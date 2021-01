CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.59 ATALANTA – Situazione complicata all’Atalanta per quanto concerne il Papu Gomez. Il presidente Percassi non ha intenzione di fare sconti a nessuno e per portare via il giocatore da Bergamo servono 10 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il Corriere della Seria, è previsto nelle prossime ore un incontro tra la società e il giocatore, ormai in rotta con Gasperini, per capire quale sia la soluzione migliore per tutti.

13.42 TOTTENHAM – Il club inglese blinda Harry Kane: prevista un’estensione del contratto fino al 2018, con un sostanzioso aumento di ingaggio. Lo riporta l’Indipendent per evitare sorprese e ammiccamenti da club rivali, come il Manchester City.

13.37 ATALANTA – Prime parole da giocatore dell’Atalanta, per Joakim Maehle, con un video sul sito ufficiale del club nerazzurro. Il calciatore, classe ’97, proveniente dal Genk, va a rafforzare il pacchetto arretrato della formazione di Gian Piero Gasperini.

13.12 JUVENTUS – In un’intervista concessa a Dauphiné Libéré, Olivier Giroud ha chiarito la sua posizione nel Chelsea, come riferito da tuttomercatoweb, smentendo le voci di un interessamento della Juventus su di lui.

13.05 JUVENTUS – Stefano Cerrato è il nuovo Chief Financial Officer e Investor Relator della Juventus. Questo sono le novità che arrivano dal club bianconero in fatto di mercato, tra chi occupa la stanza dei bottoni.

12.41 PESCARA – Pietro Iemmello, attualmente in Spagna al Las Palmas ma sempre di proprietà del Benevento, potrebbe vestire la maglia del club abruzzese. Il classe ’92 in Spagna non ha mai convinto e quindi potrebbe far ritorno nel Bel Paese secondo tuttomercatoweb.

12.24 OLHANDESE – Edgar Davids, secondo A Bola, potrebbe presto diventare il nuovo tecnico dell”Olhanense, squadra di terza divisione portoghese. Il 47enne era l’assistente di Andries Jonker al Telstar, nella seconda serie olandese.

12.11 FROSINONE – Vincenzo Millico lascia il Torino. Il club granata ha definito il prestito del giovane attaccante, che farà parte della rosa del Frosinone fino al termine della stagione, come riferisce tuttomercatoweb.

12.00 ROMA – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nuovo ds della Roma, Tiago Pinto, sta spingendo per portare in giallorosso Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate.

11.42 SAMPDORIA – La Sampdoria sonda il terreno per un attaccante. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, il club blucerchiato tiene aperta la pista che porta a Ernesto Torregrossa del Brescia. Piace anche Patrick Cutrone, che lascerà la Fiorentina ma che ha diverse pretendenti.

11.28 UDINESE – Nome nuovo per il mercato dell’Udinese, squadra sempre in prima linea quando c’è da individuare un nuovo talento fuori dall’Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome nuovo per i friulani è Lazar Tufegdzic, centrocampista serbo classe ’97 che gioca in patria nello Sporting Subotica.

11.17 TORINO – Vincenzo Millico saluta il Torino. Il club granata ha definito il prestito del giovane attaccante, che s’accasa al Frosinone fino al termine della stagione. Ecco il comunicato: Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Millico.

h. 10.59 INTER – Poche proposte concrete per Eriksen. Il West Ham si è mosso, ma è forse l’unico club che oggi punta davvero su Christian Eriksen. Secondo il Corriere dello Sport, sono solo timidi i sondaggi di Arsenal e Valencia per il centrocampista danese, mentre è ancora freddissima la pista che porta al PSG di Pochettino che preferirebbe giocatori diversi in mezzo al campo.

h. 10.44 ATALANTA – La notizia era già nota da tempo, ma ora è stata anche ufficializzata dall’Atalanta che ha confermato sul suo profilo twitter di aver completato l’acquisto dal Genk di Joakim Maehle.

h 10.32 JUVENTUS – Olivier Giroud fa il difficile. L’attaccante del Chelsea è finito nel mirino della Juventus, ma continua a giurare fedeltà ai Blues nonostante il contratto in scadenza. I pochi minuti concessigli da Lampard e la corte di Pirlo: “Voglio finire la stagione qui, deciderò poi a giugno”, ha dichiarato l’attaccante dei campioni del Mondo al quotidiano regionale Le Dauphiné Liberé.

h 10.15 LECCE – Fabio Pisacane è pronto a ripartire da Lecce. Secondo gianlucadimarzio.com, il difensore del Cagliari, 34 anni, finito ai margini nella rosa di Di Francesco (solo 2 partite disputate finora) ha dato la sua preferenza alla piazza giallorossa. Già cercato a settembre dalla Reggina, il giocatore vorrebbe potersi mettere presto a disposizione di Eugenio Corini. La preferenza da parte di Pisacane è netta, ora si devono definire i contorni dell’intesa tra le due società e l’agente.

h 10.00 VERONA – Dopo l’ennesima straordinaria prestazione di ieri, condita da un meraviglioso gol in rovesciata, è Mattia Zaccagni il nome più caldo del roster dei veneti. Il giocatore è finito nel mirino del Napoli che, secondo secondo calciomercato.com, avrebbe fatto un’offerta di 8 milioni all’Hellas.

