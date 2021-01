LIVE Conor McGregor-Dustin Poirier, MMA in DIRETTA: il video del KO e il montepremi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Dustin Poirier ha vinto per ko su Conor McGregor a 2’32” del secondo round. Non c’erano in palio titoli, ma era un main event di lusso: ora lo statunitense richiamerà il ritorno sull’ottagono di Khahib? Staremo a vedere. Per McGregor un ko pesantissimo, forse è finita un’era?

McGregor stava controllando la contesa, ma Dustin Poirier ha alzato il ritmo in un batter d’occhio e ha affondato l’irlandese: ha fiaccato il gioco di gambe del rivale, poi ha piazzato una raffica micidiale di pugni che ha mandato al tappeto l’icona delle MMA. Che show dell’americano! McGregor perde per ko per la prima volta in carriera!

3′ SPETTACOLOOOOOOOOOOOOO! Poirierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! LO HA DEMOLITOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Raffica pazzesca di pugni al corpo e al volto di McGregor. MCGREGOR VA KOOOOO! INCREDIBILE!

2′ McGregor intercetta il low-kick in due occasioni! Non riesce però a sfruttare meglio la situazione, la sua presa del piede non ha prodotto effetti.

1′ Altro destro di Notorious, Diamond inizia a soffrire…

1′ McGregor più incisivo con i pugni, ma Poirier è bravo a uscire dalla situazione con la sua velocità.

INIZIO SECONDO ROUND.

FINE PRIMO ROUND. McGregor superiore nella prima ripresa, ha sfruttato i colpi di spalla e un bel destro. Poirier ha tentato di buttarlo a terra in avvio, ma il frangente al tappeto si è risolto in pochi secondi. Irlandese sulla carta avanti ai punti.

5′ Che back-kick! McGregor show, conclude in bellezza il primo round.

5′ McGregor pesante con una bella combinazione, avversario sottono.

4′ SONTUOSO DESTRO DI MCGREGOR. Poirier lo ha sentito!

4′ Si esce dal clinch, i due mancini ora provano a punzecchiarsi con alcuni pugni.

3′ Entrambe portano colpi con le spalle, il match è molto statico alla parete. Lotta in piedi di grande stabilità.

3′ L’irlandese ha il controllo del clinch, Poirier prova a fare pressione ma è inferiore in questo frangente.

2′ McGregor riesce a rialzarsi con grande abilità, si va a combattere sul controllo del busto sempre alla rete. McGregor si fa appezzare con un paio di pregevoli colpi di spalla.

1′ Poirier va subito in take-down! Colpo di scena, lo statunitense butta a terra l’irlandese e si va a combattere alla rete. Era inatteso.

1′ McGregor subito aggressivo con i suoi pugni, Poirier gira all’esterno e sfrutta le gambe per mettere pressione all’avversario.

SI INCOMINCIA.

06.32 Match sulla carta equilibrato, sono incerti anche i bookmakers. Si preannuncia un combattimento in piedi, uno street fight.

06.30 Presentazione da parte dello speaker. Si alza la tensione…

06.28 Poirier è numero 2 del ranking, ma McGregor ha dalla sua tutta l’esperienza (ora è numero 4). Sarà match corto (irlandese favorito) o lungo (statunitense bravo sulla distanza? Staremo a vedere.

06.26 Il volto di Poirier appare leggero, non è particolarmente teso ed è pronto per la rivincita. Si sta svestendo, pronto a salire sull’ottagono. Ormai ci siamo davvero.

06.24 Ovazione per McGregor, il pubblico sembra pendere dalla parte dell’icona della MMA. Vediamo ora l’ingresso di Poirier.

06.23 Conor McGregor è entrato per primo! E’ pelato, carico in volto, per una grande battaglia. Ora tocca a Poirier ci sono 2000 persone sugli spalti.

06.22 Entrambi gli atleti hanno 22 anni. McGregor è ribattezzato Notorious, Porier è invece rinominato Diamond.

06.15 Si combatte alla Etihad Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), dove sono avanti tre ore rispetto a noi.

06.10 E ora ci siamo davvero! Conor McGregor e Dustin Poirier si preparano per fare il loro ingresso sull’ottagono.

06.08 Chandler ha vinto con uno spettacolare ko al primo round!

06.02 Va ricordato che entrambi i contendenti hanno sfidato Khabib Nurmagomedov per il titolo iridato dei pesi leggeri e ci hanno perso: McGregor nel 2018, Poirier nel 2019.

05.55 Intanto inizia a crescere l’attesa per la super sfida tra McGregor e Poirier. L’irlandese è atteso al grande rientro dopo un anno e vuole regalare una magia ai suoi spettatori, lo statunitense cerca la rivincita e un exploit di lusso.

05.50 Tra poco Dan Hooker vs Michael Chandler (leggeri), è l’ultimo match prima di Conor McGregor-Dustin Poirier. A questo punto il main-event inizierà attorno alle ore 06.30 italiane.

05.47 Joanne Calderwood ha sconfitto Jessie Eye per decisione unanime (30-27; 30-27; 29-28).

05.44 Khabib si è ritirato tre mesi fa, ma il Campione del Mondo dei pesi leggeri potrebbe decidere di tornare se l’inconto di questa sera dovesse stimolarlo.

