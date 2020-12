Sci alpino, le parole degli azzurri alla vigilia del gigante di Santa Caterina. Il ritorno di Tonetti

Vigilia a Santa Caterina Valfurva, dove la Coppa del Mondo di sci alpino ha in programma per domani e domenica due slalom giganti maschili: domani la prima manche scatterà alle ore 10.30, mentre la seconda partirà alle 13.30. Orari anticipati di mezz’ora per la gara di domenica. Hanno parlato al sito federale gli azzurri impegnati nel doppio appuntamento.

Così Roberto Nani: “Gareggio quasi in casa, è una pista che conosco molto bene. E’ una pista di media pendenza, con poca luce, dove ci sono due o tre tratti da non sbagliare. Sto bene fisicamente: ho iniziato la stagione facendo il primo passo e qualificandomi. E’ chiaro che non è questo ciò che voglio fare, ora punto a fare bene nelle gare qui. Abbiamo fatto una buona preparazione a Livigno, la rifinitura è stata perfetta per quello che faremo qui“.

Prosegue Luca De Aliprandini: “E’ una pista dove abbiamo fatto i Campionati Italiani, anche se adesso è qualche anno che non ci gareggio più. Ho la voglia di dare qualcosa in più in questo momento difficile per la nostra Nazione. Ci sarà da battagliare, si dovrà essere pronti per ogni situazione e io non vedo l’ora di correre“.

Commenta Giovanni Borsotti: “La visibilità potrebbe essere un problema, può rendere più tecnica la pista. A me piace, speriamo che la nevicata non condizioni le gare. Se nevicherà tutta la notte i migliori saranno avvantaggiati, però io parto nei 30 ora e quindi posso sperare di avere una seconda manche in cui grazie all’inversione potrò trovare una pista migliore. I giovani degli anni 2000 saranno uno stimolo in più anche per noi, per stimolare la competizione“.

Conclude Riccardo Tonetti: “Fisicamente sto molto bene, ho recuperato dagli infortuni. All’inizio è stata dura perché sentivo fastidio. Mi manca qualche giorno di sci, ma abbiamo fatto delle buone giornate a Livigno e spero di poter far bene. Vedremo quanto nevica, sicuramente gli organizzatori stanno facendo di tutto per mettere la pista nelle migliori condizioni per le gare. Il mio obiettivo minimo e fare punti: è importante partire bene per la stagione“.

Foto: LaPresse