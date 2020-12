LIVE Trento-Cez Karlovarsko 3-1, Champions League volley in DIRETTA: vittoria convincente dei dolomitici, che salgono al secondo posto del gruppo E!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:22 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata,

21:20 Vittoria convincente di Trento che sale al secondo posto del Gruppo E e che domani si giocherà il primato contro il Friedrichshafen, appuntamento alla ore 16:00!

25-20 Pesta la linea dei tre metri Vasina, Trento si porta a casa il match!

24-20 E ancora Podrascanin, che regala quattro match-point ai suoi!

23-20 Non passa il servizio di Micheletto.

23-19 Primo tempo vincente di Podrascanin.

22-19 Finisce qui la seria al servizio di Lisinac.

22-18 Attacco vincente di Argenta!

21-18 Si ferma sul nastro la battuta di Indra.

20-18 Invasione aerea di Nimir.

20-17 Passa questa volta Wilson.

20-16 Indra si prende una murata da Argenta, che è rientrato al posto di Micheletto!

19-16 Errore in attacco sanguinoso per Wilson, time-out per Il Karlovasko.

18-16 Brutta palla di Nimir, Kooy bravissimo a spingere sulle mani del muro avversario.

17-16 Primo tempo di Lisinac, bene cosi!

16-16 Non passa l’attacco di Micheletto.

16-15 Mani-out di Indra, che sta mantenendo in partita i suoi.

16-14 Non passa la battuta di Vasina.

15-14 Pallonetto spinto di Indra.

15-13 Bravo Lucarelli ad aggiustare una palla bassa.

14-13 Non passa la battuta dell’italo-olandese.

14-12 Alzata ad una mano pazzesca di Nimir, poi ci pensa Kooy in attacco.

13-12 Muro di Patocka su Kooy.

13-11 Invasione a rete di Nimir, attenzione.

13-10 Vasina trova le mani del muro da posto quattro.

13-9 Attacco pazzesco di Podrascanin, ottima velocità di braccio per lui.

12-9 Pallonetto si seconda intenzione di Tichaek.

12-8 Sparacchia fuori Indra, che è sceso tanto di rendimento.

11-8 Invasione a rete di Kooy, che vanifica una bella difesa di Rossini.

11-7 Sbaglia anche Patocka.

10-7 Un po’ fallose entrambe le squadre dai nove metri in questa fase.

9-6 Bene Lisinac.

8-5 Scappa la battuta dell’italo-olandese.

8-4 Si insacca l’attacco di Kooy.

7-4 Primo tempo dietro di Wilson.

7-3 Bene Micheletto, che prima difende e poi attacca.

6-3 Sbaglia il servizio il numero 13 ceco.

5-3 Attacco paurosa di Wiese, che prende in pieno Lisinac.

5-2 Stampatona di Podrascanin su Indra!

4-2 Erroraccio in attacco di Indra.

3-2 Ancora una bordata di Lisinac, che questa sera sembrerebbe essere decisamente più in forma rispetto a ieri.

2-2 Pipe vincente di Wiesel.

2-1 Pallonetto spinto di Micheletto.

1-1 Mani-out di Indra da posto due.

1-0 Si riparte con un primo tempo di Lisinac.

25-18 Trento passa avnti!

24-18 Si fa perdonare subito il giovane schiacciatore italiano.

23-17 Micheletto, entrato al posto di Argenta, si becca una bella murata da parte di Lux.

23-16 Mani-out di Kooy, che attacca pure da opposto.

22-16 Non passa la battuta di Podrascanin.

22-15 Muro di Lisinac su Luz, adesso Trento sta esprimendo il suo miglior gioco.

21-15 Ancora Lucarelli da posto quattro.

20-15 Finta di Nimir, che poi alza a Lucarelli e garantisce il punto ai suoi.

19-15 Lux passa in mezzo al muro di Abdel Aziz.

19-14 Risponde con la stessa moneta Kooy.

18-14 Indra trova le mani di Kooy da posto due.

