LIVE Biathlon, Mass start Anterselva in DIRETTA. Delude Wierer: cinque errori, 17ma. Ancora Simon davanti a tutte

13.53: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15 per la staffetta maschile. Buona giornata!

13.52: Il podio vede la francese Simon ancora vittoriosa dopo il bel successo di Oberhof, poi Hanna Oeberg sul secondo gradino del podio con un bel bottino per la Coppa del Mondo generale e terza Hauser che è alla sesta gara consecutiva sul podio e potrebbe diventare un fattore importante anche per la Coppa del Mondo

13.51: Prova non all’altezza delle aspettative delle azzurre che chiudono lontane dalla top ten: 17ma Wierer, che dunque lascia Anterselva senza podi individuali e 27ma Vittozzi, che non riesce a risollevarsi

13.50: Vittozzi chiude con un deludente 27mo posto a 2’40” da Simon

13.49: Wierer chiude al 17mo posto, peggior risultato della stagione in questo format a 1’46” da Simon

13.48: Roeiseland tiene alle sue spalle Eckhoff, poi Bescond e Dzhyma a completare la top ten

13.47: Ancora la francese Simon! Vince lei battendo Hanna Oeberg in volata, Hauser terza, ancora sul podio da cui non scende da tempo, Preuss quarta, Davidova quinta, Mironova sesta

13.46: Rettilineo finale, Simon davanti

13.46: Hauser in difficoltà

13.45: Si stacca anche Preuss, restano Hauser, H. Oeberg, Simon davanti

13.45: Si stacca leggermente dietro Davidova, Vittozzi senza errori nell’ultima serie

13.44: Sono in cinque davanti: Simon, H. Oeberg, Hauser, Davidova e Preuss

13.43: Mironova a 16″, Roeiseland a 34″, Eckhoff a 38″

13.42: Incredibile Simon che si riporta su H. Oeberg e Hauser, a 3″ Davidova e Preuss. Finale apertissimo

13.41: H. Oeberg davanti, a 3″ Hauser che può concedere il bis, Davidova a 7″, Simon e Preuss a 9″

13.40: Un errore per Preuss, le altre due errori, non sbagliano H. Oeberg e Hauser, Davidova e Simon, Eckhoff sbaglia, Wierer due errori

13.41: Sbaglia due volte Mironova

13.40: Quarto poligono

13.39: Al km 9.7 Mironova avanti, Preuss, Hinz, Pavlova, Roeiseland a 9″, Davidova, Hauser, H. Oeberg a 26″, Simon e Dzhyma a 37″, Wierer a 56″

13.35: Al km 8.2 Mironova davanti, Preuss, Hinz e Pavlova a 5″, Roeiseland a 13″, Davidova, Hauser, Dzhyma e H. Oeberg a 30″, Wierer a 58″

13.33: Gara compromessa per Wierer che è 18ma a 56″ dalla testa. Davanti ci sono le quattro che non hanno sbagliato: Mironova, Pavlova, Hinz e Preuss, Roeiseland a 15″, H. Oeberg a 20″, Eckhoff con due errori è a 47″. Zero errori per Vittozzi

13.32: Mironova, Pavlova, Hinz e Preuss senza errori, un erore per Wierer, Roeiseland non sbaglia, sbagliano Hauser e anche H. Oeberg ma sono molto veloci

13.32: Terzo poligono

13.30. Al km 7.2 guidano Hauser, H. Oeberg, Persson, Mironova, Preuss, Hinz, Pavlova, Eckhoff, a 15″ Knotten, a 18″ Roeiseland e Herrmann, Wierer a 36″

13.28: Al km 5.7 Hauser, H. Oeberg, Persson, Mironova, Preuss, Hinz e Pavlova davanti, Eckhoff a 8″, Roeiseland a 21″, Wierer a 43″

13.26: Altri due errori per Vittozzi, ultima a 2′

13.25: H. Oeberg, Persson, Hauser, Mironova davanti, poi Preuss a 5″, Hinz, Knotten, Pavlova, Eckhoff nona a 15″, Roeiseland con un errore a 26″, Wierer a 45″

13.25: Doppio errore per Wierer che compromette la gara

13.23: Wierer entra in testa al secondo poligono

13.20: Al km 3.2 Wierer davanti poi H. Oeberg, Chevalier e Hauser

13.18: Vittozzi sbaglia due volte ed è ultima

13.18: Zero di Wierer che riparte prima. Non sbagliano Roeiseland e H. Oeberg, un errore per Eckhoff

