LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: rimonta vincente di Zubcic! Kranjec e Odermatt sul podio. Male gli italiani

La cronaca della gara: Filip Zubcic vince a Santa Caterina Valfurva

14.21: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seconda gara di Santa Caterina. Buona giornata!

14.18: QUesta la classifica finale del gigante di Santa Caterina:

1 ZUBCIC Filip CRO 2:15.06

2 KRANJEC Zan SLO 2:15.18 +0.12

3 ODERMATT Marco SUI 2:15.36 +0.30

4 MEILLARD Loic SUI 2:15.72 +0.66

5 PINTURAULT Alexis FRA 2:15.86 +0.80

6 FORD Tommy USA 2:16.04 +0.98

7 ZAMPA Adam SVK 2:16.21 +1.15

8 FAIVRE Mathieu FRA 2:16.30 +1.24

9 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:16.37 +1.31

10 READ Erik 2:16.54 +1.48

14.17: Male gli italiani, al di sotto delle aspettative, entrambi vittime di errori gravi nella seconda manche: 21mo Borsotti, 23mo De Aliprandini

14.16: Pinturault quinto, Kilde nono, Kristoffersen malissimo: 22mo, questi i piazzamenti dei pretendenti alla Coppa del Mondo ma anche Odermatt a questo punto potrebbe dire la sua

14.15: Primo posto per il croato Zubcic che, dopo Maeba in Giappone, va a vincere la gara di Santa Caterina, secondo posto per Kranjec che non è stato perfetto nel finale della seconda manche, terza piazza per lo svizzero Odermatt che vola al comando della classifica di specialità

14.13: VINCE ZUBCIC!!! IL CROATO TRIONFA CON 12 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU KRANJEC CHE PERDE TUTTO NEL FINALE!!!!

14.12: All’intermedio 24 centesimi di vantaggio per Kranjec

14.11: Sarà sul podio il giovane svizzero Odermatt che è secondo a 3 decimi da Zubcic con una buona seconda manche. Ora tocca a Kranjec

14.11 8 centesimi di ritardo per Odermatt all’intermedio

14.10: Allunga un po’ le linee il francese Pinturault che non approfitta fino in fondo della defaillance di Kristoffersen e chiude terzo a 80 centesimi. Zubcic è sul podio e la Svizzera è sul podio

14.10: Pinturault ha 12 centesimi di ritardo all’intermedio

14.09: Lo svizzero Meillard non riesce a tenere il ritmo di Zubcic e si deve accontentare del secondo posto con 66 centesimi di ritardo

14.08: All’intermedio Meillard ha 6 centesimi di vantaggio

14.08: Errore grave nel finale per lo statunitense Ford che chiude al secondo posto a 98 centesimi da Zubcic

14.07: All’intermedio Ford ha 38 centesimi di ritardo

14.06: Bravo il croato Zubcic che vola nella seconda manche ed ha 1″15 di vantaggio! Potrebbe essere da podio!!!

14.06: Zubcic all’intermedio ha un vantaggio di 99 centesimi

14.05: Guardingo, sempre in difesa il norvegese Kilde, che recupera tantissimo nel finale ma senza riuscire ad andare in testa: 16 centesimi di ritardo ed è terzo

14.05: Kilde all’intermedio ha 16 centesimi di vantaggio

14.04: Vittima di un errore gravissimo in alto il norvegese Kristoffersen che continua a perdere ed è 15mo a 1″63 dalla vetta

14.03: All’intermedio Kristoffersen con un errore ha un ritardo di 1″17

14.01: C’è Kristoffersen!

14.00. Perde progressivamente il tedesco Schmid nei confronti di Adam Zampa ed è quarto a 44 centesimi. Zampa eguaglia per ora il miglior risultato in carriera

14.00: Schmid all’intermedio ha 8 centesimi di vantaggio

13.58: Manche da dimenticare per il norvegese Nestvold-Haugen che chiude quarto a 71 centesimi da Zampa. Discreto solo nel finale

13.57: Nestvold-Haugen all’intermedio ha un ritardo di 17 centesimi

13.57: Doppio errore nella seconda parte per il canadese Philp che chiude al nono posto a 1″32 da Adam Zampa

13.56: All’intermedio Philp ha un decimo di ritardo

13.55: Esce subito di scena il tedesco Luitz

13.54: Bravissimo lo slovacco Zampa che va al comando con 9 centesimi, pur perdendo tanto nel finale!

