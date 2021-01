LIVE Italia-Spagna 2-4, World League pallanuoto in DIRETTA: scappano via gli iberici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7′ 4-2 per la Spagna. A segno Barroso su una dormita della difesa tricolore.

6′ Salva Del Lungo su Mallarach. Italia in difficoltà.

6′ Spreca una superiorità l’Italia. A livello offensivo il Settebello si è letteralmente fermato.

5′ Arriva il vantaggio della Spagna: gran botta dalla distanza di Sanahuja sulla quale Del Lungo non può nulla. 3-2.

4′ Questa volta la gran parata la trova Dani Lopez su Dolce in superiorità. I portieri e le difese in gran forma.

3′ Miracolo di Del Lungo su Barroso!

3′ Momento comunque difficile per i due attacchi.

2′ Lopez interviene bene su una spettacolare azione azzurra.

1′ Del Lungo interviene bene.

1′ Primo possesso iberico nel secondo quarto.

Termina qui il primo quarto: parte fortissimo il Settebello, con due reti nei primi due tiri, poi tanta fatica in entrambe le fasi. La Spagna si scatena con Mallarach e trova il pari.

8′ Prova la skill Di Fulvio, si salva Lopez.

7′ Due miracoli di Presciutti in fase difensiva salvano il risultato.

7′ Trama offensiva degli azzurri in questi minuti da dimenticare.

6′ Il Settebello fatica a trovare una conclusione pulita, vista l’alta pressione degli iberici.

5′ Ancora Mallarach! Pareggio iberico, 2-2.

5′ Italia che ora fatica in zona offensiva e concede una superiorità alla Spagna.

4′ Accorciano le distanze gli iberici con un gran mancino di Mallarach. 2-1 Italia.

3′ Gran parata di Del Lungo su Perrone!

2′ GOOOL ITALIA! 2-0! Altro uomo in più e altra rete per gli azzurri. Questa volta a metterla dentro è Francesco Di Fulvio.

2′ Del Lungo neutralizza bene il primo tiro iberico.

1′ GOOL ITALIA! Echenique sfrutta la prima superiorità numerica con un eccellente mancino all’angolino. 1-0 Italia.

1′ Inizia la sfida! Di Fulvio a conquistare il primo possesso.

18.15 Tutto pronto!

18.14 Il capitano azzurro in questa manifestazione è Marco Del Lungo, vista l’assenza di Pietro Figlioli.

18.12 Ora le squadre entrano in acqua. Tra 3′ si comincia.

18.10 L’Inno di Mameli: il Settebello è carico!

18.07 Tutto pronto, a breve gli inni nazionali.

18.02 Le squadre stanno per entrare sul piano vasca.

17.58 Alle 20.00 in programma la finale tra Grecia e Montenegro.

17.55 Negli altri incontri odierni si sono affrontati Serbia ed Ungheria nella finalina per il quinto posto, con il successo per 9-7 per i campioni olimpici, e Francia-Croazia (5-17) nella sfida che valeva la settima piazza.

17.51 In terra coreana gli azzurri agguantarono l’oro iridato, oggi in palio c’è invece la terza piazza nel girone europeo di World League e, soprattutto, un pass per la Super Final di Tbilisi.

17.48 Alle 18.15 si sfideranno in quel di Debrecen Italia e Spagna, nel remake della finale dei Mondiali di Gwangju 2019.

17.45 Buonasera e ben ritrovati con la grande pallanuoto.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finalina per il terzo posto nella fase di qualificazione a livello continentale della World League di pallanuoto maschile. A Debrecen (Ungheria) si affrontano Italia e Spagna in quella che è stata solamente due anni fa in quel di Gwangju la finale per l’oro ai Mondiali.

Una sfida dunque che promette spettacolo quella delle 18.15. La posta in palio sarà sicuramente alta: ci si gioca infatti l’ultimo pass verso la Super Final della manifestazione, in programma a Tbilisi, in Georgia, tra fine giugno ed inizio luglio.

Due sconfitte un po’ inattese quelle arrivate ieri per entrambe le compagini. Gli azzurri di Sandro Campagna sono usciti con le ossa rotte dallo scontro con il Montenegro, che si è imposto nettamente dimostrando alcune lacune a livello difensivo del Settebello (che il giorno prima aveva trovato l’impresa con i padroni di casa dell’Ungheria, nonostante una rosa rivoluzionata). Hanno perso da favoriti gli spagnoli con la Grecia e vorranno sicuramente riscattarsi.

Appuntamento alle 17.50 per non perdervi neanche un minuto di questa sfida da seguire assolutamente con la nostra DIRETTA LIVE.

Foto: LPS/Claudio Benedetto