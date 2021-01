LIVE Milan-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: scontro diretto fondamentale a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Juventus match della Serie A Tim 2020-21, sfida fondamentale per i bianconeri che affrontano la capolista del campionato.

Senza Morata infortunato e Alex Sandro e Cuadrado positivi al Covid-19, Andrea Pirlo costretto a fare a meno di loro in vista del big match di San Siro contro il Milan. Nonostante la lieve febbre dei giorni scorsi Dybala sarà regolarmente al fianco di Ronaldo a comporre il tandem d’attacco. In mezzo al campo confermato Chiesa sulla destra con Bentancur sicuro del posto in mezzo assieme a uno fra Rabiot, favorito, e Arthur e Ramsey, avanti su McKennie, a sinistra. Davanti a Szczesny, retroguardia con Danilo a sinistra, Bonucci e De Ligt centrali e Demiral adattato sulla destra, in vantaggio su Frabotta.

Il Milan per la grande partita contro la Juventus non recupera nessuno degli infortunati. Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic in attacco, vicino al rientro ma non ancora pronto per giocare. Fuori pure Bennacer, Gabbia e Saelemaekers, mentre Tonali salterà il match per squalifica (rosso contro il Benevento) e al suo posto giocherà Calabria accanto a Kessiè. L’unica vera buona notizia è il ritorno di Theo Hernández dopo il turno di stop. Confermato Leao punta e Hauge a sinistra mentre Castillejo si gioca un posto da titolare con Diaz a destra. In porta Donnarumma con Romagnoli difensore centrale, fuori per Covid-19 anche Krunic e Rebic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

