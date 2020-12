LIVE Sci alpino, Gigante in DIRETTA: Marta Bassino, che vittoria a Courchevel! “Decisivo l’atteggiamento”, Brignone quinta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MARTA BASSINO, QUINTA FEDERICA BRIGNONE

LA CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE DI COPPA DEL MONDO

VIDEO: LA VITTORIA DI MARTA BASSINO

MARTA BASSINO: "DECISIVO L'ATTEGGIAMENTO, ERA IMPOSSIBILE NON SBAGLIARE"

FEDERICA BRIGNONE: "COMPLIMENTI A MARTA"

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

13.38 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. GRANDE ITALIA! Un saluto sportivo.

13.36 Marta Bassina guida invece a punteggio pieno la classifica di gigante con 200 punti, seguita da Federica Brignone a 125 e da Vlhova a 120. Dopo due gare è già un bel vantaggio. E domani altro gigante a Courchevel.

13.34 Petra Vlhova è al comando della classifica generale con 420 punti, seconda Marta Bassino a quota 258. Sesta Federica Brignone a 168.

13.27 Terza vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Marta Bassino, la seconda consecutiva dopo Soelden. Con il miglior tempo di manche nella seconda frazione ha preceduto di 0.46 la svedese Hector e di 0.59 la slovacca Vlhova. Quarta l’americana Shiffrin a 1″70, quinta Federica Brignone a 1″93: la valdostana ha recuperato tre posizioni grazie al terzo tempo nella discesa conclusiva. Completano la top10 Liensberger, Brunner, Gisin, Gut-Behrami e Haaser. 17ma Elena Curtoni, 18ma Sofia Goggia.

13.25 Marta Bassino ha letteralmente incantato. Ha accarezzato la neve fresca con leggerezza e sinuosità. Ha lasciato correre gli sci laddove le avversarie erano costrette a frenare. Un’autentica lezione di sci, peraltro in condizioni climatiche davvero ostili ed una nevicata incessante.

13.24 Petra Vlhova chiude terza a 0.59 da una stupenda Marta Bassino!

13.24 VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAA!!! HA VINTO L’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! IMMENSA MARTA BASSINOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

13.23 0.40 DI RITARDO AL TERZOOOOO!!!

13.23 0.26 DI RITARDO AL SECONDO PARZIALE!

13.23 0.22 di vantaggio per Vlhova al primo intermedio.

13.22 Vlhova parte con 0.49 da gestire su Marta Bassino.

13.22 GRANDISSIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! PRIMAAAAAAAAAAAAAAAA!!! MIGLIOR TEMPO DI MANCHE! Marta Bassino in testa con 0.46 su Sara Hector. E adesso la piemontese lancia la sfida a Petra Vlhova!

13.20 Tocca a Marta Bassino, parte con 0.25 su Hector. Sarebbe un’impresa rimanere davanti alla svedese.

13.20 Mikaela Shiffrin è seconda a 1″24 da Hector, dunque di poco davanti a Federica Brignone.

13.19 0.02 di vantaggio per Shiffrin dopo due intermedi.

13.18 Parte Shiffrin con appena 9 centesimi da difendere su Hector. E’ durissima…

13.18 Giù il cappello per Sara Hector. Vola in testa addirittura con 1″47 su Federica Brignone, stampando il miglior tempo di manche con ben 0.57 sull’azzurra. La svedese ora mette paura anche a Shiffrin, Bassino e Vlhova.

13.17 Incrementa Hector, un secondo di vantaggio al primo parziale.

13.16 Ora i pezzi da novanta. La svedese Hector parte con ben 9 decimi su Federica Brignone, un’enormità.

13.15 DIETRO! Brunner terza a 0.33 da Federica Brignone, che dunque è sicura di chiudere nella top5.

13.15 Al secondo rilevamento Brunner è dietro di 0.12!

13.15 Al primo intermedio Brunner ha 0.46, dunque ha perso 2 decimi.

13.14 Si riparte dopo una breve interruzione. Brunner in pista.

13.13 L’austriaca Brunner parte con 0.66 su Federica Brignone, cominciano ad essere distacchi importanti. L’azzurra ha ottenuto per ora il miglior tempo di manche, ma nel finale ha perso quasi 3 decimi da Gisin: speriamo che non debba rimpiangerli.

13.13 Ora le migliori cinque dopo la prima manche, nell’ordine Brunner, Hector, Shiffrin, Bassino e Vlhova!

13.13 FUORI ROBINSON! La neozelandese perde uno sci e finisce nella neve.

13.12 Al secondo rilevamento Robinson è già dietro di 0.39!

13.10 DIETRO! Una grande Liensberger fa tremare Federica Brignone ed è alle spalle dell’azzurra per soli 7 centesimi! Ne mancano ancora sei. La prossima è la neozelandese Robinson, che parte con 0.34 da gestire.

