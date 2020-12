CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della 13a giornata

Buon pomeriggio ai lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 13a giornata di Serie A 2020-2021 tra Virtus Segafredo Bologna e Olimpia A|X Armani Exchange Milano.

Marco Belinelli, al suo esordio in campionato, contro Gigi Datome, Milos Teodosic contro Sergio Rodriguez, le due più titolate squadre della storia del basket italiano una contro l’altra: per il secondo finale di anno consecutivo Bologna bianconera e il club biancorosso si sfidano in quel breve lasso di tempo che passa tra Natale e Capodanno, e lo fanno con ragioni di classifica differenti.

La Virtus è al momento terza con 14 punti, ma vive il paradosso dei paradossi: se fuori casa è imbattuta, tra le mura amiche ha vinto solo una partita, quella con Cantù all’esordio in questa stagion, a livello di Serie A. Anche l’Olimpia (a quota 20), lontano dal Forum di Assago, non ha mai perso, mentre l’unica sconfitta è giunta proprio sul parquet casalingo per mano di una splendida Brindisi, grande protagonista di questo inizio di stagione.

102-73 il quadro dei precedenti a favore di Milano in questa classica della nostra pallacanestro, che affonda le radici fin negli Anni ’40. Nell’epoca dei playoff, inaugurata in Italia nella stagione 1976-1977, sono state, curiosamente, soltanto due le finali scudetto, nelle annate 1978-1979 e 1983-1984. Questo perché, spesso e volentieri, le due potenze del basket italiano, dopo i fasti a braccetto degli Anni ’40, ’50 e primissimi ’60, hanno avuto parabole diverse. Che ora si incrociano di nuovo.

La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano vedrà la palla a due alzarsi alla Segafredo Arena alle ore 17:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo