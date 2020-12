LIVE Trento-Virtus Bologna 0-0, Serie A basket in DIRETTA: si comincia! Squadre subito in lotta nel primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

h 17.25 Le formazioni iniziano le procedure per l’ingresso in campo.

h 17.20 Nicola Brienza contro Sasha Djordjevic: duello campo, ma anche in panchina.

h 17.15 Le squadre sono in campo per finalizzare il riscaldamento.

h 17.10 Venti minuti all’inizio del match.

h 17.05 Da una parte i trentini dall’altra gli emiliani, in un duello che vede – sulla carta – favoriti gli ospiti, ma dove i padroni di casa venderanno cara la pelle, qualora dovessero vedersi superati.

h 17.00 Buon pomeriggio amici appassionati di pallacanestro: Trento-Virtus Bologna, è tempo di una nuova emozionante partita della Serie A di basket.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Virtus Bologna, match valido per la dodicesima giornata della Serie A di basket 2020/2021. Le VNere di Sasha Djordjevic fanno visita alla Trento di Nicola Brienza.

Dopo il reintegro sulla panchina, in qualità di capo allenatore, le cose per Sasha Djordjevic e i suoi ragazzi sembrano essere cambiate in meglio. Per i felsinei infatti sono arrivate due vittorie, una in campionato e una in Eurocup, ma attenzione perché l’esame sul parquet di Trento potrebbe essere molto pericoloso.

La banda di coach Brienza infatti viaggia a un ritmo di sei partite vinte e cinque perse, ma con una striscia aperta di due risultati utili consecutivi accumulati nell’ultimo periodo.

Chi la spunterà? La parola al campo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Trento-Virtus Bologna, match valido per la dodicesima giornata della Serie A di basket 2020/2021. Si giocherà al PalaGhiaie con palla a due prevista per le ore 17.30, buon divertimento.

