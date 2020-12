VIDEO Marta Bassino vince il gigante di Courchevel. Le immagini di come ha pennellato sotto la neve

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom gigante di Courchevel, in Francia: al termine della gara odierna la slovacca Petra Vlhova guida la graduatoria generale, mentre è seconda Marta Bassino, con l’azzurra che guida la classifica di specialità.

Per la slovacca sono 420 i punti nella generale, mentre per l’azzurra sono 258. Bassino scavalca così l’elvetica Michelle Gisin, terza a 207, mentre la statunitense Mikaela Shiffrin si attesta a quota 175, appaiata all’austriaca Katharina Liensberger. Sesta piazza per Federica Brignone, con 168.

Loading...

Loading...

Nella classifica di specialità invece le due azzurre sono prima e seconda: guida Bassino con 200, Brignone insegue a quota 125. Tra le prime dieci c’è però anche Sofia Goggia, settima con 53 punti. Domani si replica con un nuovo slalom gigante sulle nevi transalpine.

Andiamo intanto a gustarci il trionfo odierno dell’azzurra, che oggi ha sbaragliato la concorrenza con una seconda manche da manuale, nella quale ha rimontato e battuto proprio la slovacca Petra Vlhova. Quinta posizione finale per Federica Brignone, che ha migliorato di tre posizioni rispetto alla prima manche.

LA VITTORIA DI MARTA BASSINO

Foto: LaPresse