per restare nel set.

40-15 Dritto nell’angolo destro di Petrovic, che gli vale il punto.

30-15 In rete il dritto in avanzamento di Petrovic in uscita dal servizio.

30-0 Servizio e dritto di Petrovic.

15-0 Petrovic di allungare lo scambio non ne vuol sapere, palla corta che Musetti recupera, ma non riesce a tenere in campo.

4-4 Appena largo il dritto di Petrovic in avanzamento.

40-30 Sbaglia con il rovescio Petrovic, che fa sentire la propria voce.

30-30 Musetti gioca corto un dritto carico, esponendosi a una coppia di rovesci di Petrovic, uno lungolinea, l’altro incrociato vincente.

30-15 Arriva in ritardo sul dritto Petrovic, spostato bene da Musetti.

15-15 Sceglie la via della rete Petrovic, Musetti sbaglia il passante di rovescio lungolinea.

15-0 Risposta lunghissima di Petrovic.

3-4 Petrovic tiene la battuta con servizio e dritto dopo aver fatto da solo il bello e il cattivo tempo.

A-40 Ottavo ace di Petrovic, prima palla del 4-3 per lui.

40-40 Prima centrale vincente di Petrovic. Annullata anche questa chance.

40-A Servizio e dritto di Petrovic, ma c’è la rete a negargli il vincente. Salgono a cinque le palle break per Musetti nel game.

40-40 Rischia la seconda al centro Petrovic e ottiene il settimo ace.

40-A Sesto doppio fallo di Petrovic che esagera con la seconda angolata, quarta opportunità per Musetti.

40-40 Servizio centrale e palla corta di rovescio ben nascosta da Petrovic.

40-A Terza palla break per Musetti, Petrovic si lamenta evidentemente per il giudizio su dove sia atterrata la palla.

40-40 Seconda parità, sesto ace di Petrovic.

40-A Sbaglia di rovescio lungolinea Petrovic, altra chance di break per Musetti.

40-40 Quinto ace di Petrovic.

30-40 Arriva la palla break per Musetti con un disastro di Petrovic, che invece di chiudere con lo smash colpisce malissimo.

30-30 Quinto doppio fallo di Petrovic.

30-15 Quarto doppio fallo di Petrovic.

30-0 Quarto ace di Petrovic.

15-0 Servizio e palla corta di rovescio di Petrovic con discesa a rete, non trova la controsmorzata incrociata Musetti.

3-3 Quinto ace di Musetti.

40-0 Servizio e dritto di Musetti.

30-0 Buona prima di Musetti.

15-0 Sbaglia in lunghezza Petrovic.

2-3 Lungo il pallonetto di Musetti. Petrovic tiene il servizio.

40-15 In corridoio il dritto del toscano

30-15 Bella risposta di Musetti.

30-0 Servizio vincente di Petrovic.

2-2 Musetti tiene il servizio.

40-30 Doppio fallo di Musetti.

40-0 Lungo il dritto di Petrovic.

30-0 Dritto vincente di Musetti.

1-2 Game a zero di Petrovic.

40-0 Lungo il recupero di rovescio di Musetti.

30-0 Lunga la volèe di Musetti.

1-1 Musetti tiene a zero il servizio.

40-0 Dritto vincente di Musetti.

15-0 In corridoio il rovescio di Petrovic.

0-1 Petrovic salva tre palle break e tiene il servizio

A-40 Servizio vincente del serbo.

40-40 Petrovic annulla con il servizio.

40-A Ancora una palla break per Musetti.

40-40 Dritto vincente del serbo.

30-40 Petrovic annulla la prima palla break.

15-40 Ci sono due palle break per Musetti.

0-30 Splendido rovescio lungolinea di Musetti.

0-15 Subito doppio fallo di Petrovic.

L’azzurro conquista la prima frazione per 6-4. Decisivo il break conquistato dal toscano nel nono gioco.

6-4 PRIMO SET PER MUSETTI!

A-40 Set point Musetti!

40-40 Spettacolare rovescio lungolinea di Musetti.

30-40 Servizio vincente per Musetti.

15-40 Ci sono due palle per il controbreak per Petrovic.