18-13 Mani-out di Indra.

18-12 Lux dentro al posto di Vasina.

18-12 Ace di Argenta, seconda time-out per il Karlovasko.

17-12 Primo tempo di Podrascanin, fase break importantissima!

16-12 Ancora una stampatona di Abdel Aziz su Vasina. Cambio in regia, entra Kocka.

15-12 Muro di Nimir su Vasina, che non riesce a sistemare una corta. Time-out per il Karlovasko.

14-12 Palla di una difficoltà tecnica imbarazzante di Kooy!

13-12 Vasina trova le mani del muro da posto quattro.

13-11 Non passa la battuta di Lisinac.

13-10 Primo tempo dietro di Lisinac, ottima soluzione quella cercata da Nimir.

12-10 Non passa questa volta l’attacco di argenta, che sciupa la palla del +4.

12-9 Ottimo servizio di Lucarelli, poi ci pensa Argenta a concretizzare una free ball.

11-9 Mani-out di Lucarelli da posto due.

10-8 Bene Argenta da seconda linea, si insacca il suo attacco.

9-8 Errore in ricezione di Kooy.

9-7 Primo tempo di Petocka.

9-6 Pallonetto di seconda intenzione di Nimir.

8-6 Mani-out di Wiesel.

8-5 Palletta di Indra, un po’ fermo sui piedi in difesa Kooy.

8-4 Colpo di fino di Kooy, che beffa il sistema-muro difesa ceco.

7-4 Finisce la serie in battuta di Argenta.

7-3 Scappa il primo tempo di Patocka.

6-3 Ace di Argenta!

5-3 Muro a tetto di Argenta su Indra.

4-3 Imprecisione di Kooy in difesa.

4-1 Ace di Lisinac, Trento sembrerebbe essersi ritrovata in questo fondamentale.

3-1 Scappa il servizio di Wilson.

2-1 Si interrompe qui la serie dai nove metri di Lucarelli.

2-0 Ottima azione corale di Trento, che si conclude con un attacco vincente di Argenta.

1-0 Si riparte con un servizio vincente di Lucarelli, bene così.

25-18 Ancora ace per Abdel Aziz, si torna in parità!

24-18 Sei set-point per Trento!

23-18 Ace di Nimir!

22-18 Finisce qui la seri al servizio di Indra.

21-18 Nimir prova un attacco di seconda intenzione, ma la palla ritorna al mittente.

21-17 Errore in attacco di Lucarelli, non bisogna farli riavvicinare.

21-16 Questa volta Kooy si prende una murata, bene Wilson.

21-15 Bravissimo Micheletto che in pipe, e col muro a tre piazzato, riesce a trovare le mani di Wilson.

20-15 Pesta la linea dei nove metri Wiesel.

19-15 Attacco pazzesco di Vasina.

19-14 Benissimo Kooy da seconda linea, come ieri ha ricominciato ad attaccare da opposto.

18-14 Errore da seconda linea per Indra, fase ad elastico che in questo momento sta premiando Trento. Time-out per i l Karlovasko.

17-14 Ace di Kooy!

16-14 Out il servizio di Indra.

15-14 Colpo di fino di Wiesel, i cechi si rifanno sotto e Lorenzetti fa entrare Micheletto al posto di Argenta.

15-13 Muro di Wiesel su Argenta.

15-12 Diagonale profonda per Indra.

14-11 Bordata di Argenta che viene smarcato a regola d’arte da Nimir.

13-11 Si sblocca Argenta da posto due.

12-11 Primo tempo oltremodo forzato tra Nimir e Podrascanin, Indra a modo di rigiocare e porta i suoi a -1.

12-10 Muro a tetto di Patocka su Abdel Aziz.

12-9 Wiesel continua a passare con continuità da posto quattro.

12-8 STAMPATONA DI KOOY SU INDRA! Si vola a +4.

11-8 Palla pazzesca di Kooy, nettamente il migliore in casa Trento.

10-8 Mani-out di Indra, ma Trento deve essere più cinica in rigiocata.

