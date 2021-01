LIVE Juventus-Genoa, Coppa Italia in DIRETTA: il Grifone sogna lo sgambetto alla Vecchia Signora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, giunta all’edizione numero 74 della sua storia. Le due squadre si giocano l’accesso al turno successivo all’Allianz Stadium di Torino, dove la vincitrice affronterà una tra Sassuolo e Spal.

Il pronostico è ovviamente tutto dalla parte dei bianconeri guidati da Andrea Pirlo, che settimana dopo settimana stanno finalmente prendendo le misure a questo campionato iniziando il 2021 con tre vittorie consecutive. Per la sfida di quest’oggi però il fu regista della Nazionale e della Juventus stessa dovrà inventarsi qualcosa, con Paulo Dybala fuori gioco e Alvaro Morata che potrebbe venire preservato per la sfida di domenica contro l’Inter. Per questo si profila un undici titolare al di fuori dall’ordinario: in porta può trovare spazio Gigi Buffon, mentre in difesa potrebbe vedersi la coppia Demiral-Chiellini. Può ritrovare spazio Bernardeschi, mentre c’è curiosità su chi verrà schierato in avanti: ad ora Cristiano Ronaldo sembra sicuro del posto, ma Pirlo potrebbe concedergli un turno di riposo visto l’importante match della domenica, danno una chance in avanti a Dejan Kulusevski. Scalpita il giovane Da Graca.

Il Genoa ha ripreso a marciare con Davide Ballardini in panchina. Sette punti nelle ultime quattro partite e rossoblu fuori dalla zona retrocessione; ora il grifone vorrà giocare un tiro mancino ai bianconeri. Probabile 3-5-2 con gli ospiti, con Marchetti tra i pali e Goldaniga in mezzo alla difesa; a centrocampo altamente improbabile un impiego di Kevin Strootman, con i documenti che non sono ancora pervenuti all’Olympique Marsiglia, mentre in avanti l’uomo che attrarrà più attenzioni è Gianluca Scamacca, uno dei candidati per il ruolo di quarta punta alla Juventus. Può riposare l’uzbeko Shomurodov.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale 2020-2021 di calcio. Si giocherà all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio previsto per le ore 20.45, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-1-1): Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Portanova; Kulusevski; Ronaldo. All. Pirlo

Genoa (3-5-1-1): Marchetti; Masiello, Goldaniga, Bani; Ghiglione, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Pjaca; Scamacca. All. Ballardini

Foto: Lapresse