La richiesta dei gialloblu attualmente si aggira intorno ai di 15 milioni, con possibilità di affare previsto però solo a fine campionato e non nella sessione invernale.

h 09.44 ROMA – Oltre a un esterno a tutta fascia, la società giallorossa sembra intenzionata a riportare in Italia Stephan El Shaarawy. L’ex romanista, classe ’92, potrebbe lasciare la Cina per “tornare alla base” e giocarsi un posto in vista degli Europei provando a occupare la trequarti dello scacchiere tattico di Paulo Fonseca (Fanpage).

h 09.26 INTER – In casa nerazzura, nonostante le dichiarazioni di Marotta che ha fatto capire che la società nerazzurra non effettuerà interventi sul mercato a causa della situazione economica del momento, è il reparto offensivo quello da tenere sotto osservazione. Pinamonti infatti potrebbe essere in uscita, per lui Crotone o Benevento come probabili destinazioni, con Graziano Pellè che – in predicato di un possibile ritorno dalla Cina – potrebbe diventare l’obiettivo di Antonio Conte per irrobustire un reparto che conta già Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez.

h 09.11 MILAN – I rossoneri lavorano sottotraccia per cercare di ampliare l’organico, in particolare in due settori: la difesa e il centrocampo. Sono due i nomi sull’agenda di Paolo Maldini e Ricky Massara: Mohamed Simakan, centrale dello Strasburgo valutato 18 milioni (Corriere della Sera) e Emmanuel Kouadio Koné, mediano del Tolosa la cui quotazione si aggira sui 15 milioni (Corriere dello Sport).

h 09.00 JUVENTUS – L’infortunio di Morata e la non perfetta condizione di Dybala, sembra che possano costringere i bianconeri a cercare rinforzi per il parco attaccanti: i nomi caldi attualmente sono quelli di Fernando Llorente e di Olivier Giroud (TuttomercatoWeb).

h 08.43 NAPOLI – La difficile cessione di Arkadiusz Milik: il “Tira & Molla” fra il club e l’entourage dell’attaccante polacco continua, anche se all’orizzonte si stagliano Atletico Madrid e Marsiglia, le quali però non sarebbero intenzionate a spendere più di 15 milioni per il centravanti (Gazzetta dello Sport).

h 08.30 ATALANTA – Tiene banco la questione Papu Gomez: il giocatore è sempre più vicino alla cessione. La novità però è che l’argentino potrebbe trovare casa all’estero e non, come ipotizzato all’inizio, all’Inter: per lui sirene sia dalla Liga spagnola sia dalla Premier League (Calcio Today).

h 08.18 PARMA – Liverani è in bilico: secondo quanto riporta Sky Sport infatti, il tecnico potrebbe essere esonerato dalla società gialloblu. Al suo posto? La possibilità di un ritorno di Roberto D’Aversa, che ha allenato la squadra nelle ultime stagioni, è molto concreta.

08.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della prima giornata ufficiale del calciomercato invernale: oggi, lunedì 4 gennaio, scatta la nuova finestra di riparazione che si concluderà alle ore 20.00 di lunedì 1 febbraio. In questa giornata che apre la sessione invernale dovrebbero già arrivare delle novità importanti.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della prima giornata ufficiale del calciomercato invernale: oggi, lunedì 4 gennaio, scatta la nuova finestra di riparazione che si concluderà alle ore 20.00 di lunedì 1 febbraio. In questa giornata che apre la sessione invernale dovrebbero già arrivare delle novità importanti.

Potrebbero esserci subito notizie interessanti derivanti da Juventus-Udinese di ieri sera: la sfida del 3 gennaio potrebbe essere stata l’occasione ideale per imbastire le trattative per l’arrivo a Torino di Rodrigo De Paul. Paratici potrebbe far leva sulla trattativa per il cartellino di Rolando Mandragora per portare subito a casa il nuovo acquisto per Pirlo.

Antonio Conte, invece, potrebbe sfruttare la diatriba tra Gomez e l’Atalanta e mettere a segno il colpo di mercato che potrebbe anche valere lo Scudetto. A risentirne, in casa Inter, potrebbe essere, in termini di impiego, uno tra Perisic e Sanchez, vedremo cosa accadrà in questi giorni di gennaio.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della prima giornata ufficiale del calciomercato invernale: oggi, lunedì 4 gennaio, scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto. Si inizia alle ore 08.00 e vi terremo aggiornati fino alle ore 22.00. Buon divertimento!

