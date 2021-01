Basket, EuroCup 2021: Virtus Bologna impegnata a Bourg-en-Bresse, Trento cerca riscatto contro il Lokomotiv Kuban

Seconda tornata delle Top 16 in arrivo per le squadre italiane ancora impegnate in EuroCup 2020-2021. Virtus Bologna e Trento saranno in campo domani per affrontare rispettivamente Bourg-en-Bresse e Lokomotiv Kuban Krasnodar. Andiamo a presentare i due match.

La Virtus Bologna, dopo il 10/10 della fase a gironi, ha ben cominciato anche questa seconda parte della competizione con la convincente vittoria interna contro il Cedevita Olimpija Lubiana (90-76). Discorso opposto per Bourg-en-Bresse (avversario di domani, ore 18.45), che è stato sonoramente sconfitto in casa del Buducnost per 108-80. Sarà quindi uno snodo già molto importante per entrambe le squadre, dal momento che la squadra emiliana con un successo potrebbe già mettere una distanza considerevole tra sé e i francesi, i quali hanno assolutamente bisogno dei due punti. Le V Nere stanno vivendo un ottimo momento di forma, testimoniato anche dalle tre vittorie consecutive in campionato, ma dovranno stare attenti perché Bourg ha dimostrato di essere una formazione temibile (per info chiedere a Venezia, battuta due volte nella fase a gironi).

Situazione ben diversa per Trento, che domani sera alle ore 20.00 ospiterà il Lokomotiv Kuban Krasnodar in una partita che dirà già molto sulle possibilità di qualificazione dei bianconeri. La squadra allenata da Nicola Brienza ha cominciato male le Top 16 perdendo in maniera netta sul campo del Partizan Belgrado e segnando solo 43 punti. Anche in campionato le cose non stanno andando per nulla bene, il che è evidente se si considerano le quattro sconfitte consecutive che hanno impedito ai trentini di accedere alle Final Eight di Coppa Italia. Ko all’esordio anche per il Lokomotiv, che ha perso in casa contro Boulogne per 79-83. Chiaro dunque che la sfida di domani rappresenta uno spartiacque importante per ambo le squadre: vietato sbagliare.

Credit: Ciamillo