LIVE Biathlon, Staffetta Anterselva in DIRETTA: Vola la Norvegia! Italia quinta dopo tre frazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.13: Ultimo poligono

16.12: Al km 27.2 Norvegia davanti, Francia e Russia a 11″, Germania a 27″, Italia a 1’07”

16.10: Al km 25.7 Norvegia avanti, a 6″ Russia, a 8″ Francia, a 21″ Germania, a 57″ Italia, a 1’26” Austria, a 1’33” Ucraina,

16.09: Norvegia, Russia a 3″, Francia a 10″, Germania a 14″, Italia a 48″, Austria a 1’13”, Ucraina a 1’19”

16.08: Ucraina e Austria non sbagliano e guadagnano qualcosa sugli azzurri

16.08: Windisch un errore e riparte

16.07: Se ne vanno Norvegia e Russia, un errore a testa per Germania e Francia

16.06: Settimo poligono

16.06: Al km 24.7 Russia, Germania, Francia, Norvegia davanti, Italia a 38″

16.04: Sono quattro davanti: Russia, Germania, Francia, Norvegia

16.03: Al km 23.2 Germania e Francia, Russia a 3″, Norvegia a 8″, Italia a 36″

16.01: Ultimo cambio: Francia e Germania davanti, a 8″ Russia, a 18″ Norvegia, a 33″ uno stanchissimo Bormolini che tocca Windisch, Ucraina a 1’09”, Austria a 1’11”

16.00: Al km 22.2 Francia e Germania davanti, Russia a 8″, Noevrgia a 18″, Italia a 25″

15.59: Bormolini sta soffrendo, è stato superato anche da T. Boe, è quinto ora

15.58: Bormolini un po’ in difficoltà, si stacca da Loginov, T. Boe sta arrivando forte da dietro

15.57: Francia e Germania davanti a 6″ Italia e Russia, a 17″ Norvegia, a 44″ Ucraina al km 20.7

15.56: Francia, a 2″ Germania, a 5″ Italia, a 7″ Russia, a 22″ Norvegia, a 35″ Ucraina

15.55: Francia, Germania, Italia con un errore, Russia subito dietro, presto potrebbero esserci quattro Nazionali in testa, T. Boe a 22″ per la Norvegia, Ucraina a 35″

15.55: Incredibile! Gira Loginov

15.54: Sesto poligono

15.53: Al km 19.7 Russia prima, Germania, Francia, Italia a 25″, Norvegia a 37″, Ucraina a 52″

15.52: Bormolini torna su Germania e Francia che non stanno forzando e perdono dalla Russia

15.50: Al km 18.2, a 22″ Francia e Germania, a 25″ Italia, a 38″ Norvegia, a 43″ Ucraina, a 1′ Finlandia, a 1’20” Austria con Leitner che ha pasticciato al poligono

15.49: Russia davanti, a 18″ Francia e Germania, a 25″ Italia, a 36″ Ucraina, a 40″ Norvegia, a 51″ Finlandia

15.49: Un errore per Bormolini, sbaglia anche T. Boe, non sbagliano Francia e Germania, bene Ucraina

15.48: Loginov perfetto, non sbaglia e riparte da solo

15.48: Quinto poligono

15.47: Al km 17.2 Russia davanti, Italia, Germania e Francia a 17″, Norvegia a 32″, Finlandia e Ucraina a 39″, Austria a 51″

15.44: C’è Loginov per la Russia, Bormolini per l’Italia, T. Boe per la Norvegia, Desthieux per la Francia. Al km 15.7 Russia davanti, Italia, Germania e Francia a 17″, Finlandia, Ucraina, Norvegia a 37″, Austria con Leitner a 52″

15.42: Al secondo cambio Russia davanti, Italia, Germania e Francia a 12″, Ucraina e Finlandia a 28″, Norvegia a 38″, Austria a 51″

15.41: Al 14.7 km Russia davanti, Germania e Italia a 10″, Fillon Maillet a 17″, Ucraina e Finlandia a 28″, Norvegia a 38″, Austria a 48″

15.40: Germania e Italia assieme, Giacomel un po’ in difficoltà sugli sci nel finale della frazione

15.38: Eliseev se ne va, Giacomel è secondo a 6″, Germania a 9″, Francia a 21″, Ucraina e Finlandia a 29″, Austria e Norvegia a 46″ al km 13.2

15.38: Italia e Russia davanti, Germania a 9″, Francia a 20″, Finlandia e Ucraina a 29″

15.37: Tre errori per la Francia che si salva, ma la Norvegia gira con Dale in confusione ma fantastico Giacomel che non ha sbagliato nulla al poligono!

15.36: ZEROOOOOOOOOOOO!!! GIACOMEL DAVANTI CON LA RUSSIA!

