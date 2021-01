Impresa dell’Italia nei quarti di finale della fase di qualificazione alla World League 2021: gli azzurri, in quel di Debrecen, si impongono per 9-8 sui padroni di casa e campioni d’Europa dell’Ungheria. Nonostante le tante assenze (da Figlioli a Velotto passando per Aicardi e Bodegas), la banda guidata da Sandro Campagna è riuscita lo stesso a portarsi a casa un risultato importantissimo al ritorno in una competizione ufficiale dopo tantissimi mesi. Gli azzurri se la vedranno domani in semifinale alle 18.15 con il Montenegro: vincere significherebbe agguantare il pass per la fase finale di Tbilisi.

Partono forte i magiari che chiudono il primo quarto in vantaggio: a segno Kovacs e Manhercz, mentre in casa azzurra a siglare la rete è stato Vincenzo Dolce. Il Settebello però è riuscito a riequilibrare il risultato a metà gara: il mancino di Gonzalo Echenique e la rete in superiorità numerica di Edoardo Di Somma sono valsi il 3-3 alla sirena. Ungheria che è riuscita a far la voce grossa nel terzo quarto con le reti con l’uomo in più di Manhercz e Angyal, ai quali ha risposto Francesco Di Fulvio. Ultimo quarto eccezionale per la banda tricolore: Di Fulvio e le bordate di Niccolò Figari ed Echenique sono valse un tris eccezionale. Ad accorciare Jansik in doppia superiorità. Nella fase finale tensione altissima e doppio botta e risposta, con l’Ungheria alla disperata per cercare il pari: il rigore di Figari e il ritorno in gol in Nazionale dopo oltre sette anni di Christian Napolitano sono valsi il trionfo agli azzurri.

Italia-Ungheria 9-8

Italia: Del Lungo , Di Fulvio F. 2, Luongo , Fondelli A. , Di Somma E. 1, Alesiani , Presciutti N. , Echenique 2, Figari 2, Napolitano 1, Bruni L. , Dolce 1, Nicosia . All. Alessandro Campagna

Ungheria: Nagy V. , Angyal 2, Manhercz 3, Sedlmayer , Nagy A. , Hosnyanszky 1, Nemet , Jansik 1, Erdelyi , Kovacs 1, Mezei , Vigvari , Vogel . All. Tamas Marcz

Arbitri: NAUMOV (RUS), ALEXANDRESCU (ROM)

Note

Parziali: 1-2 2-1 1-2 5-3 Superiorità numeriche: Italia 1/7 e Ungheria 2/7. Per il l’Italia in tribuna Renzuto Iodice e Cannella. Espulso per proteste il tecnico Campagna (I) a 4’45 del quarto tempo

Foto LM-LPS/Claudio Benedetto