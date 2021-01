LIVE Biathlon, Mass start Anterselva in DIRETTA: Lukas Hofer, sarà la volta buona?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma odierno e la start list

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della mass start maschile di biathlon, che chiude il programma della settima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021. Ad Anterselva si gareggerà oggi nell’ultimo test prima dei Mondiali di Pokljuka che sono ormai prossimi, con la giornata che si apre con la staffetta femminile alle 12:45 per poi lasciare spazio al gran finale della partenza in linea maschile, il cui via è previsto per le 15:05.

Il favorito della vigilia sarà il norvegese Johannes Boe, anche se le recenti insicurezze al tiro potrebbero aver spostato di molto gli equilibri recentemente, trasformando quella che sarebbe dovuta essere una stagione di assoluto dominio in una vera e propria battaglia. In particolare sarà pronto ad approfittare di eventuali errori il connazionale Sturla Laegreid, che scarti alla mano è sostanzialmente in parità con il piccolo Boe.

Un occhio di riguardo va buttato a entrambi i francesi di punta, Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin, che hanno già mostrato grandi cose in questi giorni, e agli altri norvegesi Johannes Dale, Tarjei Boe e Vetle Christiansen. Anche l’Italia vuole giocare un ruolo di assoluta protagonista grazie a un Lukas Hofer in versione celestiale in questo 2021, al quale però è sempre sfuggito il podio che oggi è per l’ennesima volta un obiettivo più che alla portata. Insieme al capitano azzurro anche il giovane valdostano Didier Bionaz, che si è egregiamente conquistato la prima partenza in linea della carriera con il tredicesimo posto di venerdì.

Il via della gara è previsto per le ore 15:05, buon divertimento su OA Sport.

Foto: Federico Angiolini