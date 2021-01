Programma Serie A calcio, chi gioca il 3 gennaio: orari partite, streaming, guida tv DAZN e Sky

La Serie A di calcio torna insieme al nuovo anno, con la giornata di domani (domenica 3 gennaio 2021) che vedrà disputarsi tutte e 10 le partite in programma, ad iniziare dalle ore 12.30, quando l’Inter affronterà il Crotone, in diretta tv su Sky Sport Serie A, ma anche streaming su Sky Go e Now Tv. Sullo stesso canale anche Genoa-Lazio alle 15, contemporaneamente ad Atalanta-Sassuolo su Sky Sport 253, Fiorentina-Bologna su Sky Sport 254, Spezia-Verona su Sky Sport 255 e Cagliari-Napoli su Sky Sport 256. Due invece i match trasmessi da DAZN, ovvero Roma-Sampdoria e Parma-Torino.

Alle 18 toccherà dunque alla capolista del campionato, il Milan, ospite questa settimana del Benevento, nella sfida trasmessa da Sky Sport Serie A, ed in streaming su Sky Go e Now Tv, con il quadro chiuso alle 20.45 da Juventus-Udinese, online su DAZN, ma anche in tv su DAZN1, disponibile al canale 209 del bouquet di Sky Sport.

Il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming:

Serie A 2021

Domenica 3 gennaio 2020

12.30 Inter-Crotone Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv

15.00 Genoa-Lazio Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv

15.00 Atalanta-Sassuolo Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv

15.00 Fiorentina-Bologna Sky Sport 254, Sky Go, Now Tv

15.00 Spezia-Verona Sky Sport 255, Sky Go, Now Tv

15.00 Cagliari-Napoli Sky Sport 256, Sky Go, Now Tv

15.00 Roma-Sampdoria DAZN, DAZN1

15.00 Parma-Torino DAZN

18.00 Benevento-Milan Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv

20.45 Juventus-Udinese DAZN, DAZN1

Foto: LaPresse