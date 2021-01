LIVE Calciomercato, DIRETTA 4 gennaio: Milan, si pensa a Simakan e Konè. Inter, Pinamonti in uscita. Il Napoli piomba su Zaccagni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

h 10.00 VERONA – Dopo l’ennesima straordinaria prestazione di ieri, condita da un meraviglioso gol in rovesciata, è Mattia Zaccagni il nome più caldo del roster dei veneti. Il giocatore è finito nel mirino del Napoli che, secondo secondo calciomercato.com, avrebbe fatto un’offerta di 8 milioni all’Hellas.

La richiesta dei gialloblu attualmente si aggira intorno ai di 15 milioni, con possibilità di affare previsto però solo a fine campionato e non nella sessione invernale.

h 09.44 ROMA – Oltre a un esterno a tutta fascia, la società giallorossa sembra intenzionata a riportare in Italia Stephan El Shaarawy. L’ex romanista, classe ’92, potrebbe lasciare la Cina per “tornare alla base” e giocarsi un posto in vista degli Europei provando a occupare la trequarti dello scacchiere tattico di Paulo Fonseca (Fanpage).

h 09.26 INTER – In casa nerazzura, nonostante le dichiarazioni di Marotta che ha fatto capire che la società nerazzurra non effettuerà interventi sul mercato a causa della situazione economica del momento, è il reparto offensivo quello da tenere sotto osservazione. Pinamonti infatti potrebbe essere in uscita, per lui Crotone o Benevento come probabili destinazioni, con Graziano Pellè che – in predicato di un possibile ritorno dalla Cina – potrebbe diventare l’obiettivo di Antonio Conte per irrobustire un reparto che conta già Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez.

h 09.11 MILAN – I rossoneri lavorano sottotraccia per cercare di ampliare l’organico, in particolare in due settori: la difesa e il centrocampo. Sono due i nomi sull’agenda di Paolo Maldini e Ricky Massara: Mohamed Simakan, centrale dello Strasburgo valutato 18 milioni (Corriere della Sera) e Emmanuel Kouadio Koné, mediano del Tolosa la cui quotazione si aggira sui 15 milioni (Corriere dello Sport).

h 09.00 JUVENTUS – L’infortunio di Morata e la non perfetta condizione di Dybala, sembra che possano costringere i bianconeri a cercare rinforzi per il parco attaccanti: i nomi caldi attualmente sono quelli di Fernando Llorente e di Olivier Giroud (TuttomercatoWeb).

h 08.43 NAPOLI – La difficile cessione di Arkadiusz Milik: il “Tira & Molla” fra il club e l’entourage dell’attaccante polacco continua, anche se all’orizzonte si stagliano Atletico Madrid e Marsiglia, le quali però non sarebbero intenzionate a spendere più di 15 milioni per il centravanti (Gazzetta dello Sport).

h 08.30 ATALANTA – Tiene banco la questione Papu Gomez: il giocatore è sempre più vicino alla cessione. La novità però è che l’argentino potrebbe trovare casa all’estero e non, come ipotizzato all’inizio, all’Inter: per lui sirene sia dalla Liga spagnola sia dalla Premier League (Calcio Today).

h 08.18 PARMA – Liverani è in bilico: secondo quanto riporta Sky Sport infatti, il tecnico potrebbe essere esonerato dalla società gialloblu. Al suo posto? La possibilità di un ritorno di Roberto D’Aversa, che ha allenato la squadra nelle ultime stagioni, è molto concreta.

Potrebbero esserci subito notizie interessanti derivanti da Juventus-Udinese di ieri sera: la sfida del 3 gennaio potrebbe essere stata l’occasione ideale per imbastire le trattative per l’arrivo a Torino di Rodrigo De Paul. Paratici potrebbe far leva sulla trattativa per il cartellino di Rolando Mandragora per portare subito a casa il nuovo acquisto per Pirlo.

Antonio Conte, invece, potrebbe sfruttare la diatriba tra Gomez e l’Atalanta e mettere a segno il colpo di mercato che potrebbe anche valere lo Scudetto. A risentirne, in casa Inter, potrebbe essere, in termini di impiego, uno tra Perisic e Sanchez, vedremo cosa accadrà in questi giorni di gennaio.