13.10 Al primo intermedio l’austriaca Liensberger ha 0.18 su Brignone, al secondo 0.24. Sta sciando bene, pulita.

13.08 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! UNA MANCHE DA VERA FEDERICA BRIGNONE! Vola in testa con 1″11 su Michelle Gisin! All’ultimo intermedio aveva addirittura 1″39, dunque ha perso qualcosa nel tratto finale. Che reazione della valdostana, ha davvero rischiato il tutto per tutto, a costo di uscire. Così si fa! Vediamo se recupererà posizioni.

13.06 La prossima a partire sarà Federica Brignone, per lei appena 0.09 su Gisin. Dovrà obbligatoriamente incrementare sulla svizzera se vorrà tentare una rimonta.

13.05 Al momento Elena Curtoni decima e Sofia Goggia undicesima quando mancano le ultime 8.

13.05 Prestazione di sostanza per Michelle Gisin. La svizzera, seconda in classifica generale, vola in testa con 0.30 su Lara Gut-Behrami.

13.03 L’austriaca Truppe perde tantissimo nel finale ed è terza a 12 centesimi da Lara Gut-Behrami, che resiste al comando ed è sicura della top10.

13,01 Subito fuori la svizzera Holdener. Ora mancano le prime 10 dopo la prima manche. Si inizia a fare sul serio per il podio!

13.00 Non brilla la polacca Gasienica-Daniel, 12ma a 2″32, dunque alle spalle di Curtoni e Goggia.

12.58 Ottima l’austriaca Haaser, seconda a 6 centesimi da Lara Gut-Behrami.

12.57 Sta calando la nebbia, nella parte centrale si vede davvero poco.

12.56 La canadese Grenier è terza a 1″44. Elena Curtoni è settima a 1″89, appena davanti a Sofia Goggia. Ne mancano 13.

12.54 SI SCATENA LARA GUT-BEHRAMI! Miglior tempo di manche, rifila ben 1″33 a Tessa Worley e si candida almeno ad una top10!

12.54 Sofia Goggia stava disputando una gran manche, poi l’errore finale che ha vanificato tutto. Purtroppo è un ritornello ricorrente nella carriera della bergamasca.

12.51: Goggia sbaglia sul secondo dosso e compromette una buona prima parte di gara, chiudendo sesta a 61 centesimi dalla vetta della classifica. Quinta, invece, Elena Curtoni.

12.50: PARTITA SOFIA GOGGIA!

12.48: Terzo posto a 37 centesimi per la norvegese Bucik.

12.47: Tessa Worley al comando. La francese si porta in testa alla gara con 28 centesimi di vantaggio sull’austriaca Gritsch.

12.44: Quarto posto per la norvegese Mowinckel, che ha accusato un ritardo di 49 centesimi.

12.42: L’olandese Jelinkova si inserisce in quinta posizione a 1.69 dalla testa della classifica.

12.41: Elena Curtoni recupera nel finale ed è seconda a 28 centesimi dalla vetta, sempre occupata dall’austriaca Gritsch.

12.40: L’austriaca Moerzinger ha chiuso terza a 1.90. Ora tocca ad Elena Curtoni.

12.38: Non partirà la slovena Meta Hrovat. Intanto in seconda posizione si inserisce l’americana O’Brien.

12.35: Anche la russa Tkachenko non ha terminato la seconda manche.

12.33: E’ uscita la britannica Tilley.

12.32: L’austriaca Gritsch si porta nettamente al comando con 92 centesimi di vantaggio sulla giapponese Ando.

12.31: La giapponese Ando chiude la sua seconda manche con il tempo di 1’12’61

12.30: COMINCIA LA SECONDA MANCHE!

12.25: Tra poco scatterà la seconda manche con la discesa della giapponese Ando.

12.22: Ci saranno anche Sofia Goggia (16a) ed Elena Curtoni (23a) per l’Italia nella seconda manche. Per entrambe l’obiettivo è provare a recuperare posizioni.

12.16: Sarà una seconda manche di rimonta per Federica Brignone, solamente ottava e staccata di 1.64 dalla vetta della classifica e di un secondo dal podio attualmente occupato da Shiffrin.

12.10: Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche e l’unica che sembra poter insidiare il successo della slovacca è Marta Bassino, staccata di 49 centesimi dalla vetta.

12.05: Riprendiamo la diretta del gigante femminile di Courchevel.