10-7 Azione molto confusionaria e brutta da vedere che si conclude con una pestata di Vasina.

9-7 Troppo in anticipo il muro di Trento, ne approfitta Wiesel.

9-6 Attacco di caratura mondiale per Lucarelli, che con il muro a tre piazzato tira una diagonale nei quattro metri.

8-6 Svista in difesa dell’opposto italiano, Lorenzetti chiama time-out.

8-5 Esce l’attacco di Argenta, che ha provato a tirare una parallela irreale.

8-4 Mani-out di Vasina da posto quattro.

8-3 Prova il pallonetto Indra, ma Lisinac è una piova a muro e porta i suoi a +5.

7-3 Sfonda le mani del muro Argenta.

6-3 Bella palla profonda di Wilson, non può nulla la seconda linea trentina.

6-2 Ottimo primo tempo di Podrascanin, bene Nimir, bisogna varare il più possibile il gioco per non dare punti di riferimento al muro avversario.

5-2 Stampatona di Nimir su Vasina, andiamo!

4-2 Bravo Kooy a giocare con il muro, il suo pallonetto si insacca.

3-2 Pipe vincente di Vasina, ma il tutto è partito da un enorme errore difensivo di Lucarelli.

3-1 Errore in battuta di Patocka.

2-1 Parallela profonda di Indra, che non sta sbagliando una palla.

2-0 Ace di Lisinac, bene così!

1-0 Si parte con bel mani-out di Kooy.

19:55 Primo set sulla falsa riga dei primi due parziali giocati ieri per Trento, che si è dimostrata molto fallosa sia dai nove metri, che in ricezione. Se si vorrà portare il match a casa sarà necessario di salire di livello un po’ in tutti i reparti, il match è ampiamente alla portata dei dolomitici.

19-25 La chiude l’opposto ceco.

19-24 Il primo è annullato grazie ad un errore in battuta di Indra.

18-24 Leggerezza del muro trentino, che sale troppo in anticipo e si fa beffare da Indra, sei set-point per i cechi.

18-23 Bellissimo primo tempo di Lisinac, ma grande alzata ad una mano di Nimir!

17-23 Errore in battuta anche per l’italo-olandese, troppo fallosa Trento dai nove metri.

17-22 Bravo Kooy a sistemare una palla staccata.

16-22 Errore di Micheletto, che ha preso il posto di Argenta in questa fase.

16-21 Sparacchia fuori Vasina da posto quattro.

15-21 Non passa la battuta di Podrascanin.

15-20 Colpo di fino di Kooy, che continua a viaggiare su percentuali elevatissime.

14-20 Servizio sbagliato per il martello brasiliano.

14-19 Mani-out di Lucarelli da posto due.

13-18 Ricambia il favore Nimir.

13-17 Si ferma sul nastro la battuta di Indra.

12-17 Finisce qui la serie dai nove metri del serbo.

12-16 Ancora un servizio vincente di Lisinac, ci portiamo a -4!

11-16 Ace con l’ausilio del nastro per Lisinac, primo time-out anche per il Cez Karlovasko.

10-16 Muro a tetto di Podrascanin su Wiesel, bene cosi!

9-16 Bene Lucarelli, che beffa il muro a tre avversario, bisogna prendere ritmo.

8-16 Passa in mezzo alle mani del muro Indra, Lorenzetti è costretto a chiamare time-out.42

7-14 Ci pensa ancora Kooy da posto quattro.

6-14 Troppi problemi in ricezione per Trento.

6-13 Diagonale profonda di Wiesel, i nostri avversari stanno andando via.

6-12 Ace di Vasina.

6-11 Leggerezza di Lisinac che non solo non chiude una rigiocata abbastanza semplice, ma si prende pure un bel muro.

6-10 Male Argenta dai nove metri.

6-9 Stampatona di Lisinac su Indra.

5-9 Mani-out di Kooy, tanta sostanza per lui in questi giorni.

4-8 Kooy ricomincia da dove aveva lasciato ieiri.

3-8 Scappa l’attacco di Podrascanin, attenzione a non dare troppo vantaggio agli avversari.

3-7 Primo tempo preciso di Wilson.

2-5 Trento sta soffrendo in ricezione in questo inizio, proprio come è accaduto ieri.

1-3 Subito un break per la formazione ospite.

19:26 Ultimi minuti di riscaldamento, è ormai tutto pronto.

19:23 In teoria il match di oggi dovrebbe essere più abbordabile per gli italiani rispetto a quello di ieri, tuttavia, viste le circostanze, sarà determinante non abbassare la guardia, visto che di fronte si troveranno comunque una squadra che in Repubblica Ceca lotta per il titolo nazionale.

19:20 La formula del torneo prevede che a passare ai quarti di finale siano le prime dei vari Gironi, più le tre migliori seconde, Trento ha necessariamente bisogno della vittoria, visto che il Friedrichshfen si trova al momento in testa al girone a punteggio pieno (6).

19:17 Per il resto c’è curiosità per quanto riguarda la scelta dell’opposto, la scelta dovrebbe essere tra Argenta e Micheletto, per quanto riguarda le bande invece dovremmo vedere, senza particolari sorprese, Lucarelli e Kooy.

19:14 Trento dovrà ancora fare a meno di Giannelli, che è stato colpito dal Covid, e dovrà affidarsi in cabina di regia a Nimir Abdel Aziz, che in questo periodo si è ritrovato a rispolverare, egregiamente, un ruolo che aveva occupato in passato.

19:11 I cechi si trovano invece momentaneamente all’ultimo posto del Gruppo E, vista la sconfitta subita contro il Friedrichshfen (3-1).

19:08 I ragazzi di Lorenzetti vengono dalla fantastica rimonta di ieri contro i russi del Lokomotiv Novosibirsk e sono determinati a continuare su questa scia con l’obiettivo di passare il turno.

19:05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Cez Karlovarsko, secondo match del girone E della Champions League di volley maschile 2020-2021.

Il programma di Trento-Cez Karlovarsko – La vittoria di Trento contro la Lokomotiv Novosibirsk

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Cez Karlovarsko, secondo match del girono E della Champions League di volley maschile 2020-2021. Vista l’emergenza sanitaria la formula del torneo quest’anno è abbastanza diversa rispetto a quella degli altri anni, tutte le partite dal raggruppamento si stanno infatti disputando alla BLM Group Arena.

La situazione Covid per quanto riguarda i ragazzi di Lorenzetti è abbastanza delicata, l’assenza più importante è sicuramente quella del capitano Simone Giannelli, che nel match inaugurale di ieri e nell’ultimo match di Campionato è stato egregiamente rimpiazzato da Nimir Abdel Aziz, il forte opposto olandese ha infatti avuto modo di rispolverare un ruolo che aveva rivestito in passato. Alla viglia Trento partiva con i favori del pronostico nel Gruppo E, tuttavia questa situazione ha livellato un po’ i valori e nel match di ieri si è visto: i dolomitici hanno infatti battagliato con le unghie e con i denti contro i russi del Lokomotiv Novosibirsk e, dopo essersi ritrovati due set sotto, hanno rivoltando il match come un calzino, grazie ad una prestazione di grande cuore e di carattere notevole.

I cechi vengono invece da una sconfitta pesante contro il Friedrichshafen (3-1) e si trovano al momento all’ultimo posto nel gruppo E, nonostante ciò parliamo di una squadra abbastanza in forma, che si trova al quarto posto nel campionato nazionale, ma ad appena tre punti dalla capolista e con due partite in meno giocate. Per Trento dovrebbe essere un match più abbordabile rispetto a quello di ieri, tuttavia sarà necessario non abbassare la guardia, perché Podrascanin e compagni hanno bisogno di macinare set per ritrovare a pieno il ritmo partita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Trento-Cez Karlovasko, secondo match del girone E della Champions League di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19:30!

Foto: LM-LPS/Bianca Simonetti