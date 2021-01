LIVE Italia-Montenegro, World League pallanuoto in DIRETTA: in palio il pass per la fase finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.25: Inno di Mameli nella piscina di Debrecen

16.24: Non ci sarà Sandro Campagna nella panchina dell’Italia dopo l’espulsione subita ieri nel terzo quarto e dunque sarà Pomilio a guidare in panchina gli azzurri

16.23: Questo il programma delle finali di domani:

7° posto / perdente E-perdente F alle 14:45

5° posto / vincente E-vincente F alle 16:30

3° posto / perdente G-perdente H alle 18:15

1° posto / vincente G-vincente H alle 20:00

16.22: Il programma di oggi prevede: Grecia-Spagna, seconda semifinale, alle 18.15 e Ungheria-Croazia, seconda semifinale per il quinto posto, alle 20:00

16.20: La fase europea del torneo mondiale qualifica le migliori quattro squadre alle final eight in programma a Tblisi, in Georgia, dal 26 giugno al 2 luglio, cui si aggiungeranno le migliori squadre non europee che si qualificheranno dal torneo intercontinentale in programma ad Indianapolis dal 26 aprile al 2 maggio.

16.18: Nella prima gara di giornata la Serbia ha sconfitto 10-6 la Francia e si è qualificata per la finale per il quinto posto

16.16: Il Montenegro è riuscito a battere agli shoot out la Croazia nel quarto di finale di ieri

16.13: Una vittoria pesante ed esaltante, quella ottenuta ieri dall’Italia nella sfida con i padroni di casa ungheresi. Quattro assenze pesanti per gli azzurri ma è arrivato un successo bellissimo con un grande finale per la squadra di Campagna che ha conquistato la semifinale

16.10: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della semifinale della fase continentale della World League maschile di pallanuoto tra Italia e Montenegro

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Montenegro, valida per le semifinali della fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile: a Debrecen sarà la selezione balcanica l’odierna avversaria del Settebello. Chi vince oggi si qualifica alla Super Final in programma a Tbilisi, in Georgia, dal 26 giugno al 2 luglio.

Oggi la formazione di Sandro Campagna sarà composta da tredici dei quindici convocati: Jacopo Alesiani, Marco Del Lungo, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Christian Napolitano, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique, Niccolò Figari, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti, Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli, Giammarco Nicosia. Sono riserve Giacomo Cannella e Vincenzo Renzuto.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia e Montenegro, valida per le semifinali della fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile: oggi, sabato 9 gennaio, il match inizierà alle ore 16.30, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 16.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