15-30 Musetti sbaglia l’approccio a rete.

15-15 Lungo il dritto di Musetti.

5-4 BREAK DI MUSETTI!

40-A Nuova palla break per Musetti.

40-40 Petrovic sbaglia la palla corta.

A-40 Servizio vincente di Petrovic.

40-40 Lungo il passante di Musetti.

40-A Palla break per Musetti.

40-40 Fantastico passante di dritto di Musetti.

40-30 Palla corta perfetta del serbo.

30-30 Lungo il dritto di Petrovic.

30-15 Altro servizio vincente del serbo.

15-15 Ace di Petrovic.

4-4 Game veloce anche per Musetti.

40-15 In corridoio la risposta di Petrovic.

30-15 Servizio e dritto del toscano.

15-15 Servizio vincente di Musetti.

3-4 Petrovici tiene il servizio abbastanza comodamente.

40-15 Altro errore dell’azzurro.

30-15 Lungo il rovescio di Musetti.

15-15 Bel dritto di Musetti.

3-3 Musetti vince un game complicato.

A-40 Sul nastro la risposta di Petrovic.

40-40 Musetti sbaglia una comoda volée.

40-30 In corridoio il rovescio di Petrovic.

30-30 Servizio vincente di Musetti.

0-30 Lungo il dritto di Musetti.

2-3 Petrovic tiene ancora il servizio e resta avanti nel primo set

40-15 Altro errore di dritto dell’azzurro.

30-15 Lungo il back di recupero di Petrovic.

30-0 Musetti sbaglia con il rovescio.

2-2 Chiude a zero il game il toscano.

40-0 Musetti si porta avanti nettamente nel suo game al servizio dopo un ottimo dritto lungolinea.

1-2 Musetti recupera fino al 40-30, ma Petrovic chiude il game.

40-0 Ancora tutto molto facile al servizio per Petrovic.

1-1 Pareggia immediatamente il tennista di Carrara.

0-1 Primo game a zero per il tennista serbo.

30-0 Altro punto di Petrovic con il servizio.

15-0 Primo punto del match per Petrovic.

14.31: Sarà Petrovic a servire per primo.

14.29: Danilo Petrovic è il numero 144 del mondo. Una sfida quella con il serbo, che, sulla carta, è alla portata del nativo di Carrara. Tuttavia, sul cemento, Lorenzo ha dimostrato di avere non pochi problemi nell’adattare il suo tennis alla velocità di palla richiesta

14.27: Musetti ha scelto il Challenger di Istanbul dopo la sconfitta nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2021.

14.25: Buon pomeriggio cominciamo la diretta del match tra Lorenzo Musetti ed il serbo Danilo Petrovic.

Il programma della sfida tra Musetti e Petrovic

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno valido per il Challenger di Istanbul (Turchia) tra Lorenzo Musetti e Danilo Petrovic. Sul cemento turco, l’azzurrino va a caccia di riscatto dopo la prematura uscita di scena nelle qualificazioni degli Australian Open 2021. Uscito mestamente al primo turno, il classe 2002 ha alimentato dubbi e perplessità sulla sua prestazione.

L’italiano affronterà il serbo Danilo Petrovic (n.144 del mondo) in un confronto che, sulla carta, è alla portata del nativo di Carrara. Tuttavia, sul cemento, Lorenzo ha dimostrato di avere non pochi problemi nell’adattare il suo tennis alla velocità di palla richiesta. Pertanto, il match odierno sarà più un test sulla sua condizione fisica e mentale piuttosto che una sfida ardua al cospetto di un rivale insormontabile.

Lorenzo, quindi, cercherà di ritrovare quelle sensazioni che aveva provato nel 2020 nei tornei sulla terra battuta a Roma soprattutto, dove seppe spingersi addirittura fino agli ottavi di finale, battendo giocatori di livello assoluto come Stan Wawrinka e Kei Nishikori. Pertanto, le aspettative sul suo conto sono importanti e lui deve un po’ ritrovarsi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di primo turno valido per il Challenger di Istanbul (Turchia) tra Lorenzo Musetti e Danilo Petrovic: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle 15.00.