11.00 Grazie per la cortese attenzione, a più tardi per la seconda manche!

11.00 La prima manche ha visto Vlhova davanti a Bassino, Shiffrin, Hector, Brunner, Robinson, Liensberger, Brignone, Gisin, Truppe decima. Goggia 16a, Elena Curtoni 22a. Tutte eliminate le altre italiane

10.55 Laura Pirovano, ultima italiana al via con il numero 65, inizia con parziali da top ten, quindi arriva al terzo intermedio con 2.65 perdendo moltissimo e chiude in 33a posizione mancando una qualificazione alla portata

10.50 Ottima prova della canadese Valerie Grenier che, con il numero 58, chiude in 14a posizione a 2.25 e fa scalare Goggia in 16a

10.45 Valentina Cillara Rossi non vola oltre la 47a posizione a 7.65. Distacco abissale…

10.44 Roberta Melesi, con il numero 49, chiude in 42a posizione a 5.51 e a sua volta è eliminata per la seconda manche.

10.42 Luisa Matilde Maria Bertani, con il pettorale numero 47, conclude in 43a posizione con un distacco di 5.84.

10.37 RICAPITOLIAMO: al momento comanda Vlhova davanti a Bassino, Shiffrin, Hector, Brunner, Robinson, Liensberger, Brignone, Gisin, Truppe decima. Goggia 15, Elena Curtoni 21a.

10.36 Si chiude qui la diretta live della prima manche. Rimarremo pronti, ovviamente, in caso di inserimenti importanti e per i risultati delle italiane.

10.35 La polacca Maryna Gasienica.Daniel vola in 12a posizione a 1.99 e fa arretrare Goggia di un gradino

10.34 La francese Doriane Escane è 32a a 5.19.

10.33 Marte Monsen (NOR) conclude 32a al oltre 5 secondi ed è già eliminata dalla seconda manche

10.32 L’olandese Adriana Jelnkova si piazza in 19a posizione a 3.05 e scalza la nostra Curtoni

10.31 Elena Curtoni cede troppo nel tratto centrale e conclude 19a a 3.20.

10.30 Corinne Suter arrva al traguardo dopo una prova che la mette in 26a posizione a 3.77.

10.29 Federica Brignone ha sofferto per la visibilità nella prima manche e dovrà superarsi nella seconda per tornare in lizza per il podio, con un gap notevole di 1.64.

10.27 Questa prima manche ha messo in mostra, e non è la prima volta, una Vlhova davvero a livelli stellari. La slovacca vuole vincere anche questo gigante per scappare ufficialmente in classifica. La nostra Marta Bassino sarà chiamata alla seconda manche perfetta per andare a vincere!

10.25 Alex Tilley conclude 19a a 3.42. Dopo la pausa toccherà alla svizzera Corinne Suter. Al momento comanda Vlhova davanti a Bassino, Shiffrin, Hector, Brunner, Robinson, Liensberger, Brignone, Gisin, Truppe decima. Goggia 14.

10.24 Nina O’Brien si ferma in 19a posizione con un distacco di ben 3.42. Ora tocca alla britannica Alex Tilley che chiude le 30.

10.22 L’austriaca Ramona Siebenhofer chiude 17a a 2.92. Ormai fare un tempo interessante è quasi impossibile

10.20 Eva-Maria Brem a sua volta non brilla nella sua prima manche e taglia il traguardo in 21a posizione a 3.76.

10.19 Marlene Schmotz (GER) non va oltre la 21a posizione a 3.76, davvero pessima prova per la tedesca. Ora parte l’austriaca Eva-Maria Brem.

10.18 Si riparte dopo lo stop di Stjernesund. Al cancelletto Marlene Schmotz

10.16 La norvegese Thea Louise Stjernesund non completa la sua manche nonostante fosse sul passo dell’ottavo posto

10.14 La slovena Ana Bucik è 15ma a 2″68, dunque alle spalle di Sofia Goggia.

10.13 L’austriaca Haaser si difende bene ed è 12ma a 2″08. Scivola in 14ma piazza Goggia.

10.12 Marta Bassino è in lotta per la vittoria. Non sarà facile recuperare 0.49 ad una scatenata Vlhova, ma non è impossibile.

10.11 Non cambia la classifica con Vlhova in testa davanti a Bassino, Shiffrin, Hector, Brunner, Robinson e Liensberger. Ottava a 1″64 Federica Brignone, che dovrà cambiare approccio nella seconda frazione. 13ma Sofia Goggia a 2″43.

