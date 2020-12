LIVE Treviso-Virtus Bologna 72-98, Serie A basket in DIRETTA: le V-Nere si aggiudicano il match venendo trascinate da uno straripante Teodosic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINISCE QUI: Treviso-Virtus Bologna 72-98 (Top scorer: Logan 19, Teodosic 20).

72-98 Liberi in successione su due diverse azioni per Russell (entrambe 1/2).

70-98. C’è spazio per tutti, anche per i giovani: vanno a referto Deri, Piccin e un instancabile Abass.

68-90 Logan, ultimo a mollare, va ancora a segno da due.

66-90 Tripla di Logan per i veneti, bomba dall’arco di Adams per gli emiliani, inframezzata dalle conclusioni di Abass e Alibegovic.

63-83 Prima una tabellata da due di Teodosic, poi la controrisposta di Mekowulu e Logan e infine il piazzato di Adams. Sequenza piena di canestri a meno di quattro minuti dalla fine.

59-79 Prima Alibegovic, da due, poi Chillo, da tre: Treviso accorcia a -20.

56-77 Logan con l’appoggio al vetro. Timeout per la Virtus: attesi numerosi cambi, in vista del garbage time.

54-77 Abass va anche lui ad aggiungere punti alle sue statistiche con una coppia di liberi che va a referto.

54-75 Adams e Russell modificano il risultato di un match che ormai ha poco da dire.

52-73 Hunter è un martello: 2/2 dalla lunetta per lui, che oggi non molla niente.

SI RIPARTE COL QUARTO PERIODO.

FINISCE IL TERZO QUARTO: Treviso-Virtus Bologna 52-71.

52-71 Hunter, sempre lui, è semplicemente incontenbile.

52-69 Hunter per il +17 della Virtus: Timeout Treviso a meno di due minuti dalla fine del terzo quarto.

52-67 Alibegovic, da due: Bologna torna al +15 del primo tempo.

52-65 Weems da treeeeee! Altro canestro per lui: i ragazzi di Djordjevic scappano addirittura a +13.

52-60 Mekowulu si prende e mette a referto una nuova coppia di liberi.

50-60 Coppia liberi a referto per Gamble: gli ospiti tornano ad avere un vantaggio consistente.

50-58 Ricci: prima mette a segno un libero su due, in una gita in lunetta, poi trova un piazzato da due. La Virtus torna a +8. Timeout Menetti a cinque minuti dalla fine del terzo quarto.

50-55 Weemes da tre! Bologna respira riallungando.

50-52 Akeleeeeeeeeee! Treviso va a -2.

48-52 Ancora Treviso, col sottomano di Logan: -4.

46-52 Boooomba di Sokolowski: Treviso torna a -6.

43-52 Logan, con i primi due punti della ripresa.

RIPRENDE IL MATCH: SI VA COL TERZO QUARTO.

SI VA ALL’INTERVALLO: Treviso-Virtus Bologna 41-52.

41-52 Teodosic con un piazzato: a segno anche questo.

41-50 Carroll con un tiro libero su due a referto.

40-50 Si continua sull’alternanza di canestri: Carroll risponde ai due tiri liberi di Hunter.

38-48 Teodosiiiiiiic, Teodosiiiic, Te-o-do-sic: da tre! Virtus a +10.

38-45 Dopo aver sbagliato totalmente una coppia di liberi, Akele si ripresenta in lunetta facendo un 2/2.

36-45 Adams da tre è una sentenza: bomba perfetta per lui.

36-42 Sokolowski con una coppia di liberi: i Menetti-boys si avvicinano a -6.

34-42 Russell da due: a bersaglio. Treviso accorcia a -8.

32-42 Tripla di Adams per gli ospiti, gioco da tre punti per i padroni di casa con Carroll. Si rimane a +10 per la Virtus.

29-39 Ripresa la partita con i liberi di Teodosic e il canestro di Carroll.

27-37 Mekowulu con la schiacciata! Treviso torna a -10. Timeout ora per la Virtus Bologna, a cinque minuti dall’intervallo.

25-37 Carroll con una bomba che prova a scuotere i trevisani.

