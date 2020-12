Sci alpino, Federica Brignone: “Marta Bassino bravissima, per le condizioni difficili. Io ho fatto il possibile”

La gioia di Federica Brignone non è solo quella del quinto posto in classifica generale a 1″93 da Marta Bassino, ma anche quella legata alla sua connazionale, vittoriosa in una giornata difficilissima dal punto di vista meteorologico. E’ mancato poco per superare anche Mikaela Shiffrin, ma rimane la soddisfazione ampia.

Queste le sue parole a RaiSport: “Bravissima Marta, perché le condizioni erano difficili. Lei ha guidato in una maniera impeccabile. Quando prendi tanto dopo la prima manche o fai il miracolo o è comunque difficile, perché le avversarie non aspettano quello che fai tu. Si parla di grandi sciatrici. Ho fatto il possibile, ho fatto anche errori, ma è andata meglio della prima“.

Per la trentenne milanese si tratta del secondo risultato nelle prime cinque in questa stagione, dopo il secondo posto di Soelden dietro alla sua compagna d’azzurro. Per lei anche un settimo posto nel parallelo di Lech nel finale di novembre, a conferma di una condizione che, per la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo, è più che buona.

Foto: Gio Auletta / Pentaphoto