Slittino: la Coppa del Mondo si sposta in quel di Winterberg. Appuntamento importante per Fischnaller

Quarta tappa per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale 2020-2021, la terza consecutiva in terra tedesca (ne seguirà un’altra in quel di Koenigssee): ci si sposta da Oberhof a Winterberg, dove tra sabato e domenica oltre alle gare classiche andranno in scena anche le sprint.

Tantissimi punti in palio e appuntamento importantissimo in chiave sfera di cristallo. Vorrà farsi trovare pronto Dominik Fischnaller che ha iniziato al meglio la stagione, nonostante alcuni intoppi a livello fisico. L’altoatesino è terzo in graduatoria di singolo maschile, l’obiettivo successo però sembra improbabile visto che al momento c’è un unico mattatore: il teutonico Felix Loch, pronto a fare ancora incetta di vittorie.

Ci si aspetta tanto dalla squadra azzurra di doppio con Rieder/Rastner strepitosi in queste prime gare, seguiti da Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier che stanno occupando stabilmente la top-10, con obiettivo di crescere ancora. Da seguire ovviamente la battaglia tra gli austriaci Steu/Koller e i tedeschi Eggert/Benecken, una lotta che promette spettacolo fino alla fine dell’anno.

Difficile aspettarsi un gran risultato tra le donne in casa azzurra: Andrea Voetter e la giovane Verena Hofer andranno a caccia della top-10. Spettacolare però la sfida tutta tedesca tra Natalie Geisenberger, Dajana Eitberger e la giovane Julia Taubitz, ancora piuttosto vicine in graduatoria.

Foto: Lapresse