13.54: Adam Zampa ha 20 centesimi di vantaggio all’intermedio

13.53: Ce la fa il francese Faivre che perde tanto in alto ma recper nel finale e chiude con 24 centesimi di vantaggio su Read

13.52: Faivre all’intermedio ha 17 centesimi di vantaggio

13.52: Esce di scena Feller che aveva rischiato tantissimo già in alto

13.51: Feller all’intermedio ha un ritardo di 1 centesimo

13.48: Gravissimo errore nel finale per De Aliprandini che affonda ed è decimo a 1″44 da Read

13.48: De Aliprandini all’intermedio ha 29 centesimi di ritardo

13.47: Il francese Muffat-Jeandet non riesce a tenere il ritmo di Read ed è sesto a 98 centesimi. Ora De Aliprandini

13.46: Muffat-Jeandet all’intermedio ha un ritardo di 47 centesimi

13.46: Perde progressivamente lo statunitense Ligety che si inserisce in sesta posizione a 1″08 da Read

13.45: Ligety all’intermedio ha 53 centesimi di ritardo

13.44: Un errore dopo l’intermedio per il norvegese Braathen, vittorioso a Solden: è secondo a 38 centesimi da Read

13.44: Braathen all’intermedio ha 7 centesimi di ritardo

13.43: Linee più larghe rispetto a read per il norvegese McGrath che chiude al terzo posto a 62 centesimi dal canadese

13.43: 33 centesimi di ritardo per McGrath

13.42. Perde tantissimo nella seconda parte dopo l’errore a metà tracciato Giovannio Borsotti che è sesto a 1″25 da Read

13.41: All’intermedio 25 centesimi di ritardo e un errore per Borsotti

13.41: perde qualcosa l’austriaco Schwarz nel finale e chiude al secondo posto a 6 decimi dal canadese

13.40: per Schwarz 10 centesimi di ritardo all’intermedio

13.39: Grande prova del canadese Read che si inserisce al primo posto con 84 centesimi di vantaggio su Bissig

13.39: 27 centesimi di vantaggio per Read all’intermedio

13.38: Il sorprendente finlandese Torsti conclude la sua prova al sesto posto a 1″17 dalla testa ma per lui già esserci è un successo

13.38: Ritardo die 1″09 per Torsti all’intermedio

13.37 Una sbavatura nella parte centrale per lo svizzero Murisier che accumula un grave ritardo rispetto al compagno di squadra e chiude quarto a 99 centesimi

13.37: 84 centesimi di ritardo per Murisier all’intermedio

13.36: Tiene lo stesso ritmo di Bissig nella seconda parte di gara dopo aver perso tanto in alto l’austriaco Pertl che chiude al secondo posto a 39 centesimi

13.35: Pertl ha 3 decimi di ritardo all’intermedio

13.35: Perde progressivamente l’austriaco Leitinger che chiude con 1″13 di ritardo dallo svizzero

13.34: 72 centesimi di ritardo per Leitinger all’intermedio

13.33: Un errore nella parte centrale non ferma lo svizzero Bissig che va in testa con 77 centesimi di vantaggio su Zampa

13.32: Perde progressivamente il russo Andrienko e chiude secondo a 82 centesimi

13.32: 47 centesimi di ritardo per Andrienko all’intermedio

13.31: Senza particolari sbavature il ceco Zampa chiude con il tempo globale di 2’18″15

13.29: Lo slovacco Zampa è al cancelletto

13.25: 48 porte per questa seconda manche, -1 grado la temperatura, continua a nevicare ininterrottamente da questa notte

13.24: Il primo a partire sarà lo slovacco Zampa, seguito dal russi Andrienko e dallo svizzero Bissig

13.21: Questa la classifica al termine della prima manche:

1 KRANJEC Zan SLO 1:04.34

2 ODERMATT Marco SUI +0.46

3 PINTURAULT Alexis FRA +0.48

4 MEILLARD Loic SUI +0.49

5 FORD Tommy USA +0.60

6 ZUBCIC Filip CRO +0.69

7 KILDE Aleksander Aamodt NOR +1.04

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.19

9 SCHMID Alexander GER +1.23

10 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR +1.37

13.18: Eliminati gli altri azzurri, Riccardo Tonetti (34°), Roberto Nani (40°), Daniele Sorio (44°), Alex Hofer (49°), Hannes Zingerle (50°), Stefano Baruffaldi (54°).

13.15: Luca de Aliprandini è 17mo, staccato di oltre due secondi (+2.04) dalla vetta. Ritardo di 2.26, invece, per Giovanni Borsotti, che è riuscito a qualificarsi su una pista ormai al limite.

13.13: Prima manche molto negativa per la squadra norvegese: Aleksander Aamodt Kilde è settimo a 1.04 davanti ad un irriconoscibile Henrik Kristoffersen, che ha accusato addirittura 1.19 da Kranjec, nonostante un buon numero di partenza. Addirittura 19mo il vincitore di Solden Braathen, partito con il numero 8.