13.17: Simon entra prima al primo poligono

13.15: Al km 2.2 Roesiland ed Eckhoff fanno l’andatura, a seguire Wierer e H. Oeberg, le prime quattro di Coppa

13.11: Ai 700 metri è Wierer a fare l’andatura davanti a Roeiseland, Eckhoff e Alimbekava, Vittozzi in fondo al gruppo compatto

13.10: Partita la mass start di Anterselva

13.08: Atlete che si preparano al via

13.06: Le altre partenti di oggi: Tandrevold, Persson, Braisaz, Knotten, Bescond, Hettich, Mironova, Lunder, Brorsson, Zdouc, Dzhima, Egan, Pavlova, Kaisheva, Deigentesch, Hinz, Kuklina

13.03: A completare l’elenco delle partenti che possono avere ambizioni di vittoria ci sono Preuss, Alimbekava, E. Oeberg, Chevalier, Davidova, Herrmann, Simon

13.00: Ci sarà anche una Lisa Vittozzi in grande crescita sugli sci ma che deve ancora riuscire a chiudere il cerchio al tiro per risollevarsi definitivamente.

12.57: La svedese Hanna Oeberg ha completamente bucato la 15km da favorita e deve reagire, ma tra le favorite della vigilia è impossibile non inserire l’austriaca Lisa Hauser. La solidissima tiratrice austriaca sembra entrata in un’altra dimensione in questa stagione e in particolare in questo 2021 dove è salita per quattro volte su cinque sul podio

12.54: Le avversarie principali saranno come sempre le due norvegesi Marte Olsbu Roeiseland e Tiril Eckhoff, separate da soli sei punti nella classifica generale e desiderose di rimediare all’ennesima individuale opaca

12.51: Dorothea Wierer, dunque, riparte ancora una volta a testa bassa a caccia di un risultato di peso in quella che è l’ultima prova individuale prima dei Mondiali di Pokljuka (Slovenia) di febbraio.

12.49: C’è attesa per Dorothea Wierer che ha sfiorato il podio nelle ultime due gare disputate (dopo esserci salita nella sprint di Oberhof): sesta nella mass start di Oberhof, quarta nella individuale di Anterselva ma l’azzurra ci terrebbe a lasciare ancora una volta il segno sulla neve di casa

12,47: Si gareggia sulla distanza dei 12.5 km con due poligoni a terra e due in piedi.

12.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della mass start femminile di biathlon in programma oggi, sabato 23 gennaio

Buongiorno e benvenuti su OA Sport per seguire la diretta live della mass start femminile di biathlon in programma oggi, sabato 23 gennaio: prosegue la settimana di gare ad Anterselva valida per la Coppa del Mondo 2020-2021. Ad Anterselva si sta tenendo la settima tappa del circuito maggiore, che potrebbe rivelarsi molto importante per l’assegnazione della sfera di cristallo.

C’è grande voglia di riscatto per Dorothea Wierer che vuole lasciare in segno anche quest’anno sulla pista di casa dopo il triplo podio iridato conquistato lo scorso anno e la vittoria dell’anno prima. L’azzurra, quarta con qualche rimpianto nell’individuale e sesta domenica scorsa in questo format a Oberhof, ha dimostrato di essere cresciuta molto sugli sci e punta al podio che potrebbe rilanciarla anche nella corsa alla Coppa del Mondo. Al via anche Lisa Vittozzi, apparsa in crescita di condizione nelle ultime settimane ma troppo spesso alle prese con qualche errore di troppo al poligono

La favorita d’obbligo, viste le ultime gare è la austriaca Lisa Hauser, vincitrice dell’individuale e in gran forma nelle ultime settimane. Marte Olsbu Roeiseland volue confermarsi leader i Coppa del Mondo: la norvegese giovedì non è andata oltre un deludente 31mo posto sulle nevi italiane e ora ha soltanto 6 punti di vantaggio sulla connazionale Tiril Eckhoff. Alle loro spalle si trova la svedese Hanna Oeberg, attardata di 27 lunghezze dalla vetta, mentre Wierer è a -107 punti, quarta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della mass start femminile di biathlon in programma oggi, sabato 23 gennaio, ad Anterselva, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon. Inizio alle 13.10.

