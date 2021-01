LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva in DIRETTA: Wierer e Vittozzi guidano le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Sulle nevi di Anterselva ultimo giorno di gare e ci si augura che la squadra italiana sappia concludere bene sulle nevi di casa.

L’Italia propone il quartetto formato da Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara e da Dorothea Wierer. Un assetto “sperimentale” con l’inserimento di Carrara in terza frazione, mentre spetterà a Vittozzi aprire e a Wierer chiudere. Sia la sappadina che l’altoatesina sono uscite deluse dalla prestazione nella mass start e desiderano rifarsi in questa prova a squadre, consapevoli del fatto che sarà molto complicato andare a podio. Tuttavia, il desiderio è quello di gettare il cuore oltre l’ostacolo e dimostrare di essere competitive in un format che ultimamente non è stato così favorevole ai nostri colori.

Svezia, Norvegia, Francia e Germania sono le selezioni più attrezzate sulla carta per contendersi il gradino più alto del podio e dovrebbero ripetersi anche in questo contesto così particolare. Un tracciato impegnativo soprattutto perché in quota e pertanto la distribuzione dello sforzo sarà fondamentale per rendere al meglio sia al poligono che sugli sci stretti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta femminile, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12.45. Buon divertimento!

