LIVE Trento-Lokomotiv Novosibirsk, Champions League volley in DIRETTA: debutto contro gli ostici russi

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Lokomotiv Novosibirsk, primo match del girone E della Champions League di volley maschile 2020-2021. Non si tratta del primo match in Champions League dell’anno per la squadra italiana, che ha infatti già disputato quattro incontri necessari al superamento della fase preliminare di qualificazione. Quella di stasera sarà la prima di una serie di partite che si disputeranno oggi, e nei prossimi tre giorni, alla BLM Group Arena.

Tanti sono i dubbi sullo stato di forma dei ragazzi di Lorenzetti, che nell’ultimo mese sono stati “bombardati” dal Covid e che hanno quindi potuto disputare solo due match, uno vinto contro Cisterna e un altro perso contro Vibo Valentia, quest’ultimo è stato particolarmente problematico perché Trento ha dovuto fare a meno di entrambi i palleggiatori della rosa e si è dovuta affidare in cabina di regia a Nimir Abdel Aziz, che ha così avuto modo di rispolverare un ruolo che aveva rivestito ormai numerosi anni fa, purtroppo la situazione non sembra recuperabile per la giornata di oggi.

La formazione italiana stasera se la dovrà vedere con la squadra più titolata del proprio girone: il Lokomotiv Novosibirsk. La formazione russa viene da un’annata particolarmente fortunata, nella quale è addirittura riuscita a laurearsi campione di Russia, superando la ben più rinomata Dinamo Kazan. I risultati di questa stagione si stanno dimostrando abbastanza soddisfacenti, e, viste le varie problematiche in casa Trento, sarà tutt’altro che una squadra facile da battere, in particolar modo Plamen Kostantinov potrà contare su una formazione tutta russa, arricchita dai serbi Luburic e Ivovic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Trento-Lokomotiv Novosibirsk, match inaugurale del girone E della Champions League di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 16:00!

