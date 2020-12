Treviso-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Oggi alle 17.30 si terrà uno dei grandi classici della pallacanestro italiana: Treviso-Virtus Bologna. I due sodalizi, a cavallo tra gli anni ’90 e gli anni 2000, hanno fatto la storia del nostro basket sia in campionato che in Europa, ove si sono anche scontrati in semifinale di Eurolega. Oggi, mentre le V-Nere sono finalmente tornate uno dei fari del basket azzurro, Treviso, promossa in serie A nel 2019, non è più una big, ma questo incontro mantiene il suo fascino.

Sulla carta Bologna è la grande favorita, ma i veneti, guidati da un infinito David Logan, stanno vivendo un ottimo momento di forma. Treviso, di recente, ha vinto match contro squadre in grande spolvero come Pesaro e Cremona e ha dato del filo da torcere alla Dinamo Sassari. Il sodalizio della Marca vanta uno dei migliori attacchi della serie A e, dopo dieci sfide disputate, si trova in zona playoff. Ragion per cui non è da dare per scontata una vittoria delle V-Nere. La partita, ad ogni modo, sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante di questo classico.

IL PROGRAMMA DI TREVISO-VIRTUS BOLOGNA

Orario: 17.30

Diretta Streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo