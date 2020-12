Trento-Cez Karlovarsko oggi: orari, tv, programma, streaming Champions League volley

Oggi mercoledì 2 dicembre (ore 19.30) si gioca Trento-Cez Karlovarsko, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. I dolomitici vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche e puntano a compiere un altro passo verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea, dopo che ieri si sono resi protagonisti di una spettacolare vittoria in rimonta contro la Lokomotiv Novosibirsk. I russi si trovavano avanti 2-0, ma i padroni di casa sono riusciti a trionfare al tie-break trascinati da uno strepitoso Nimir Abdel-Aziz in cabina di regia vista l’assenza di Simone Giannelli e Lorenzo Sperotto a causa di positività al Covid-19.

Stasera i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti puntano a replicare il successo contro la compagine ceca, sulla carta la formazione meno attrezzata della Pool E e ieri sconfitta per 3-1 dai tedeschi del VfB Friedrichshafen. Si entra nel vivo del primo dei due round robin di questa fase a gironi, soltanto le vincitrici dei cinque gruppi e le tre migliori seconde classificate si qualificano ai quarti di finale. Trento avrà bisogno ancora una volta del miglior Nimir Abdel Aziz da pallegiatore e di un tonico Dick Kooy di banda, con Alessandro Michieletto e Ricardo Lucarelli a dire la loro in attacco. Dall’altra parte della rete spiccano Marcel Lux e Patrick Indra.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Trento-Cez Karlovarsko, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della CEV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TRENTO-CEZ KARLOVARSKO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE:

19.30 Itas Trentino vs CEZ Karlovarsko

TRENTO-CEZ KARLOVARSKO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della CEV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV