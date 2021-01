L’Italia si è qualificata alla Super Final della World League 2021 di pallanuoto. Il Settebello ha staccato il pass per gli atti conclusivi di questa kermesse grazie alla vittoria contro la Spagna per 9-8 nella finale per il terzo posto della fase europea. I Campioni del Mondo torneranno così in acqua a Tbilisi (Georgia) dal 26 giugno al 2 luglio e andranno a caccia dell’unico trofeo che manca nella bacheca degli azzurri. Gli uomini di Sandro Campagna potranno usare la competizione anche come evento di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo, previste dal 23 luglio all’8 agosto.

L’Italia si presenterà come una delle grandi favorite per il successo finale al pari di Grecia e Montenegro. La Georgia padrona di casa non ha grandi velleità, i nomi delle altre quattro partecipanti usciranno dalla Intercontinental Cup di Indianapolis (USA) dal 26 aprile al 2 maggio, ma sulla carta le formazioni provenienti da fuori Europa sotto un gradino inferiori a livello tecnico. Di seguito tutte le Nazionali qualificate alla Super Final della World League 2021 di pallanuoto.

QUALIFICATE SUPER FINAL WORLD LEAGUE PALLANUOTO:

Italia

Grecia

Montenegro

Georgia

4 squadre non europee provenienti dalla Intercontinental Cup (26 aprile-2 maggio)

LPS/Claudio Benedetto