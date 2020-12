Sci alpino, Marta Bassino: “L’atteggiamento ha fatto la differenza, era impossibile non sbagliare”

Arriva la seconda vittoria in stagione per Marta Bassino, che dopo Soelden fa sua anche Courchevel con una seconda manche di livello altissimo, che la trascina al secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo dietro alla sola Petra Vlhova, in un duello con la slovacca che si preannuncia molto importante.

Queste le parole della nativa di Cuneo ai microfoni di RaiSport: “Era una giornata difficile, dove era anche difficile fare una manche senza errori, non si vedeva, nevicava e faceva vento. Penso che quello che ha fatto la differenza è che sono partita per attaccare, per andare forte, gli errori ci stanno alla fine, l’atteggiamento fa la differenza. Domani altro gigante qua, speriamo ci sia un po’ di sole, cercherò di fare due belle manche“.

Loading...

Loading...

Terza vittoria per lei in Coppa del Mondo dopo la già citata soddisfazione di Soelden e quella del 30 novembre di un anno fa a Killington, negli Stati Uniti. Si tratta anche del tredicesimo podio in assoluto in gare relative alla Sfera di Cristallo, l’ottavo in slalom gigante.

Foto: Gio Auletta / Pentaphoto