13.10: Quinta piazza per l’americano Tommy Ford (+0.60), che ha preceduto il croato Filip Zubcic (+0.69).

13.07: Subito dietro Alexis Pinturault terzo a 48 centesimi e l’altro elvetico Loic Meillard a 49 centesimi dalla testa della classifica, unico tra quelli fuori dai primissimi a partire, ad inserirsi nelle posizioni di testa della classifica nella prima manche con il pettorale 11

13.03: Un primato netto quello di Kranjec, che nella seconda manche partirà con un buon vantaggio sugli avversari. In seconda posizione c’è lo svizzero Marco Odermatt, che ha accusato 46 centesimi di ritardo

13.00: In testa, dopo la prima manche c’è lo sloveno Kranjec che ha fermato il cronometro sull’1’04”34, risultando il migliore a metà gara su un tracciato sicuramente condizionato dalla fitta nevicata in corso, sfruttando al meglio il pettorale numero 5

12.58: Pochissima Italia nella prima manche con solo due atleti qualificati per la seconda parte di gara, de Aliprandini, 17mo e Borsotti 21mo: il loro obiettivo plausibile sarà quello di centrare un posto nei primi 15.

12.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla seconda manche dello slalom gigante maschile di Santa Caterina

11.43 Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. A più tardi.

11.42 Saranno solo due gli azzurri in gara nella seconda manche: 17° De Aliprandini, 21° Borsotti. Così è, se vi pare…

11.41 Eliminato anche Alex Hofer, 46° a 4″06.

11.39 Niente da fare nemmeno per Baruffaldi, 48° a 4″37. L’Italia in gigante è solo una comparsa, purtroppo.

11.38 Eliminato Daniele Sorio, 41° a 3″57.

11.36 Mancano ancora tre azzurri: Sorio, Baruffaldi e Hofer. Una eventuale qualificazione andrebbe accolta come un’impresa.

11.34 Tonetti esce dai 30 ed è fuori dalla seconda manche.

11.32 Il russo Andrienko è 27° a 2″81. Ora Tonetti e Noel sono trentesimi a pari merito.

11.31 Fuori Hannes Zingerle, 40° a 4″08. Sempre 29° Tonetti, aggrappato con i denti alla seconda manche.

11.28 E’ fatta ormai per la qualificazione di De Aliprandini (17°) e Borsotti (21°). 29° Tonetti, ormai a fortissimo rischio.

11.27 Il norvegese McGrath, 21°, estromette Nani dai top30. 28° Tonetti, che sta tremando.

11.24 Speravamo che l’Italia rialzasse la testa in gigante, ma purtroppo non è avvenuto. Resta una crisi profonda, da cui serviranno anni per uscire.

11.24 Roberto Nani è 30° a 3″26: non si qualificherà.

11.23 Stupisce lo slovacco Adam Zampa, 13° a 1″72.

11.22 Tonetti era al rientro dall’infortunio, gli manca palesemente il ritmo. Al momento è 26° a 2″98 (stesso tempo di Noel), è dura per la qualificazione.

11.21 25° a 2″98 il francese Noel, l’uomo da battere in slalom.

11.20 36 Tonetti, 38 Nani, 47 Zingerle, 57 Sorio, 58 Baruffaldi, 61 Hofer. Sono i prossimi azzurri al via.

11.19 Subito fuori il norvegese Jansrud, altro fuoriclasse di discesa e superG.

11.19 L’austriaco Kriechmayr, grandissimo velocista, paga 4″53 e non si qualificherà.

11.17 Al momento De Aliprandini è 17° a 2″05, Borsotti 20° a 2″26.

11.15 Dopo i primi 30 la classifica è ormai consolidata. Kranjec comanda davanti a Odermatt, Pinturault, Meillard, Ford, Zubcic, Kilde e Kristoffersen.

11.13 3″48 di ritardo per il norvegese Windingstad.

11.11 Giovanni Borsotti è 20° a 2″26, sarà al filo per la qualificazione. Gli azzurri, ad ogni modo, palesano limiti tecnici importanti e, soprattutto, tendono a rimanere troppo in curva.

11.10 Bene l’austriaco Felle, 14°. Ed ora Giovanni Borsotti!

11.08 Ottima gara del canadese Philp. E’ 11° a 1″48. Chi ha coraggio può ancora fare il tempo.

11.07 L’americano Cochran-Siegle, che è un velocista, chiude ad oltre 3 secondi.

11.06 Il canadese Read è 19° a 2″36. Al momento la qualificazione è sicura con un distacco inferiore ai 2 secondi.

11.03 2″58 e 19ma piazza per lo svizzero Murisier.

