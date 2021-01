LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 70-84, Eurolega basket in DIRETTA: Milano soffre un quarto, poi scappa via per il dodicesimo successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di Eurolega di basket e buona serata!

Vince, dunque, l’Olimpia Milano contro l’Alba Berlino nel match valido per la ventesima giornata della EuroLeague di basket. Terzo successo consecutivo per i milanesi e 12 successi complessivi per i ragazzi di Messina.

70-84 Canestro di Biligha

70-82 Canestro di Sikma a un minuto dalla fine

68-82 Canestro di Schneider

66-82 Tripla di Datome a chiudere il discorso!

66-79 Canestro di Lo

64-79 Canestro di LeDay e Milano allunga a 2 dalla fine

64-77 Canestro di LeDay

64-75 Due su due ai liberi per Granger

62-75 Tripla di Roll e Milano va a +13!

62-72 Canestro di Lammers

60-72 Canestro di Hines

60-70 Canestro di Siva

58-70 Zero su due per Moraschini ai liberi

58-70 Ancora una tripla, questa volta Moraschini!

58-67 Canestro di Sikma

56-67 Tripla di Brooks!

56-64 Canestro di Delaney a chiudere un quarto in perfetto equilibrio

56-62 Tripla di Schneider!

53-62 Uno su due ai liberi per Lo

52-62 Due su due ai liberi per Rodriguez

52-60 Due su due ai liberi per Lo

50-60 Tripla di LeDay in un terzo quarto dove gli attacchi dominano

50-57 Tripla di Granger!

47-57 Ancora Hines per Milano

47-55 Tripla di Schneider!

44-55 Dopo una serie di errori da entrambe le parti canestro di Hines

44-53 Tripla di Lammers!

41-53 Tripla di Punter, seconda di fila e Milano a +12!

41-50 Risponde subito Milano con la tripla di Punter!

41-47 Tripla di Granger per l’Alba!

38-47 Due su due ai liberi per Punter

38-45 Canestro di Lammers

36-45 Tripla di LeDay!

36-42 Canestro di Fontecchio a inizio ripresa

34-42 Canestro di Lammers che chiude un quarto con Milano che mette a segno sei triple e perde un solo pallone, ribaltando così un avvio difficile

32-42 Tripla di Punter e +10 Milano!

32-39 Canestro di Fontecchio

30-39 A segno anche il libero aggiuntivo per Milano

30-38 Canestro di Punter

30-36 Tripla di Granger che tiene viva l’Alba

27-36 Canestro di LeDay

27-34 Canestro di Granger

25-34 Ancora una tripla! Questa volta LeDay e Milano scappa a +9!

25-31 Canestro di Hines

25-29 Tripla di Datome! Terza per l’azzurro in questo quarto

25-26 Tripla di Datome!

25-23 Canestro di Lammers e nuovo vantaggio per Berlino

23-23 Tripla di Lo!

20-23 Canestro di Hines

20-21 Due su due per Sikma dalla lunetta e si sblocca l’Alba

18-21 Tripla di Roll e parziale di 8-0 a inizio ripresa per Milano!

18-18 Tripla di Datome e pareggio Olimpia!

18-15 Due su due ai liberi per Datome

18-13 Canestro di Hines

18-11 Canestro di Rodriguez

18-9 Tripla di Siva!

15-9 Uno su due ai liberi per Hines

15-8 Canestro di Sikma

13-8 Canestro di Roll

13-6 Tripla di Siva e +7 per l’Alba!

10-6 Canestro di Lammers

8-6 A segno anche il libero aggiuntivo per Berlino

7-6 Canestro di Lammers

5-6 Canestro di Tarczewski e sorpasso Milano, che però ha perso troppi palloni sino a ora

5-4 Uno su tre ai liberi per LeDay

5-3 Tripla di Granger!

2-3 Canestro di Lammers

0-3 Tripla di Delaney per iniziare il match!

19.57 Tutto pronto alla Mercedes-Benz Arena per la palla a due.

19.55 Aveva saltato il match d’andata per infortunio, ma ci sarà questa sera l’ex Simone Fontecchio. L’azzurro in questa Eurolega ha una media di 10,1 punti a partita, cui aggiungere 3,1 rimbalzi e 1,2 assist.

19.50 I tedeschi, di contro, sono in serie negativa da cinque partite e hanno un record di 7 vinte e 12 perse in Europa, compreso il 75-55 subito a Milano all’andata.

19.40 L’A|X Armani Exchange arriva in Germania forte delle due vittorie consecutive contro Real Madrid e Valencia e con uno score di 11 vinte e 7 perse in Eurolega.

19.30 Buonasera a tutti per la diretta live di Alba Berlino-Olimpia Milano, valido per la ventesima giornata della Eurolega di Basket.

Buona sera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Eurolega 2020-2021 di basket tra l’Alba Berlino e l’A|X Armani Exchange Milano, valevole per la ventesima giornata del torneo continentale.

Serata importante per la squadra di Ettore Messina, che arriva in Germania dopo le due belle vittorie contro il Real Madrid in Spagna e il Valencia a Milano due giorni fa. Una doppietta che ha fatto risalire l’Olimpia in classifica, con i meneghini che vogliono continuare la striscia positiva in un gennaio pieno per i biancorossi, che poi avranno a disposizione tre match interni con il Bayern Monaco, l’Olympiacos Pireo e lo Zenit San Pietroburgo.

Avversaria di giornata la formazione tedesca già battuta a Milano per 75-55 e che arriva da una striscia di cinque sconfitte consecutive. Espugnare Berlino per l’A|X Armani Exchange Milano, dunque, è importante per non lasciare punti che potrebbero pesare alla fine, ma anche per trovare il terzo successo consecutivo in Europa e anche il quinto nelle ultime sette partite che lancerebbe i biancorossi a quota 12 successi.

La sfida tra Alba Berlino e Olimpia Milano inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credits: Ciamillo