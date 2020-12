LIVE Trento-Cez Karlovarsko, Champions League volley in DIRETTA: risultato in tempo reale, sfida ai cechi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Cez Karlovarsko, secondo match del girono E della Champions League di volley maschile 2020-2021. Vista l’emergenza sanitaria la formula del torneo quest’anno è abbastanza diversa rispetto a quella degli altri anni, tutte le partite dal raggruppamento si stanno infatti disputando alla BLM Group Arena.

La situazione Covid per quanto riguarda i ragazzi di Lorenzetti è abbastanza delicata, l’assenza più importante è sicuramente quella del capitano Simone Giannelli, che nel match inaugurale di ieri e nell’ultimo match di Campionato è stato egregiamente rimpiazzato da Nimir Abdel Aziz, il forte opposto olandese ha infatti avuto modo di rispolverare un ruolo che aveva rivestito in passato. Alla viglia Trento partiva con i favori del pronostico nel Gruppo E, tuttavia questa situazione ha livellato un po’ i valori e nel match di ieri si è visto: i dolomitici hanno infatti battagliato con le unghie e con i denti contro i russi del Lokomotiv Novosibirsk e, dopo essersi ritrovati due set sotto, hanno rivoltando il match come un calzino, grazie ad una prestazione di grande cuore e di carattere notevole.

I cechi vengono invece da una sconfitta pesante contro il Friedrichshafen (3-1) e si trovano al momento all’ultimo posto nel gruppo E, nonostante ciò parliamo di una squadra abbastanza in forma, che si trova al quarto posto nel campionato nazionale, ma ad appena tre punti dalla capolista e con due partite in meno giocate. Per Trento dovrebbe essere un match più abbordabile rispetto a quello di ieri, tuttavia sarà necessario non abbassare la guardia, perché Podrascanin e compagni hanno bisogno di macinare set per ritrovare a pieno il ritmo partita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Trento-Cez Karlovasko, secondo match del girone E della Champions League di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19:30!

