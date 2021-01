LIVE Bourg en Bresse-Virtus Bologna 87-99, EuroCup basket in DIRETTA: vittoria e primato nel girone per gli emiliani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.52 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie e buona serata!

20.50 La Virtus Bologna sbanca Bourg-en-Bresse per 87-99 e centra la seconda vittoria nelle Top 16, che le regala anche il primato solitario nel girone C. Doppia doppia per Vince Hunter (23 punti e 11 rimbalzi), bene anche Milos Teodosic (21 punti) e Marco Belinelli (19 punti).

FINALE: Bourg en Bresse – Virtus Bologna 87-99

87-99 1/2 in lunetta anche per Belinelli.

87-98 Stavolta 1/2 in lunetta per Andjusic.

Timeout Bourg. 53” alla fine.

86-98 L’ex San Antonio Spurs completa il gioco da tre punti.

86-97 Belinelli segna e subisce il fallo.

86-95 CHE BOMBA DI MARKOVIC! Il serbo respinge l’assalto francese e chiude definitivamente i conti.

86-92 Peacock riceve nel pitturato e segna con delicatezza.

84-92 Altra scorribanda di Benitez. Bourg torna a -8 e Djordjevic è costretto a un altro timeout.

82-92 Accelerazione di Benitez, che segna con l’appoggio al vetro.

80-92 2/2 ai liberi per Hunter.

80-90 Palleggio, arresto e tiro di Andjusic. Timeout Virtus.

78-90 Tripla di Daval-Braquet. Da elogiare la mentalità dei francesi, mai domi.

75-90 Si sblocca finalmente anche Gamble.

75-88 Hunter in lunetta completa il gioco da tre punti.

75-87 Grande giocata di Hunter! Canestro e fallo subito.

75-85 Palleggio, arresto e tiro per Benitez.

73-85 Palla rubata e due punti comodi per Adams. Timeout Bourg.

73-83 2/2 di Andjusic ai liberi.

71-83 Assist di Markovic, segna Hunter.

71-81 Adams ristabilisce la doppia cifra di vantaggio per gli emiliani.

71-79 Altri due punti a referto per Buva.

69-79 BELINELLI DA TRE! +10 Virtus!

69-76 2/2 di Hunter in lunetta.

69-74 Schiaccia Hunter!

69-72 Tripla di Courby.

FINE TERZO QUARTO: Bourg en Bresse – Virtus Bologna 66-72

66-72 Ennesimo 2/2 di Andjusic in lunetta.

64-72 Tripla di Hunter dall’angolo! La prima bomba della sua EuroCup, soluzione inaspettata per le V Nere.

0/2 di Gamble in lunetta.

64-69 Pelos ora mostra la sua abilità nel tiro dalla lunga distanza.

61-69 Belinelli viene stoppato ma non si scompone e va a segno.

61-67 Gran movimento di Pelos sul piede perno, due punti per lui.

59-67 2/2 di Andjusic ai liberi.

57-67 2/2 di Teodosic in lunetta.

57-65 1/2 di Buva ai liberi.

56-65 ANCORA TEODOSIC DALL’ARCO! +9 Virtus!

56-62 Buva riceve spalle a canestro e trova la retina.

54-62 Bourg sbaglia l’impossibile sotto canestro e Teodosic punisce con la tripla in contropiede. +8, timeout Bourg.

54-59 Tripla di Asceric.

51-59 Gancio di Hunter. La Virtus tenta l’allungo.

51-57 Assist di Hunter, segna Markovic.

51-55 2/2 di Buva ai liberi.

49-55 Bel movimento spalle a canestro di Buva, che riceve da Andjusic e trova la retina.

47-55 Palla rubata da Markovic, che lascia schiacciare Alibegovic.

47-53 Tripla di Teodosic! Grande impatto del play serbo in questo secondo tempo!

47-50 Benitez realizza il libero supplementare.

46-50 Benitez replica subito subendo il fallo di Hunter.

44-50 Teodosic in lunetta completa il gioco da tre punti.

44-49 Teodosic penetra, segna e subisce il fallo.

INIZIO SECONDO TEMPO

19.39 Ci prendiamo qualche minuto di pausa. Ci ritroviamo qui per l’inizio della ripresa.

19.38 A livello individuale, sono già 4 i giocatori in doppia cifra, due per parte e tutti a quota 10 punti: Weems e Belinelli per le V Nere, Andjusic e Courby per i biancorossi.

19.36 La Virtus Bologna chiude avanti di tre lunghezze il primo tempo dell’Ekinox Arena di Bourg: 44-47. Equilibrio finora con i francesi che, nonostante le assenze, hanno saputo tenere botta e rispondere colpo su colpo agli emiliani.

FINE PRIMO TEMPO: Bourg en Bresse – Virtus Bologna 44-47

44-47 Grande assist di Teodosic, Hunter ringrazia e aggiunge altri due punti.

44-45 Risponde dall’altra parte Teodosic, 2/2 anche per il serbo.

44-43 2/2 ai liberi per Peacock.

42-43 Teodosic viene stoppato, ma Hunter è lì e trova due punti comodi.

42-41 Buva realizza il libero aggiuntivo e firma il sorpasso francese.

41-41 Andjusic pesca Buva in area: canestro e fallo subito per il lungo di Bourg. Timeout Virtus.

39-41 Grandissima tripla di Andjusic.

36-41 2/2 ai liberi per Belinelli.

36-39 TEODOSIC DA URLO! Tripla fenomenale di un giocatore fenomenale. Timeout Bourg.

36-36 Finta, palleggio, arresto e tiro: il tutto perfettamente eseguito da Teodosic.

36-34 Buva realizza il libero supplementare.

35-34 Andjusic sbaglia la tripla, ma Buva è il più reattivo a rimbalzo: canestro e fallo subito.

33-34 2/2 in lunetta per Danilo Andjusic.

31-34 SCHIACCIATONA DI ABASS! L’assist, tanto per cambiare, è di Stefan Markovic.

31-32 Bel semigancio con la mano destra per Buva.

29-32 3/3 di Belinelli in lunetta.

Belinelli d’astuzia si guadagna tre liberi.

29-29 Pelos lavora bene spalle a canestro e ristabilisce la parità.

27-29 Assist di Abass, Ricci taglia lungo la linea di fondo e segna col layup.

27-27 Andjusic in lunetta completa il gioco da tre punti.

26-27 Andjusic trova la retina col runner e subisce anche il fallo.

24-27 2/2 in lunetta per Awudu Abass.

24-25 Tripla dall’angolo di Asceric.

21-25 Anche Abass da tre! Timeout Bourg.

21-22 Pelos a bersaglio dalla media distanza.

19-22 Il primo graffio dall’arco di Belinelli!

19-19 1/2 di Pelos ai liberi.

Timeout Virtus Bologna.

18-19 Gran passaggio di Benitez, Courby appoggia il -1.

16-19 SUPER SCHIACCIATA DI ALIBEGOVIC! Da sottolineare anche il pregevole assist di Adams.

FINE PRIMO QUARTO: Bourg en Bresse – Virtus Bologna 16-17

16-17 Adams a fil di sirena realizza il canestro dell’immediato controsorpasso.

16-15 Tripla di Courby in uscita dai blocchi. Sorpasso Bourg.

13-15 Rientra malissimo Bourg, Belinelli ha una prateria e firma i primi due punti della sua partita.

13-13 Bell’affondo di Courby, che va a segno con la mano sinistra.

11-13 1/2 di Hunter ai liberi.

11-12 2/2 di Andjusic in lunetta.

9-12 Assist di Markovic, segna ancora uno scatenato Weems.

9-10 Palleggio, arresto e tiro di Peacock allo scadere dei 24”.

0/2 per Hunter ai liberi.

7-10 Ricci sbaglia la tripla, ma arriva il tap-in di Hunter.

7-8 Stavolta l’assist è di Gamble, ma a segnare è sempre Kyle Weems. Tutti suoi i punti bianconeri finora.

7-6 Il copione si ripete identico a prima: Markovic per Weems, schiacciata!

7-4 Markovic recupera un pallone importante e lancia Weems per una comoda schiacciata.

7-2 Ancora Peacock dalla media distanza.

5-2 Bel canestro di Peacock quasi allo scadere dei 24”.

3-2 2/2 in lunetta per Weems.

3-0 Assist di Asceric, Courby manda a bersaglio la prima tripla del match.

INIZIO MATCH

18.44 QUINTETTO VIRTUS – Markovic, Teodosic, Weems, Ricci, Gamble.

18.43 QUINTETTO BOURG – Asceric, Andjusic, Courby, Peacock, Buva.

18.41 Ieri sera è andata in scena l’altra partita del secondo round del gruppo C, nella quale il Cedevita Olimpija ha sconfitto Buducnost per 74-71.

18.38 Tante assenze quest’oggi per Bourg, che avrà a disposizione solamente otto giocatori per la partita di oggi pomeriggio.

18.35 Le V Nere stanno vivendo un buon momento di forma, testimoniato anche dalle tre vittorie di fila in Serie A: l’inserimento di Belinelli sta procedendo per il meglio e stasera sarà un altro buon test anche da questo punto di vista.

18.30 Discorso opposto per Bourg-en-Bresse, che è stato sonoramente battuto in casa del Buducnost per 108-80. Il match odierno sarà quindi uno snodo cruciale per i francesi, che non possono permettersi un altro ko.

18.25 La Virtus Bologna, dopo il 10/10 della fase a gironi, ha cominciato col piede giusto anche questa seconda parte della competizione con l’ottima vittoria interna contro il Cedevita Olimpija Lubiana e stasera avrà l’occasione di allungare.

18.20 Buonasera e e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bourg en Bresse-Virtus Bologna, match valido per la seconda giornata delle Top 16 di EuroCup 2020-2021 di basket.