05.26 Inizia il combattimento tra la scozzese Calderwood e la statunitense Eye.

05.13 Tra poco un incontro femminile: Jessica Eye vs Joanne Calderwood. Il penultimo prima di McGregor-Pourier.

05.11 Muradov ha vinto per ko all’ultima ripresa.

05.06 Sanchez e Muradov sono nel corso del loro ultimo round. Ci saranno poi altri due match e finalmente McGregor conto Pourier: a questo punto non inizierà prima delle 06.00-06.30.

04.55 Lo statunitense Dustin Poirier è un avversario eccezionale. Il 32enne è attualmente il numero 2 del ranking di categoria e il settimo del pound for pound.

04.48 McGregor è l’icona della MMA insieme a Khabib Nurmagomedov, ritiratosi tre mesi fa. Al momento è il numero 4 dei pesi leggeri, 13mo della graduatoria pound for pound, ha promesso grande spettacolo

04.45 Tra poco Andrew Sanchez vs Makhmud Muradov (pesi medi).

04.40 Altri tre incontri e poi l’attesissimo McGregor-Poirier.

04.35 Marina Rodriguez ha sconfitto Amanda Ribas per ko alla terza ripresa.

04.26 Finalmente si incomincia. Tocca a Rodriguez contro Ribas, un bell’incontro femminile.

04.20 Deve ancora iniziare la sfida tra Rodriguez e Ribas.

04.10 Si tratta di un incontro di cartello per tutti gli appassionati delle arti marziali miste, un confronto di lusso tra due uomini di spicco di questa specialità: da una parte il leggendario irlandese, atleta che ha contribuito in maniera determinante a diffondere questo sport in tutto il mondo; dall’altra l’arcigno statunitense che ha tutte le carte in regola per poter brillare e tentare una magia all’Etihad Arena.

04.00 Va ricordato che ad Abu Dhabi sono tre ore avanti a noi, dunque si combatte nella prestissima mattinata locale. Questo per garantire una comoda prima serata negli USA.

03.55 Il programma incomincerà con questa sfida: Marina Rodriguez vs Amanda Ribas (femminile). Il combattimento tra McGregor e Poirier sarà il quinto di questa notte di MMA. Il main card incomincerà tra cinque minuti.

03.45 La main card ad Abu Dhabi incomincerà alle ore 04.00, per la contesa tra i ribattezzati Notorious e Diamond bisognerà aspettare probabilmente le 05.30.

03.40 Buonanotte e benevenuti alla DIRETTA LIVE di Conor McGregor vs Dustin Poirier, big match di questa notte di MMA con UFC 257.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conor McGregor vs Dustin Poirier, big match di questa avvincente UFC 257, evento clou della giornata di MMA ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Si tratta di un incontro di cartello per tutti gli appassionati delle arti marziali miste, un confronto di lusso tra due uomini di spicco di questa specialità: da una parte il leggendario irlandese, atleta che ha contribuito in maniera determinante a diffondere questo sport in tutto il mondo; dall’altra l’arcigno statunitense che ha tutte le carte in regola per poter brillare e tentare una magia all’Etihad Arena, dove tra l’altro si combatte davanti a una discreta cornice di pubblico (le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria sono meno stringenti rispetto ad altre parti del Pianeta).

Conor McGregor si rimette in gioco a un anno di distanza dalla sua ultima apparizione sull’ottagono. Il ribattezzato Notorious non combatte dal 18 gennaio 2020, quando travolse letteralmente Donald Cerrone a Las Vegas: ko dopo appena 40 secondi, in un match lampo in cui il nativo di Dublino mise in evidenza tutto il suo strapotere. L’attuale numero 4 dei pesi leggeri, 13mo della graduatoria pound for pound, ha promesso grande spettacolo a tutti i suoi fan e vorrrà sicuramente ritoccare il suo record di 22 vittorie e 4 sconfitte.

Lo statunitense Dustin Poirier è un avversario eccezionale. Il 32enne è attualmente il numero 2 del ranking di categoria e il settimo del pound for pound. Il rinominato Diamond è stato campione ad interim nel 2019 dopo aver sconfitto Max Holloway ed ebbe così l’occasione di fronteggiare proprio Khabib Nurmagomedov il 7 settembre dello stesso anno: venne sconfitto, proprio come capitò a McGregor, il quale è però stato Campione del Mondo in due categorie di peso differenti (pesi leggeri nel 2016 e piuma nel 2015).

L’ultima apparizione di Poirier, il quale vanta 26 vittorie e 6 sconfitte, risale al 27 giugno 2020 quando ebbe la meglio su Dan Hooker per decisione unanime, strappando anche il premio di “fight of the night”. McGregor più letale sul breve periodo, Poirier potrebbe venire fuori di più se si andrà oltre la terza ripresa (si combatte sulla distanza di cinque round da 5 minuti ciascuno).

OA Sport vi propone la Conor McGregor vs Dustin Poirier, big match di questa avvincente UFC 257, evento clou della giornata di MMA ad Abu Dhabi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, per non perdersi davvero nulla. Si dovrebbe incominciare attorno alle ore 05.00-05.30. Buon divertimento a tutti.

