Conor McGregor è stato letteralmente travolto dalla furia di Dustin Poirier nel main event di UFC 257, evento organizzato ad Abu Dhabi dalla Lega più importante al mondo di MMA. In uno degli incontri di arti marziali miste più attesi di questo avvio di nuovo anno, la grande icona della specialità si è dovuto arrendere per ko contro lo strapotere del tonico statunitense: l’irlandese, al grande ritorno a un anno di distanza dal suo ultimo combattimento, aveva promesso di regalare spettacolo, ma oggi è stato ben presente sull’ottagono soltanto nel primo round, poi la luce si è spenta in un attimo.

Dustin Poirier è salito in cattedra con una micidiale raffica di pugni al corpo e al volto dell’avversario, costretto alla resa dopo a 2’32” dal termine del secondo round: una sequenza di colpi violentissimi grazie ai quali il ribattezzato Diamond ha mandato al tappeto il rinominato Notorious, infliggendogli la prima sconfitta prima del limite nel corso della sua gloriosa carriera. Il 32enne, attuale numero 2 del ranking mondiale, si è regalato una notte da sogno e ora non vuole di certo fermarsi, mentre l’irlandese dovrà fare un punto della situazione e capire come tornare a dire la sua ai massimi livelli. Di seguito il VIDEO del ko inflitto da Dustin Poirier a Conor McGregor.

VIDEO DUSTIN POIRIER MANDA MCGREGOR KO:

Dustin Poirier knocks out Conor McGregor and most of Ireland #UFC257 pic.twitter.com/Uam43bSE7u — Reese Waters (@reesewaters) January 24, 2021

Foto: Lapresse