10.10 La francese Alphand, che gareggia per la Svezia, chiude a ben 4″20 dalla vetta.

10.09 La prossima azzurra in gara sarà Elena Curtoni con il n.32. Un segnale emblematico di come manchino ricambi in gigante alle spalle delle solite Bassino, Brignone e Goggia.

10.08 La giovane austriaca Gritsch è 17ma a 3″50. Distacchi davvero abissali inflitti da una letale Petra Vlhova.

10.06 Ottima gara dell’austriaca Truppe, decima a 1″80. Ora Goggia scivola in 13ma posizione.

10.05 La francese Frasse Sombet è sedicesima a 3″58. Sofia Goggia resiste in 12ma piazza, la top10 è possibile.

10.03 Fuori la norvegese Tviberg. La classifica sempre ormai cristallizzata, almeno per le prime cinque posizioni.

10.02 Affonda la slovena Robnik, 16ma a 4″42!

10.00 L’austriaca Liensberger è settima a 1″35, dunque Brignone perde una posizione ed è ottava.

9.57 Dopo le prime 15 comanda Petra Vlhova con 0.49 su Marta Bassino, 0.65 su Shiffrin e 0.74 su Hector. Quinta Brunner a 0.98. Tutte oltre il secondo le altre atlete. Sesta Robinson a 1″30, settima Brignone a 1″64, 11ma Goggia a 2″43. Nevica tanto, c’è anche un po’ di nebbia. Vlhova ha sfruttato al meglio il pettorale n.1, sciando però anche molto bene.

9.56 La slovena Hrovat è ultima a 3″44, gara da dimenticare.

9.54 Sofia Goggia ha perso un’enormità sul muro, dove è rimasta troppo agganciata agli spigoli. La bergamasca è 11ma a 2″43. Il tracciato così angusto non l’ha favorita.

9.52 La svizzera Lara Gut-Behrami è decima a 2″28. I distacchi iniziano a lievitare. L’unica a limitare i danni nei confronti di Petra Vlhova è stata Marta Bassino, seconda a poco meno di mezzo secondo. Vediamo ora Sofia Goggia.

9.51 Mowinckel, ancora distante dalla forma migliore, è ultima a 2″99.

9.50 Rivediamo ora in gara la norvegese Ragnhild Mowinckel. La ricordiamo alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, quando fece tremare Sofia Goggia in discesa, agguantando la medaglia d’argento.

9.49 Prestazione solida per Sara Hector. La svedese è quarta a 0.74, appena 9 centesimi alle spalle di Mikaela Shiffrin. Dunque è in piena corsa per il podio.

9.48 Attenzione alla svedese Hector, solo 0.40 di ritardo al secondo intermedio.

9.47 Errore grave per la francese Tessa Worley, che di fatto deve fermarsi e poi ripartire. Il distacco parla da solo: 2″87 dalla vetta.

9.45 La svizzera Michelle Gisin, seconda in classifica generale, è settima a 1″73, appena dietro Federica Brignone, che oggi non può di certo ritenersi soddisfatta dopo questa prima manche.

9.44 Si difende l’austriaca Brunner, quarta a 0.98. Ora rimanere sotto il secondo di distacco da Vlhova non è per nulla facile.

9.43 Vlhova, va detto, ha beneficiato anche del vantaggio del pettorale n.1. Ha trovato una pista intonsa, mettendoci ovviamente del suo con una sciata potente ed incisiva.

9.42 Non bene Federica Brignone. Quinta a ben 1″64 da Vlhova. Al di là di un paio di sbavature, l’azzurra a occhio ha percorso molta strada in più rispetto alla slovacca, che invece si è letteralmente sbranata le porte, accorciando il più possibile le linee.

9.40 Holdener è la peggiore sinora, quinta a 1″83. E’ il turno di Federica Brignone.

9.39 Già 24 centesimi di ritardo per Holdener al primo rilevamento, ben 82 al secondo!

9.37 Fuori Holtmann, la norvegese è finita lunga di linea ed è scivolata in una curva verso sinistra. Tocca alla svizzera Holdener.

9.37 0.23 il gap di Holtmann al primo rilevamento.

9.36 Una buona Marta Bassino è seconda a 0.49 da Vlhova. La slovacca, ora è lampante, ha disputato una prima frazione devastante. Chi la fermerà? La Coppa del Mondo sembra già in testa…Ora la norvegese Holtmann, seconda a Courchevel nel 2019.

9.35 0.07 di ritardo al primo intermedio, 0.19 al secondo.

9,34 Davvero una manche al di sotto delle aspettative per Robinson, che paga 1″30 da Vlhova. Tocca alla prima azzurra in gara, Marta Bassino.