11.02 Undicesima piazza a 1″49 per il tedesco Luitz. Ora rimanere sotto il secondo e mezzo di distacco è un buon risultato.

11.10 Il francese Favrot è 12° a 1″79. Ora De Aliprandini è 13° a 2″05. Non una buona prova per l’italiano.

10.59 2″68 e 17ma piazza per l’austriaco Leitinger, a rischio qualificazione.

10.57 Il tedesco Schmid, reduce dal podio in parallelo a Lech, si difende e conclude nono a 1″23.

10.56 Subito fuori il francese Sarrazin, che nel 2016 vinse da sconosciuto il parallelo dell’Alta Badia.

10.56 L’austriaco Marco Schwarz, guarito dal Covid, è 15° a 2″28. Il prossimo azzurro in gara sarà Borsotti con il n.27.

10.55 L’unico ad inserirsi in top5 con un pettorale superiore al 10 è stato Meillard (11).

10.54 Dopo i primi 15, guida la classifica lo sloveno Kranjec con 046 sullo svizzero Odermatt, 0.48 sul francese Pinturault, 0.49 sull’elvetico Meillard, 0.60 sull’americano Ford e 0.69 sul croato Zubcic. Tutti gli altri hanno accusato oltre un secondo di distacco: 7° Kilde a 1″04, 8° Kristoffersen a 1″19, 11° De Aliprandini a 2″05.

10.52 L’americano Ligety è 13° a 2″14.

10.50 Il francese Faivre è decimo a 1″72, De Aliprandini scivola in undicesima piazza. Ora il grande veterano Ted Ligety.

10.49 Fuori lo svizzero Gino Caviezel, si stava giocando un piazzamento tra i primi sei.

10.47 Il francese Muffat-Jeandet è undicesimo a 2″11, appena dietro a De Aliprandini, la cui qualificazione appare probabile, ma non scontata.

10.46 PAZZESCO MEILLARD! Si inserisce in quarta piazza a 0.49 da Kranjec. La prestazione dello svizzero, nonostante la pista segnata, lascia capire come Kristoffersen, De Aliprandini e Braathen abbiano oggettivamente sciato male.

10.45 Partito lo svizzero Meillard. 0.26 di ritardo al primo intermedio, 0.59 al secondo.

10.44 Il norvegese Kilde, vincitore della Coppa del Mondo generale 2019-2020, limita i danni egregiamente ed è sesto a 1″04.

10.43 De Aliprandini è ottavo a 2″05. Dopo i primi 5, la pista si è rovinata tantissimo.

10.42 0.38 di ritardo al primo intermedio per l’azzurro, 1″10 al secondo, 2″10 al terzo.

10.41 La pista purtroppo inizia a rovinarsi in maniera sensibile. Braathen accusa un’enormità: all’arrivo è ultimo a 2″14. Ora parte Luca De Aliprandini, dovrà superarsi: sul manto sono presenti solchi importanti.

10.40 Prima manche da dimenticare per Kristoffersen. E’ sesto a 1″19 da Kranjec. Oggi rischia di perdere tanti punti da Pinturault in classifica generale. Attenzione a Braathen: il norvegese ha vinto a Soelden.

10.39 Al primo intermedio Kristoffersen accusa 0.29, addirittura 0.96 al secondo!

10.38 Manche molto pasticciata da parte di Zubcic. Il croato è quinto a 0.69. Nel finale si possono recuperare 2-3 decimi a Kranjec, che ha sbagliato. Tocca al norvgese Kristoffersen!

10.37 KRANJEC AL COMANDO CON 0.46 SU ODERMATT! All’ultimo intermedio lo sloveno viaggiava con 0.66, poi uno sbilanciamento gli è costato 2 decimi. Impressionante! Ora il croato Zubcic.

10.36 La nevicata si sta intensificando. 0.45 di vantaggio per Kranjec a metà pista!

10.35 Ford era in vantaggio di 0.14 al secondo intermedio, poi ha commesso un paio di errori. Ciò nonostante è terzo a 0.14 da Odermatt, classifica cortissima per ora! Vediamo lo sloveno Zan Kranjec.

10.34 Che classe e che pulizia nella sciata di Odermatt. Lo svizzero vola al comando con 0.02 su Pinturault! Tocca all’americano Ford.

10.33 In pista lo svizzero Odermatt, guarito dal Covid-19.

10.32 Gran manche di Pinturault, che rifila 89 centesimi al norvegese. Il francese, d’altronde, è il grande favorito di oggi.

