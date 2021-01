Biathlon, startlist staffetta femminile Anterselva: orario, programma, tv, chi parteciperà

Carte rimescolate in casa Italia per la prossima prova di biathlon: domani, domenica 24 gennaio, proseguirà la Coppa del Mondo 2020-2021 in Italia: ad Anterselva si sta tenendo la settima tappa del circuito maggiore, e domani si disputerà la staffetta 4×6 km femminile.

Questa l’inedita formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Lisa Vittozzi, seguita in seconda frazione da Federica Sanfilippo, poi in terza toccherà a Michela Carrara, infine chiusura affidata a Dorothea Wierer. La staffetta 4×6 km femminile scatterà alle ore 12.45.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, RaiPlay ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della staffetta femminile della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Anterselva (Italia).

PROGRAMMA STAFFETTA FEMMINILE COPPA DEL MONDO ANTERSELVA

Domenica 24 gennaio

ore 12.45 Staffetta 4×6 km femminile

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE COPPA DEL MONDO ANTERSELVA

1 SWE – SWEDEN 1

1-1 r SKOTTHEIM Johanna

1-2 g OEBERG Elvira

1-3 y PERSSON Linn

1-4 b OEBERG Hanna

2 GER – GERMANY

2-1 r HINZ Vanessa

2-2 g HETTICH Janina

2-3 y HERRMANN Denise

2-4 b PREUSS Franziska

3 FRA – FRANCE

3-1 r BESCOND Anais

3-2 g CHEVALIER-BOUCHET Anais

3-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine

3-4 b SIMON Julia

4 NOR – NORWAY 2

4-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad

4-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark

4-3 y ECKHOFF Tiril

4-4 b ROEISELAND Marte Olsbu

5 RUS – RUSSIA

5-1 r PAVLOVA Evgeniya

5-2 g AKIMOVA Tatiana

5-3 y MIRONOVA Svetlana

5-4 b KAISHEVA Uliana

6 BLR – BELARUS

6-1 r KRYUKO Iryna

6-2 g ALIMBEKAVA Dzinara

6-3 y KRUCHINKINA Elena

6-4 b SOLA Hanna

7 UKR – UKRAINE 3

7-1 r SEMERENKO Vita

7-2 g DZHIMA Yuliia

7-3 y SEMERENKO Valentina

7-4 b PIDHRUSHNA Olena

8 AUT – AUSTRIA

8-1 r ZDOUC Dunja

8-2 g RIEDER Christina

8-3 y SCHWAIGER Julia

8-4 b INNERHOFER Katharina

9 ITA – ITALY

9-1 r VITTOZZI Lisa

9-2 g SANFILIPPO Federica

9-3 y CARRARA Michela

9-4 b WIERER Dorothea

10 CZE – CZECH REPUBLIC 4

10-1 r PUSKARCIKOVA Eva

10-2 g JISLOVA Jessica

10-3 y DAVIDOVA Marketa

10-4 b CHARVATOVA Lucie

11 SUI – SWITZERLAND

11-1 r CADURISCH Irene

11-2 g GASPARIN Selina

11-3 y GASPARIN Elisa

11-4 b HAECKI Lena

12 USA – UNITED STATES

12-1 r DUNKLEE Susan

12-2 g REID Joanne

12-3 y IRWIN Deedra

12-4 b EGAN Clare

13 POL – POLAND 5

13-1 r ZBYLUT Kinga

13-2 g ZUK Kamila

13-3 y MAKA Anna

13-4 b JAKIELA Joanna

14 FIN – FINLAND

14-1 r MINKKINEN Suvi

14-2 g EDER Mari

14-3 y LEHTONEN Venla

14-4 b JANKA Erika

15 CAN – CANADA

15-1 r MOSER Nadia

15-2 g LUNDER Emma

15-3 y BANKES Megan

15-4 b BEAUDRY Sarah

16 EST – ESTONIA 6

16-1 r TOMINGAS Tuuli

16-2 g TALIHAERM Johanna

16-3 y LEHTLA Kadri

16-4 b GAIM Grete

17 JPN – JAPAN

17-1 r TACHIZAKI Fuyuko

17-2 g MAEDA Sari

17-3 y TANAKA Yurie

17-4 b HACHISUKA Asuka

18 SVK – SLOVAKIA

18-1 r HORVATOVA Henrieta

18-2 g MACHYNIAKOVA Julia

18-3 y MACHYNIAKOVA Veronika

18-4 b SMERCIAKOVA Aneta

19 KOR – KOREA 7

19-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina

19-2 g FROLINA Anna

19-3 y ABE Mariya

19-4 b JUNG Jumi

20 KAZ – KAZAKHSTAN

20-1 r BELCHENKO Yelizaveta

20-2 g AKHATOVA Lyudmila

20-3 y VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina

20-4 b KONDRATYEVA Anastassiya

