LIVE Bourg en Bresse-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: trasferta in Francia da vincere per allungare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bourg en Bresse-Virtus Bologna, match valido per la seconda giornata delle Top 16 di EuroCup 2020-2021 di basket.

La Virtus Bologna, dopo il 10/10 della fase a gironi, ha cominciato col piede giusto anche questa seconda parte della competizione con l’ottima vittoria interna contro il Cedevita Olimpija Lubiana (90-76). Discorso opposto per Bourg-en-Bresse, che è stato sonoramente battuto in casa del Buducnost per 108-80. Sarà quindi uno snodo significativo per ambo le squadre, dal momento che la squadra emiliana con un successo potrebbe già mettere una distanza considerevole tra sé e i francesi, i quali, dal canto loro, hanno assolutamente bisogno dei due punti. Le V Nere stanno vivendo un buon momento di forma, testimoniato anche dalle tre vittorie di fila in Serie A, ma dovranno stare attenti perché Bourg ha dimostrato di essere una formazione temibile (per info chiedere a Venezia, sconfitta per due volte nella fase a gironi).

La palla a due del match tra Bourg en Bresse e Virtus Bologna è programmata per le ore 18.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

