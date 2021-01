Tennis, Challenger Istanbul 2021: Lorenzo Musetti al secondo turno, sconfitto Danilo Petrovic in due set

Lorenzo Musetti si qualifica per il secondo turno del Challenger di Istanbul 2021. Il toscano, alla prima gioia del nuovo anno, supera con il punteggio di 6-4 7-6(6) il serbo Danilo Petrovic, con cui si era già “sfiorato” in Sardegna lo scorso anno, se Marco Cecchinato e l’altro serbo Laslo Djere non fossero stati di avviso diverso.

Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio. Entrambi i tennisti hanno ottimi riscontri al servizio, tenuto con sicurezza soprattutto dall’azzurrino che nel computo complessivo della frazione metterà a segno tre ace. Nella fase calda della frazione Lorenzo alza il proprio livello e ai vantaggi (seconda palla break) lascia partire un ottimo passante di dritto lungolinea che non offre scampo a Petrovic. Il classe 2002 del Bel Paese va a servire per porre termine al primo parziale, ma non è brillante come in precedenza. Ci sono due palle del controbreak da annullare, ma il ragazzo nativo di Carrara non trema e ancora una volta ai vantaggi la spunta sul 6-4 con l’84% dei quindici ottenuti con la prima di servizio e il 69% con la seconda, avendo un rendimento più che apprezzabile con la risposta alla seconda dell’avversario (54%).

Il secondo set parte con le stesse premesse, per certi versi, del primo, anche se è Petrovic a fare il bello e il cattivo tempo in più di un’occasione, come nel quarto game, in cui, tra ace, doppi falli ed errori, concede cinque palle break a Musetti, facendo però in modo di schivare il pericolo. Le difficoltà maggiori, per il toscano, giungono nelle due occasioni in cui deve servire per evitare che si vada al terzo parziale. Sul 4-5 finisce sotto 0-30, così come sul 5-6, solo che in quest’occasione ci sono due set point a favore del serbo. L’azzurro, però, è attento con il servizio sulla prima, mentre sulla seconda sfodera il servizio da sotto per sorprendere l’avversario e vincere il successivo scontro a rete. Nel tie-break Petrovic prova a fare la differenza con la potenza, ma, sotto 1-4, Musetti inizia un vorticoso recupero che lo porta al match point sul 6-5. Il serbo lo annulla, ma commette l’ennesimo errore gratuito e consente all’italiano di piazzare il settimo e ultimo ace e concretizzare una percentuale di punti vinti con la prima diventata dell’85%, nonostante il dato inferiore di prime in campo (57%-67%).

Il prossimo avversario di Musetti sarà uno tra lo sloveno Blaz Rola e il francese Benjamin Bonzi, che si affronteranno nella giornata di domani. Solo con il transalpino ci sono dei precedenti, due, entrambi nel 2019 e valsi il successo al giocatore toscano.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events