9.33 Subito un errore e 0.39 di ritardo al primo intermedio per Robinson.

9.33 L’americana Shiffrin perde tanto nel finale e chiude a ben 0.65 da Vlhova. Attenzione ora alla neozelandese Robinson: se non sbaglia, potrebbe davvero stampare un tempone…

9.32 Shiffrin ha 0.07 di ritardo al secondo intermedio, 0.15 al terzo.

9,31 1’08″82 per Vlhova. Ha sciato bene, solo un paio di imperfezioni. Vedremo se il n.1 sarà stato un vantaggio o meno, perché sul manto si è depositata tanta neve, che potrebbe ripulirsi con il susseguirsi dei passaggi. Ora Mikaela Shiffrin.

9.30 Iniziato il gigante femminile di sci alpino a Courchevel. Nevica tantissimo in Savoia. Atmosfera natalizia.

9.29 Petra Vlhova al cancelletto di partenza.

9.25 La classifica generale è guidata dalla slovacca Petra Vlhova con 360 punti, seguita a 175 dalla svizzera Michelle Gisin e a 158 da Marta Bassino. Federica Brignone è sesta a 123. Ricordiamo che sin qui si sono disputati solo giganti, slalom ed un parallelo. Ancora nessuna gara di superG e discesa.

9.21 Mikaela Shiffrin sarà in gara con il pettorale n.2. L’americana ha dichiarato che quest’anno si concentrerà solo su gigante e slalom, rinunciando dunque a concorrere per la Coppa del Mondo generale!

9.18 Nel 2019 vinse a Courchevel Federica Brignone per appena 4 centesimi sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann. Terza fu la svizzera Wendy Holdener, mentre Marta Bassino concluse settima e Sofia Goggia sedicesima.

9.16 Considerando la neve fresca, i primi pettorali dovrebbero poter usufruire di un vantaggio importante, perché la pista andrà a rovinarsi molto. Le azzurre non sono state fortunate con il sorteggio.

9.15 La prima manche è stata tracciata dal neozelandese Chris Knight, allenatore di Alice Robinson, una delle grandi favorite di oggi.

9,12 Saranno dunque otto le azzurre in gara: Marta Bassino (4), Federica Brignone (7), Sofia Goggia (14), Elena Curtoni (32), Luisa Matilde Maria Bertani (47), Roberta Melesi (49), Valentina Cillara Rossi (50) e Laura Pirovano (65).

9.10 I pettorali di partenza del gigante di Courchevel:

1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

3 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

4 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

5 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

9 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

10 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

11 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

12 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

13 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

15 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

16 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

17 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

18 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

19 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

20 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

21 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

22 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

23 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

24 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

25 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

26 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

27 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic

28 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

29 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

30 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

31 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

32 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

33 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

34 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle

35 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

36 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

37 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

38 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

39 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

40 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

41 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

42 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

43 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

44 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

45 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

46 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

47 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA Voelkl

48 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar

49 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

50 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA Head

51 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

52 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

53 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

54 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

55 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

56 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

57 206833 LOIPETSSPERGER Lisa Marie 2000 GER Rossignol

58 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

59 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

60 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

61 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

62 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

63 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

64 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

65 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

66 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

67 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

68 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD Kaestle

69 155586 KMOCHOVA Tereza 1990 CZE Kaestle

9.08 In Savoia ha nevicato per tutta la notte e nevica tutt’ora. Gli organizzatori sono però riusciti a ripulire la pista, dunque la gara scatterà regolarmente alle 9.30. La seconda manche è in programma invece per le 12.30.

9.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima manche del gigante femminile di Courchevel.

La presentazione della gara – La startlist del gigante di Courchevel

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Una gara che potrebbe essere condizionata dalle difficili condizioni del meteo, con una nevicata che potrebbe portare ad un abbassamento della partenza o addirittura ad un rinvio a lunedì.

Un manto del tracciato che potrebbe non essere uguale per tutte le atlete e che rischia di deteriorarsi dopo i primi passaggi. I primi pettorali potrebbero avere un grosso vantaggio e a scattare con il numero uno sarà Petra Vlhova, leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Subito dopo toccherà a Mikaela Shiffrin e con il 3 ci sarà la neozelandese Alice Robinson.

Azzurre non fortunatissime. La quarta a scendere sarà Marta Bassino, mentre Federica Brignone ha pescato addirittura il 7. A Soelden è arrivata una fantastica doppietta e le due azzurre cercheranno di ripetersi anche in terra francese. Ci sarà anche Sofia Goggia (partirà con il 14).

La prima manche del gigante di Coppa del Mondo di Courchevel comincerà alle ore 9.30, mentre la seconda si terrà alle 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere "Mi piace" alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

