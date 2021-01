LIVE Italia-Ungheria 9-8, World League pallanuoto in DIRETTA: Settebello in semifinale, i campioni d’Europa si arrendono!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.02: Si chiude qui la nostra diretta da Debrecen. Italia-Ungheria 9-8 e azzurri in semifinale. Grazie per averci seguito e buona serata

21.01: L’altra semifinale sarà tra Grecia e Spagna

21.00. L’Italia sarà dunque in semifinale contro il Montenegro domani nella fase europea della World League. Di Fulvio decretato MVP

ITALIA IN SEMIFINALEEEEEEEEE!!! Non è efficace l’ultimo attacco ungherese! 9-8 per l’Italia

0″16 Fallo in attacco Italia

0″45 Il gol di Angyal in superiorità numerica, c’è ancora da soffrire!

1’13” Palla rubata e persa dagli azzurri

1’39” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLITANOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Di Somma lo serve perfettamente, si gira e batte Nagy dalla corta distanza

1’55” Superiorità Italia e time out

2’19” Una magia di Manhercz regala ancora la speranza all’Ungheria. La palombella dalla distanza, imprendibile per Del Lungo

2’45” GOOOOOOOOOOOOOOOOOL FIGARIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Realizza il rigore e riporta l’Italia sul +2

2’55” Para Del Lungo. Ripartenza degli azzurri e rigore conquistato da Di Fulvio

3’15” Ancora una superiorità per l’Ungheria che chiede time out

3’36” L’assist per Napolitano che non riesce a spingere la palla in rete in superiorità numerica

4’17” La traversa salva gli azzurri che si erano fatti sorprendere in inferiorità numerica

5’16” Il gol di Jansik con la doppia superiorità numerica degli ungherese: 7-6 Italia

5’58” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL ECHENIQUEEEEEEEEEEE!!! Dalla distanza Echenique trova impreparato Nagy. Azzurri avanti 7-5

6’10” La traversa di Nemet

6’52” GOOOOOOOOOOOOOOOL! FIGARIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Erroredifesnsivo degli ungheresi che lasciano libero Figari sulla destra e lui non perdona Nagy

7’30” GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DI FULVIOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 5-5 dal versante sinistro arriva l’ennesimo pari azzurro

INIZIO ULTIMO QUARTO

L’Ungheria chiude in vantaggio il terzo quarto: 4-5

0’17” ultimo possesso per gli azzurri

2’12” Ancora Ungheria in vantaggio con la superiorità numerica. La rete è di Angyal dalla corta distanza

2’41” Ripartenza degli azzurri ma Di Fulvio conclude fuori

3’20” GOOOOOOOOOOOOOL DI FULVIOOOOOOOOOOOOO!!! Riceve palla sulla sinistra e lascia partire una conclusione imprendibile sul palo più vicino

4’09” Altra superiorità sprecata dagli azzurri poco incisivi in attacco

5’49” L’Ungheria sfrutta la superiorità numerica e torna in vantaggio con la conclusione di Manhercz alla seconda rete: 3-4

7’00” Sul palo la conclusione dalla distanza di Sedlmayer

7’27” Palla persa dall’Italia in attacco

INIZIO TERZO QUARTO

Si chiude con il punteggio di 3-3 la prima parte di gara

0’35” GOOOOOOOOOOOOOOL DI SOMMAAAAAAAAAAA!!! Riceve palla sulla destra e lascia partire una conclusione potente che si insacca sotto la traversa. Primo gol in superiorità per gli azzurri

0’54” Superiorità per gli azzurri e time out per Campagna. L’Italia non ha mai segnato con l’uomo in più e sono già sei le superiorità quando manca meno di un minuto all’intervallo lungo

2’36” Gli ungheresi si riportano in vantaggio con una bella azione chiusa da Hosnyanszky

3’24” Bene gli azzurri in difesa in inferiorità

3’56” GOOOOOOOOOOOOOOOOL ECHENIQUEEEEEEEEEEEEEE!!! Gli ungheresi si sono fatti trovare impreparati dopo aver sprecato la superiorità ed Echenique li ha puniti con una palombella perfetta

