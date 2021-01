LIVE Benevento-Milan, Serie A calcio 2021 in DIRETTA: la capolista vuole esorcizzare le streghe!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Benevento e Milan, sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/21 di calcio maschile. Terzo confronto tra le due squadre allo Stadio Ciro Vigorito: in Campania il Milan perse i tre punti nel finale nel celebre 2-2 firmato dall’allora portiere giallorosso Alberto Brignoli. Oltre al primo punto nella propria Storia in Serie A, il Benevento trovò addirittura i tre punti vincendo 1-0 a San Siro: i rossoneri proveranno dunque a esorcizzare le Streghe!

Il Benevento non vuole smettere di stupire, proprio come fatto la scorsa stagione con i record in Serie B. L’ex di giornata Filippo Inzaghi proverà a fare uno scherzetto a quel Milan con il quale ha vinto tutto da giocatore e con cui ha cominciato nel peggiore dei modi l’esperienza da allenatore. Le Streghe sono reduci da tre risultati utili di fila: dopo il pareggio contro la Lazio, ha trovato le importanti vittorie contro Genoa e Udinese.

Il Milan ha conservato la vetta anche lungo la pausa natalizia appena conclusa grazie alla vittoria nei minuti finali per 3-2 contro la Lazio: i rossoneri, dopo quasi un girone intero, non possono più nascondersi per la lotta allo Scudetto che manca dal 2011. Stefano Pioli dovrà ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per provare ad allungare la striscia di risultati utili in trasferta: era dal 2004 che non registrava 14 sfide fuori casa senza sconfitta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Benevento e Milan, sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/21 di calcio maschile, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 18.00 allo Stadio Vigorito di Benevento. Buon divertimento!