15.36: Quarto poligono

15.35: Al km 12.2 Germania e Russia, Norvegia, Ucraina, Francia, Italia a 7″, Austria e Finlandia a 33″, Canada a 40″

15.33: Giacomel è leggermente staccato dal gruppetto di testa

15.32: Al km 10.7 si sta ricompattando il gruppetto di testa con Germania e Russia, Norvegia, Ucraina, Francia e Italia racchiuse in 6″

15.31: Germania e Russia, Norvegia a 4″, Ucraina e Francia a 9″, Italia a 10″, Kazakhstan a 12″, Austria a 28″

15.30: Germania e Russia se ne vanno, zero di Giacomel! Norvegia un errore

15.29: terzo poligono

15.29: Al km 9.7 Norvegia davanti, Germania a 3″, Russia a 12″, Ucraina, Italia e Kazakhstan a 17″

15.25: Al km 8.2 Norvegia e Germania, Russia e Francia a 9″, Kazakhstan a 12″, Ucraina e Italia a 18″, Bielorussia, Austria, Estonia a 29″

15.23: Primo cambio: Norvegia e Germania, a 6″5 Russia, a 9″ Francia, a 14″ Kazakhstan, a 20″ Italia, Ucraina, a 26″ Estonia, a 29″ Bielorussia, a 32″ Austria, a 44″ Belgio, a 44″ Canada, Finlandia, Slovacchia e Usa

15.22: Al km 7.2 Norvegia e Germania davanti, Russia a 4″, Francia e Kazakhstan a 12″, Italia, Ucraina e Estonia a 20″

15.20: Al km 5.7 Russia davanti, a 3″ Germania e Norvegia, a 10″ Kazakhstan e Francia, a 20″ Italia, Ucraina, Estonia

15.18: Russia, a 7″ Germania e Norvegia, a 11″ Kazakhistan, a 14″ Francia, a 17″ Estonia, a 20″ Ucraina, a 24″ Italia, a 36″ Austria, Svezia a 2’29”, quasi fuori dai giochi con tre giri di penalità

15.16: Secondo poligono: Russia perfetta ed è sola in testa, Germania e Norvegia alle sue spalle, un errore per Bionaz coperto dalla ricarica

15.16: Al km 4.7 Germania e Russia, a 10″ Ucraina, Norvegia, Romania, Ucraina, Italia, Francia, Austria

15.14: Germania e Russia davanti, a 9″ Austria, Ucraina e Romania, a 14″ Finalndia, Francia, Norvegia, Estonia, Italia

15.12: Germania e Russia davanti, Austria a 8″, Ucraina a 10″, Romania a 12″, Finalndia, Polonia, Estonia a 13″, Francia, Belgio, Kazakhistan, Italia e Norvegia a 19″

15.11: Se ne vanno Germania e Russia, Francia (due errori) e Italia (un errore) ripartono, in difficoltà Laegreid che sbaglia due volte

15.11: Primo poligono

15.10: Al km 2.2 gruppo in fila indiana, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Ucraina, Russia, Italia

15.07: Norvegia, Svezia, Germania , Francia davanti ai 700 metri, Italia settima

15.05: Partita la staffetta maschile di Anterselva

14.59: Squadre che si stanno preparando ad andare in zona di partenza, sono 24 le Nazionali al via

14.57: Giornata grigia ad Anterselva, meno freddo degli altri giorni, -3 gradi, non forte vento. Visibilità discreta, non ottimale con un po’ di nevischio e foschia

14.55: Attenzione anche alla Russia con Babikov, Eliseev, Loginov, trionfatore ieri, e Latypov e ad un Austria galvanizzata dai grandi risultati degli ultimi giorni con Komatz, Ede, Leitner ed Eberhard

14.52: Una Svezia un po’ in difficoltà schiera Femling, Nelin, Samuelsson e Ponsiluoma, per la Germania Lesser, Rees, Peiffer, Doll e infine la Francia tra le big con Guigonnat, Fillon Maillet, Desthieux e Jacquelin

14.50: La Norvegia è ancora una volta la grande favorita. Laegreid, schierato al posto di Christensen che aveva aperto la staffetta di Oberhof, Dale, T. Boe e J. Boe. Formazione titolare per i norvegesi

14.47: Bionaz, reduce da una grande Individuale, Giacomel,. Windisch e Bormolini: questi i quattro azzurri che saranno in gara oggi. Hofer si concede un turno di riposo in vista della mass start di domani

14.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della staffetta maschile di biathlon ad Anterselva

LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DALLE 13.10

Il programma e la startlist della staffetta maschile – La presentazione della staffetta maschile

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Sulle nevi di Anterselva (Italia) assisteremo a un grande spettacolo e i riscontri potrebbero rivelarsi sorprendenti.

L’Italia cambia la propria formazione tipo e non schiererà tra le sue fila Lukas Hofer. L’azzurro, dopo aver sfiorato per appena un decimo di secondo il podio nella 20 km individuale, prenderà un po’ di fiato per arrivare alla gara con partenza in linea di domenica al meglio delle sue condizioni e porre fine al digiuno da top-3. Pertanto, sarà una compagine tricolore all’insegna della gioventù dal momento che entrambi i classi 2000 verranno lanciati: ad aprire ci sarà Didier Bionaz, in grande spolvero nella 20 km (13° e miglior risultato in carriera) e qualificato per la mass start, a seguire risponderà presente Tommaso Giacomel che ci metterà la solita sfrontatezza nell’affrontare il poligono. A completare il quadro i più esperti Thomas Bormolini e Dominik Windisch.

Sarà difficile per gli azzurri confermare il podio di Oberhof (Germania), ma in una prova incerta come questa può accadere di tutto. Favorite per il successo finale Norvegia, Svezia e Germania, con la compagine scandinava che vorrà far valere il proprio ruolo di primattrice. Attenzione però alla Francia, che sostituirà Fabien Claude con il rientrante Antonin Guigonnat e alla Russia, con un Aleksandr Loginov in grande feeling con le nevi italiane.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della staffetta maschile, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 15.05. Buon divertimento!

Foto: LaPresse