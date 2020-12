LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: azzurri, su la testa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della gara – I pettorali di partenza – Le dichiarazioni degli azzurri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di Santa Caterina Valfurva, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La massima competizione itinerante sbarca in Italia per la prima volta in stagione e si preannuncia grande spettacolo, su una pista molto esigente e che negli ultimi giorni è stata colpita da una serie di fitte nevicate, costringendo gli organizzatori a un continuo lavoro per assicurare la regolare disputata di questa gara. Ne vedremo davvero delle belle nel corso delle due manche, ormai siamo entrati nel vivo della stagione invernale e non ci si fermerà più.

Si tratta del secondo gigante della stagione dopo quello disputato a metà ottobre a Soelden. Si preannuncia una nuova tiratissima battaglia tra il francese Alexis Pinturault (leader della classifica generale) e il norvegese Henrik Kristoffersen (secondo in graduatoria, attardato di 25 punti). Il norvegese Lucas Braathen aveva trionfato a Soelden e spera di essere ancora competitivo, proprio come gli svizzeri Marco Odermatt e Gino Caviezel che lo avevano accompagnato sul podio in quell’occasione. Da prendere in considerazione il norvegese Aleksander Kilde, ma anche lo svizzero Loic Meillard, lo sloveno Zan Kranjev, il croato Filip Zubcic, il francese Victor Muffat-Jeandet. L’Italia spera in uno squillo dei suoi uomini di punta: Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti, rispettivamente decimo e tredicesimo nella prova d’apertura, proveranno a ottenere un buon risultato. Attenzione anche a Roberto Nani e Riccardo Tonetti, pronto per il grande rientro.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante maschile di Santa Caterina Valfurva, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30 con la prima manche, la seconda scatterà alle ore 13.30. Buon divertimento a tutti.

