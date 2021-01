Pallanuoto, World League 2021: Italia-Montenegro e Grecia-Spagna per i primi posti alla Super Final

La fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile è scattata oggi, venerdì 8 gennaio, a Debrecen, in Ungheria. Le prime tre classificate accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio.

La Spagna aveva già superato i quarti lo scorso anno, vincendo per 11-13 in casa della Serbia, il 10 marzo a Belgrado, ed oggi, in un incontro amichevole, ha vinto ancora ai rigori per 17-18 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. Domani gli iberici affronteranno la Grecia, che oggi ha battuto nettamente la Francia per 3-12.

Dall’altra parte del tabellone il Montenegro, dopo aver costantemente inseguito la Croazia, è riuscito ad acciuffare il 10-10 al termine dei regolamentari, e poi ha vinto ai tiri di rigore per 15-14. In semifinale per i montenegrini ci sarà l’Italia che, con un gran ultimo quarto, ha superato i padroni di casa dell’Ungheria per 9-8.

La Georgia, in quanto Paese ospitante della fase finale su scala mondiale della manifestazione, è qualificata di diritto e ciò riduce i posti assegnati all’Europa a tre. Le altre quattro Nazionali si qualificheranno attraverso l’Intercontinental Cup, che si giocherà ad Indianapolis (USA) dal 26 aprile al 2 maggio.

RISULTATI WORLD LEAGUE 8 GENNAIO

Venerdì 8 gennaio / quarti di finale

Serbia-Spagna 11-13 (già giocata nel 2020) [l’amichevole odierna è terminata 17-18 dtr (8-8)]

Francia-Grecia 3-12

Montenegro-Croazia 15-14 dtr (10-10)

Italia-Ungheria 9-8

Foto: Claudio Bosco LPS