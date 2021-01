Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo

Neanche il tempo di respirare nella Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Dopo la doppia tappa a Oberhof (Germania), si fa rotta verso l’Italia, sulle nevi di Anterselva (21-24 gennaio) per un appuntamento con grandi attese. Inutile negare che per la Nazionale le gare che ci saranno hanno un sapore particolare, riportando alla mente quanto accaduto nel 2020 e i successi della compagine del Bel Paese nei Mondiali.

Dorothea Wierer, nel round casalingo, ha voglia di regalarsi qualcosa di speciale e, dopo aver dato chiari segnali di vitalità nel corso dell’ultima uscita in Germania (secondo posto nella sprint), è desiderosa di fare ancora meglio in un contesto che lei conosce come le sue tasche. A caccia poi del primo podio stagione un Lukas Hofer, in grande forma sugli sci stretti, ma in cerca della precisione necessaria al poligono.

Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON – ANTERSELVA 2021

21 gennaio

14.15 15 km individuale femminile

22 gennaio

13.15 20 km individuale maschile

23 gennaio

13.10 12.5 km mass start femminile

15.05 Staffetta maschile

24 gennaio

12.45 Staffetta femminile

15.05 15 km mass start uomini

Il weekend ad Anterselva (Italia) sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport, il cui palinsesto specifico sarà chiarito nei prossimi giorni. Indubbiamente, ci sarà la possibilità di seguire le gare in streaming su Eurosport Player, su Now Tv e, ove possibile, su DAZN. OA Sport vi fornirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare in programma.

Foto: Lapresse