10.31 Già 0.24 di vantaggio per Pinturault al primo rilevamento.

10.31 Tracciato molto regolare, poca pendenza. Qualche imprecisione di troppo per Nestvold-Haugen, all’arrivo stampa un tempo di 1’01″51. Ora il francese Pinturault.

10.30 INIZIATO IL GIGANTE DI SANTA CATERINA! In pista Nestvold-Haugen.

10.28 Il norvegese Nestvold-Haugen è pronto al cancelletto di partenza!

10.22 Il francese Alexis Pinturault guida la classifica generale di Coppa del Mondo con 150 punti, seguito a 125 dal norvegese Henrik Kristoffersen.

10.15 Sin qui abbiamo assistito solo a giganti e paralleli in campo maschile. Per l’Italia, che punta su discesa, superG e slalom, di fatto la Coppa del Mondo non è ancora cominciata…

10.14 I pettorali altissimi degli azzurri, De Aliprandini a parte, lasciano intuire quale crisi profonda stia attraversando questo settore in Italia da ormai quasi due lustri.

10.13 Nevicata fitta a Santa Caterina, gli organizzatori hanno fatto un vero e proprio miracolo nel riuscire a preparare in tempo la pista. E’ chiaro che il tracciato andrà velocemente a deteriorarsi.

10.10 Alex Hofer è stato convocato in extremis dopo aver vinto le selezioni in Coppa Europa, dove peraltro ha ben figurato il 19enne Giovanni Franzoni, uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale.

10.09 Sono 8 gli azzurri in gara: De Aliprandini (9), Borsotti (27), Tonetti (36), Nani (38), Zingerle (47), Sorio (57), Baruffaldi (58) e Hofer (61).

10.06 I pettorali di partenza del gigante di oggi:

1 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

4 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

5 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

6 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

8 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

9 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

12 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

13 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

14 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

15 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

18 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

19 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Salomon

20 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

21 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol

22 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

23 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

24 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

25 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

26 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

27 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

28 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

29 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle

30 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

31 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

32 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

33 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

34 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

35 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

36 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

37 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

38 294890 NANI Roberto 1988 ITA

39 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

40 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

41 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

42 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

43 54104 WALCH Magnus 1992 AUT Voelkl

44 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

45 6190197 FALGOUX Remy 1996 FRA Rossignol

46 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

47 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

48 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

49 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

50 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

51 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

52 422359 VEISTEN Patrick Haugen 1994 NOR Head

53 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

54 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

55 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

56 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head

57 6291028 SORIO Daniele 1994 ITA Atomic

58 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA

59 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

60 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

61 6291374 HOFER Alex 1994 ITA Rossignol

62 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

63 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

64 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

65 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

66 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

67 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

68 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

69 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

10.02 Nonostante le difficili condizioni metereologiche, si riuscirà a disputare la gara.

10.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante maschile di sci alpino a Santa Caterina (SO), valido per la Coppa del Mondo 2020-2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di Santa Caterina Valfurva, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La massima competizione itinerante sbarca in Italia per la prima volta in stagione e si preannuncia grande spettacolo, su una pista molto esigente e che negli ultimi giorni è stata colpita da una serie di fitte nevicate, costringendo gli organizzatori a un continuo lavoro per assicurare la regolare disputata di questa gara. Ne vedremo davvero delle belle nel corso delle due manche, ormai siamo entrati nel vivo della stagione invernale e non ci si fermerà più.

Si tratta del secondo gigante della stagione dopo quello disputato a metà ottobre a Soelden. Si preannuncia una nuova tiratissima battaglia tra il francese Alexis Pinturault (leader della classifica generale) e il norvegese Henrik Kristoffersen (secondo in graduatoria, attardato di 25 punti). Il norvegese Lucas Braathen aveva trionfato a Soelden e spera di essere ancora competitivo, proprio come gli svizzeri Marco Odermatt e Gino Caviezel che lo avevano accompagnato sul podio in quell’occasione. Da prendere in considerazione il norvegese Aleksander Kilde, ma anche lo svizzero Loic Meillard, lo sloveno Zan Kranjev, il croato Filip Zubcic, il francese Victor Muffat-Jeandet. L’Italia spera in uno squillo dei suoi uomini di punta: Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti, rispettivamente decimo e tredicesimo nella prova d’apertura, proveranno a ottenere un buon risultato. Attenzione anche a Roberto Nani e Riccardo Tonetti, pronto per il grande rientro.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante maschile di Santa Caterina Valfurva, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30 con la prima manche, la seconda scatterà alle ore 13.30. Buon divertimento a tutti.

