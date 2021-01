LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta da non fallire per scalare la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Eurolega 2020-2021 di basket tra l’Alba Berlino e l’A|X Armani Exchange Milano, valevole per la ventesima giornata del torneo continentale.

Serata importante per la squadra di Ettore Messina, che arriva in Germania dopo le due belle vittorie contro il Real Madrid in Spagna e il Valencia a Milano due giorni fa. Una doppietta che ha fatto risalire l’Olimpia in classifica, con i meneghini che vogliono continuare la striscia positiva in un gennaio pieno per i biancorossi, che poi avranno a disposizione tre match interni con il Bayern Monaco, l’Olympiacos Pireo e lo Zenit San Pietroburgo.

Avversaria di giornata la formazione tedesca già battuta a Milano per 75-55 e che arriva da una striscia di cinque sconfitte consecutive. Espugnare Berlino per l’A|X Armani Exchange Milano, dunque, è importante per non lasciare punti che potrebbero pesare alla fine, ma anche per trovare il terzo successo consecutivo in Europa e anche il quinto nelle ultime sette partite che lancerebbe i biancorossi a quota 12 successi.

La sfida tra Alba Berlino e Olimpia Milano inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