22-37 Dilagano gli ospiti, arrivano altri quattro punti: nuovamente Alibegovic e Hunter. Virtus a +15: timeout Treviso a 8 minuti dall’intervallo.

22-33 Si apre il gap: Virtus Bologna scatenata, Treviso può poco. Vanno a segno Mekowulu per i padroni di casa, man soprattutto Alibegovic da tre e Hunter con la schiacciata del +11.

20-28 Hunter mette a segno il primo canestro di questo periodo.

SI RIPARTE CON IL SECONDO QUARTO.

SI CHIUDE IL PRIMO QUARTO: Treviso-Virtus Bologna 20-26.

20-26 Vildera fa canestro per i suoi, ma dall’altra parte fa altrettanto Abass andando dentro di forza.

18-24 Abass dal centro dell’area: canestro.

18-22 Sokolowski subisce fallo mentre è in azione di tiro: arrivano due tiri liberi per lui, vanno a segno entrambi.

16-22 Teodosic show: prima mette a referto un 1/2 ai liberi e poi trova un canestro da due, che consegna il +6 ai suoi. Timeout Treviso a due minuti dalla fine del primo quarto.

16-19 Teodooooosic dall’arco: solo rete!

16-16 Russell risponde a Teodosic.

14-14 Weeems da tre: pareggia Bologna!

14-11 A segno Chillo, a segno Weems. Distanze immutate sull’equilibrio dei tre punti.

12-9 Uscita pazzesca di Bologna dal timeout: Djordjevic ha scosso i suoi. Piazzato da due di Gambe e tripla di Ricci: tornano sotto gli ospiti.

12-4 Treviso scatenata: prima Sokolowski, poi Mekowulu. Entrambi da due entrambi a canestro. Timeout Virtus a sette minuti dalla fine del primo quarto.

8-4 Ancora Logan, ancora da tre: non sbaglia.

5-4 Gamble con una coppia di liberi a referto, accorcia per i suoi.

5-2 Loooogan con la prima bomba del match per i padroni di casa.

2-2 Botta e risposta in avvio sull’asse Mekowulu-Weems.

SI COMINCIA COL PRIMO QUARTO!

h 17.29 I QUINTETTI BASE

Treviso: Russell, Sokolowski, Mekowulu, Akele, Logan

Virtus Bologna: Adams, Gamble, Weems, Markovic, Ricci

h 17.25 Le formazioni iniziano le procedure per l’ingresso in campo.

h 17.20 Max Menetti contro Sasha Djordjevic: duello campo, ma anche in panchina.

h 17.15 Le squadre sono in campo per finalizzare il riscaldamento.

h 17.10 Venti minuti all’inizio del match.

h 17.05 Da una parte i trentini dall’altra gli emiliani, in un duello che vede – sulla carta – favoriti gli ospiti, ma dove i padroni di casa venderanno cara la pelle, qualora dovessero vedersi superati.

h 17.00 Buon pomeriggio amici appassionati di pallacanestro: Treviso-Virtus Bologna, è tempo di una nuova emozionante partita della Serie A di basket.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Treviso-Virtus Bologna, match valido per la dodicesima giornata della Serie A di basket 2020/2021. Le VNere di Sasha Djordjevic fanno visita alla Treviso di Max Menetti.

Dopo il reintegro sulla panchina, in qualità di capo allenatore, le cose per Sasha Djordjevic e i suoi ragazzi sembrano essere cambiate in meglio. Per i felsinei infatti sono arrivate due vittorie, una in campionato e una in Eurocup, ma attenzione perché l’esame sul parquet di Trento potrebbe essere molto pericoloso.

La banda di coach Max Menetti invece viaggia, per conto suo, a corrente alternata: due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro partite. L’obiettivo per i veneti sarà quello di trovare finalmente una continuità di gioco e di risultati dando seguito a quanto fatto, nell’ultima uscita, con Cremona.

Chi la spunterà? La parola al campo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Treviso-Virtus Bologna, match valido per la dodicesima giornata della Serie A di basket 2020/2021. Si giocherà al PalaVerde con palla a due prevista per le ore 17.30, buon divertimento.

Foto: Ciamillo