4’23” Di nuovo superiorità Ungheria

5’00” Niente di fatto

5’09” Superiorità Ungheria

5’36” La conclusione di Presciutti ribattuta da Nagy

6’30” Ancora una superiorità sprecata con Napolitano che si fa respingere la conclusione ravvicinata da Nagy

6’57” Azzurri ancora in attacco con la superiorità numerica

8’00” Possesso Italia

INIZIO SECONDO QUARTO

0’02” L’Italia spreca malamente anche la terza superiorità numerica e si chiude il primo quarto, 2-1 per l’Ungheria

0’25” Torna in vantaggio l’Ungheria con la conclusione sotto la traversa dalla media distanza di Kovacs: 2-1

0’44” Niente da fare per Alesiani

1’24” Gli ungheresi sprecano la prima superiorità

2’00” GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DOLCEEEEE!!! Conclusione potente dalla distanza e nulla da fare per Nagy

3’00” Niente da fare per gli azzurri

3’12” Superiorità numerica Italia

4’28” Ungheria in vantaggio. Conclusione vincente dalla distanza di Manhercz, imprendibile per Del Lungo

5’14” Alta la conclusione ravvicinata di Mezei

6’01” Ancora un errore degli azzurri che non sfruttano la prima superiorità

6’43” Il palo degli ungheresi, riparte l’Italia

7’13” Niente di fatto con l’errore in fase di impostazione da parte degli azzurri

Primo possesso per gli azzurri

INIZIO PRIMO QUARTO

19.58: Tutto pronto per l’inizio del match a Debrecen. Mancano Bodegas e Aicardi, infortunati, nelle file azzurre

19.56: Squadre schierate a bordo vasca. Si sta per iniziare

19.54: E’ il momento dell’inno di Mameli

19.53: E’ il momento a Debrecen dell’inno nazionale ungherese

19.52: Sarà dunque il Montenegro l’avversario della vincente di questo quarto di finale, mentre la perdente affronterà la Croazia nella semifinale del torneo per il quinto posto

19.51: Soluzione agli shoot out anche nella sfida tra Montenegro e Croazia. La vittoria è andata ai montenegrini con il punteggio di 15-14

19.50: Nel primo quarto di finale la Grecia ha travolto con il punteggio di 12-3 la Francia

19.48: In semifinale c’è già la Spagna che aveva sconfitto la Serbia nei quarti. Fra le due squadre è andata in scena nel pomeriggio una amichevole vinta 18-17 dagli iberici agli shoot out

19.47: Oggi la formazione di Sandro Campagna sarà composta da tredici dei quindici convocati: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto, Christian Napolitano, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique, Niccolò Figari, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti, Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli, Giammarco Nicosia.

19.44: La fase europea del torneo mondiale qualificherà le migliori quattro squadre alle final eight in programma a Tblisi, in Georgia, dal 26 giugno al 2 luglio, cui si aggiungeranno le migliori squadre non europee che si qualificheranno dal torneo intercontinentale in programma ad Indianapolis dal 26 aprile al 2 maggio

19.42: La gara si sarebbe dovuta disputare lo scorso 17 marzo a Firenze e fu rinviata per via della pandemia legata al Covid 19.

19.40: Buonasera e benvenuti alla sfida dei quarti di finale della fase continentale di World League di pallanuoto maschile. Si affrontano alle 20 gli azzurri campioni del mondo in carica e gli ungheresi campioni d’Europa

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per i quarti di finale della fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile: a Debrecen sarà la selezione padrona di casa l’odierna avversaria del Settebello.

Oggi la formazione di Sandro Campagna sarà composta da tredici dei quindici convocati: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto, Christian Napolitano, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique, Niccolò Figari, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti, Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli, Giammarco Nicosia.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per i quarti di finale della fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile: oggi, venerdì 8 gennaio, il match inizierà alle ore 20.00, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 19.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

