Milan-Juventus 1-3, bianconeri stellari a San Siro: lotta scudetto riaperta. Primo ko della capolista, doppietta di Chiesa

La Juventus ha sconfitto il Milan per 3-1 nel big match della 16ma giornata della Serie A 2021 di calcio e tiene apertissima la lotta per lo scudetto. I Campioni d’Italia hanno sconfitto la capolista a San Siro e tengono aperta la lotta per lo scudetto: ora si trovano al quarto posto, a sette lunghezze dai rossoneri e a sei punti dall’Inter, con ancora la partita contro il Napoli da recuperare. Il Milan resta al comando della graduatoria, ma incappa nella prima battuta d’arresto in campionato e non allunga sui nerazzurri, a loro volta andati ko sul campo della Sampdoria. A decidere la contesa è stata la spettacolare doppietta di Federico Chiesa, intervallata dal momentaneo pareggio di Davide Calabria. Il sigillo di McKennie ha poi definitivamente chiuso la contesa in favore degli uomini di Andrea Pirlo.

Stefano Pioli schiera il 4-2-3-1 con Leao unica punta supportato da Hauge, Calhanoglu e Castillejo; Kessie e Calabria a centrocampo; Hernandez e Dalot sulle fasce, Romagnoli e Kjaer i centrali di difesa davanti a Donnarumma. Andrea Pirlo replica col 4-4-2: Cristiano Ronaldo e Dybala a formare il tandem d’attacco; Bentancur e Rabiot nel cuore del centrocampo, Chiesa e Ramsey sugli esterni; Danilo e Frabotta sulle fasce, Bonucci e de Ligt davanti al portiere Szczesny.

VIDEO HIGHLIGHTS MILAN-JUVENTUS 1-3: GOL E SINTESI

LE PAGELLE DI MILAN-JUVENTUS 1-3

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Dybala ha una ghiotta occasione al 2′, ma conclude malissimo da centro area, non concretizzando il buon assist di Frabotta dalla sinistra. Il Milan prova a reagire con un buon diagonale di Castillejo e la punizione di Calhanoglu, ma Szczesny è sempre reattivo. Al 16′ Federico Chiesa si accende, calcia violentemente di destro ma colpisce il palo. Tre minuti dopo lo juventino segna il gol del vantaggio: combinazione perfetta con Dybala, il quale di tacco serve un impeccabile assist in area al compagno di squadra, bravo a battere Donnarumma.

Il Milan riesce comunque a reagire (Leao è insidioso al limite dell’area), ma Chiesa è pericolosissimo e mette in difficoltà l’intera difesa avversaria. La capolista tiene bene il campo e al 41′ pareggia: Calhanoglu ruba palla a Rabiot sulla trequarti (azione al limite del fallo), parte l’azione dei padroni di casa, Leao si scatena sulla sinistra e poi serve Calabria, bravo a insaccare dal limite dell’area.

La ripresa inizia a ritmi un po’ più bassi, il Milan prova a prendere campo, ma la Juventus è brava a ricompattarsi e al 62′ ripassa in vantaggio con la doppietta personale di Chiesa: micidiale sinistro dal limite e 2-1 per i Campioni d’Italia. L’ex viola accusa un problema fisico in quella circostanza e lascia il campo un paio di minuti dopo. Il Milan è un po’ in affanno e la Juventus chiude definitivamente i conti al 76′: azione personale di Kulusevski, il quale appoggia al centro per McKennie, bravo ad appoggiare in porta. Nel finale i Campioni d’Italia amministrano la situazione e conquistano tre punti cruciali.

Foto: Lapresse